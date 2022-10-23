https://ukraina.ru/20221023/1040052526.html

Дело не в Донбассе. Военный эксперт о том, почему РФ не надо заходить на Западную Украину из Белоруссии

Дело не в Донбассе. Военный эксперт о том, почему РФ не надо заходить на Западную Украину из Белоруссии - 23.10.2022 Украина.ру

Дело не в Донбассе. Военный эксперт о том, почему РФ не надо заходить на Западную Украину из Белоруссии

Сегодняшние события показали, что территория Белоруссии не нужна нам для нанесения высокоточных ракетных ударов по инфраструктуре Украины. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T17:00

2022-10-23T17:00

2022-10-23T17:00

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Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.Украинская пропаганда утверждает, что с территории Белоруссии летели наши "Шахиды" (беспилотники, которые мы адаптировали под свои благодаря иранской военной помощи), но наше Минобороны в докладе об ударах по инфраструктуре не сообщало, что они наносились с территории Белоруссии, подчеркнул эксперт.Верховный главнокомандующий, выступая перед Совбезом, дал понять, что в случае продолжения террористической активности подобные удары будут наноситься до тех пор, пока вся энергетическая инфраструктура, а также система военного управления и связи не прекратит свое существование, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, западная украина, инфраструктура, украина