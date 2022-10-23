Дело не в Донбассе. Военный эксперт о том, почему РФ не надо заходить на Западную Украину из Белоруссии - 23.10.2022 Украина.ру
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Дело не в Донбассе. Военный эксперт о том, почему РФ не надо заходить на Западную Украину из Белоруссии
Дело не в Донбассе. Военный эксперт о том, почему РФ не надо заходить на Западную Украину из Белоруссии - 23.10.2022 Украина.ру
Дело не в Донбассе. Военный эксперт о том, почему РФ не надо заходить на Западную Украину из Белоруссии
Сегодняшние события показали, что территория Белоруссии не нужна нам для нанесения высокоточных ракетных ударов по инфраструктуре Украины. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T17:00
2022-10-23T17:00
новости
россия
белоруссия
западная украина
инфраструктура
украина
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Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.Украинская пропаганда утверждает, что с территории Белоруссии летели наши "Шахиды" (беспилотники, которые мы адаптировали под свои благодаря иранской военной помощи), но наше Минобороны в докладе об ударах по инфраструктуре не сообщало, что они наносились с территории Белоруссии, подчеркнул эксперт.Верховный главнокомандующий, выступая перед Совбезом, дал понять, что в случае продолжения террористической активности подобные удары будут наноситься до тех пор, пока вся энергетическая инфраструктура, а также система военного управления и связи не прекратит свое существование, заключил собеседник издания.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белоруссия, западная украина, инфраструктура, украина
Новости, Россия, Белоруссия, Западная Украина, инфраструктура, Украина

Дело не в Донбассе. Военный эксперт о том, почему РФ не надо заходить на Западную Украину из Белоруссии

17:00 23.10.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФорум "Армия-2020". Стенд МИА "Россия сегодня", Алексей Леонков
Форум Армия-2020. Стенд МИА Россия сегодня, Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Сегодняшние события показали, что территория Белоруссии не нужна нам для нанесения высокоточных ракетных ударов по инфраструктуре Украины. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.
Украинская пропаганда утверждает, что с территории Белоруссии летели наши "Шахиды" (беспилотники, которые мы адаптировали под свои благодаря иранской военной помощи), но наше Минобороны в докладе об ударах по инфраструктуре не сообщало, что они наносились с территории Белоруссии, подчеркнул эксперт.
"Когда массово подрывается вся инфраструктура, поставки оружия или военной техники становятся затруднительными или прекращаются вовсе. Это были только первые удары", - уверен Леонков.
Верховный главнокомандующий, выступая перед Совбезом, дал понять, что в случае продолжения террористической активности подобные удары будут наноситься до тех пор, пока вся энергетическая инфраструктура, а также система военного управления и связи не прекратит свое существование, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияБелоруссияЗападная УкраинаинфраструктураУкраина
 
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