ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны - 23.10.2022 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны
ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны - 23.10.2022 Украина.ру
ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны
ВС РФ уничтожили в Днепропетровской области нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ, сообщает 23 октября Минобороны России
2022-10-23T16:41
2022-10-23T16:41
новости
нефть
хранилища
днепропетровская область
вс рф
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Кроме того, сообщается об уничтожении склада с горючим с 100 тыс. тонн авиатоплива для ВСУ в Черкасской области.В Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также в части ДНР, подконтрольной Украине, российские военные ликвидировали 5 складов боеприпасов ВСУ.Также в Минобороны заявили о новых ударах по объектам энергетики Украины высокоточным оружием.По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все назначенные цели были поражены.
https://ukraina.ru/20221023/1040051425.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нефть, хранилища, днепропетровская область, вс рф
Новости, нефть, хранилища, Днепропетровская область, ВС РФ

ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны

16:41 23.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкНефтянные хранилища на побережье Карского моря
Нефтянные хранилища на побережье Карского моря - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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ВС РФ уничтожили в Днепропетровской области нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ, сообщает 23 октября Минобороны России
Кроме того, сообщается об уничтожении склада с горючим с 100 тыс. тонн авиатоплива для ВСУ в Черкасской области.
В Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также в части ДНР, подконтрольной Украине, российские военные ликвидировали 5 складов боеприпасов ВСУ.
Также в Минобороны заявили о новых ударах по объектам энергетики Украины высокоточным оружием.
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все назначенные цели были поражены.
16:01
Укрепления в приграничье, веерные отключения, теракт в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 23 октябряВ приграничных регионах России возводят укрепления против ВСУ. В Киеве ввели веерные отключения электроэнергии. В Херсоне произошёл теракт, погиб один человек
 
НовостинефтьхранилищаДнепропетровская областьВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
16:41ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны
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