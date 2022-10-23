https://ukraina.ru/20221023/1040052407.html

ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны

ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны - 23.10.2022 Украина.ру

ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны

ВС РФ уничтожили в Днепропетровской области нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ, сообщает 23 октября Минобороны России

2022-10-23T16:41

2022-10-23T16:41

2022-10-23T16:41

новости

нефть

хранилища

днепропетровская область

вс рф

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Кроме того, сообщается об уничтожении склада с горючим с 100 тыс. тонн авиатоплива для ВСУ в Черкасской области.В Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также в части ДНР, подконтрольной Украине, российские военные ликвидировали 5 складов боеприпасов ВСУ.Также в Минобороны заявили о новых ударах по объектам энергетики Украины высокоточным оружием.По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все назначенные цели были поражены.

https://ukraina.ru/20221023/1040051425.html

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2022

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новости, нефть, хранилища, днепропетровская область, вс рф