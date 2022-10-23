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ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны
ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны - 23.10.2022 Украина.ру
ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны
ВС РФ уничтожили в Днепропетровской области нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ, сообщает 23 октября Минобороны России
2022-10-23T16:41
2022-10-23T16:41
2022-10-23T16:41
новости
нефть
хранилища
днепропетровская область
вс рф
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Кроме того, сообщается об уничтожении склада с горючим с 100 тыс. тонн авиатоплива для ВСУ в Черкасской области.В Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также в части ДНР, подконтрольной Украине, российские военные ликвидировали 5 складов боеприпасов ВСУ.Также в Минобороны заявили о новых ударах по объектам энергетики Украины высокоточным оружием.По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все назначенные цели были поражены.
https://ukraina.ru/20221023/1040051425.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нефть, хранилища, днепропетровская область, вс рф
Новости, нефть, хранилища, Днепропетровская область, ВС РФ
ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - Минобороны
ВС РФ уничтожили в Днепропетровской области нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ, сообщает 23 октября Минобороны России