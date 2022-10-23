Шойгу обсудил украинскую "грязную бомбу" с коллегами из Франции и Турции - 23.10.2022 Украина.ру
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Шойгу обсудил украинскую "грязную бомбу" с коллегами из Франции и Турции
Шойгу обсудил украинскую "грязную бомбу" с коллегами из Франции и Турции - 23.10.2022 Украина.ру
Шойгу обсудил украинскую "грязную бомбу" с коллегами из Франции и Турции
В ходе телефонного разговора министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил информацию о подготовке Украиной "грязной бомбы" с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню, сообщает 23 октября Lenta.Ru
2022-10-23T16:33
2022-10-23T16:33
новости
бомба
ядерное оружие
сергей шойгу
франция
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Ранее РИА Новости, ссылаясь на источники в зарубежных странах, сообщило о том, что Украина занимается созданием "грязной бомбы" " или маломощного ядерного боеприпаса в Желтых Водах Днепропетровской области.Также Шойгу провел на эту тему переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ударить ядерным оружием по Кремлю, если "Россия применит оружие массового поражения на Украине".Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что информация о "грязной бомбе" не соответствует реальности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, бомба, ядерное оружие, сергей шойгу, франция
Новости, бомба, Ядерное оружие, Сергей Шойгу, Франция

Шойгу обсудил украинскую "грязную бомбу" с коллегами из Франции и Турции

16:33 23.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
Рабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
© Пресс-служба Минобороны РФ
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В ходе телефонного разговора министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил информацию о подготовке Украиной "грязной бомбы" с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню, сообщает 23 октября Lenta.Ru
Ранее РИА Новости, ссылаясь на источники в зарубежных странах, сообщило о том, что Украина занимается созданием "грязной бомбы" " или маломощного ядерного боеприпаса в Желтых Водах Днепропетровской области.
Также Шойгу провел на эту тему переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ударить ядерным оружием по Кремлю, если "Россия применит оружие массового поражения на Украине".
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что информация о "грязной бомбе" не соответствует реальности.
ядерный взрыв бомба атомная
09:41
Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИКиевский режим готовит провокацию со взрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса на своей территории, сообщает 23 октября РИА Новости, ссылаясь на анонимные источники в разных странах
 
НовостибомбаЯдерное оружиеСергей ШойгуФранция
 
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