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Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии

Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии - 23.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии

Украине сейчас выгодно развязать боевые действия против Белоруссии. Если это произойдет, киевский режим может возопить и призвать себе на помощь Польшу. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T16:28

2022-10-23T16:28

2022-10-23T16:28

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Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.Но Минск не будет предпринимать никаких действий в отношении Украины, если со стороны Киева не будет никаких угроз в адрес Белоруссии, уверен эксперт.При этом на границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО. Белорусская армия по своей численности теоретически сможет предотвратить эту угрозу, но лучше это делать вместе с союзниками. Поэтому союзная армия Белоруссии получит помощь от своей союзницы России, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, белоруссия, польша, нато, инфраструктура