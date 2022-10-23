Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии - 23.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии
Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии - 23.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии
Украине сейчас выгодно развязать боевые действия против Белоруссии. Если это произойдет, киевский режим может возопить и призвать себе на помощь Польшу. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T16:28
2022-10-23T16:28
новости
россия
украина
белоруссия
польша
нато
инфраструктура
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Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.Но Минск не будет предпринимать никаких действий в отношении Украины, если со стороны Киева не будет никаких угроз в адрес Белоруссии, уверен эксперт.При этом на границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО. Белорусская армия по своей численности теоретически сможет предотвратить эту угрозу, но лучше это делать вместе с союзниками. Поэтому союзная армия Белоруссии получит помощь от своей союзницы России, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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новости, россия, украина, белоруссия, польша, нато, инфраструктура
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, Польша, НАТО, инфраструктура

Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии

16:28 23.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелоруссия военные
Белоруссия военные
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Украине сейчас выгодно развязать боевые действия против Белоруссии. Если это произойдет, киевский режим может возопить и призвать себе на помощь Польшу. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.
Но Минск не будет предпринимать никаких действий в отношении Украины, если со стороны Киева не будет никаких угроз в адрес Белоруссии, уверен эксперт.
"Сегодняшние события показали, что территория Белоруссии не нужна нам для нанесения высокоточных ракетных ударов. Украинская пропаганда утверждает, что с территории Белоруссии летели наши "Шахиды" (беспилотники, которые мы адаптировали под свои благодаря иранской военной помощи), но наше Минобороны в докладе об ударах по инфраструктуре не докладывало, что они наносились с территории Белоруссии", - уточнил Леонков.
При этом на границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО. Белорусская армия по своей численности теоретически сможет предотвратить эту угрозу, но лучше это делать вместе с союзниками. Поэтому союзная армия Белоруссии получит помощь от своей союзницы России, заключил собеседник издания.
 
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