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Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии
Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии - 23.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии
Украине сейчас выгодно развязать боевые действия против Белоруссии. Если это произойдет, киевский режим может возопить и призвать себе на помощь Польшу. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T16:28
2022-10-23T16:28
2022-10-23T16:28
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Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.Но Минск не будет предпринимать никаких действий в отношении Украины, если со стороны Киева не будет никаких угроз в адрес Белоруссии, уверен эксперт.При этом на границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО. Белорусская армия по своей численности теоретически сможет предотвратить эту угрозу, но лучше это делать вместе с союзниками. Поэтому союзная армия Белоруссии получит помощь от своей союзницы России, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, белоруссия, польша, нато, инфраструктура
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, Польша, НАТО, инфраструктура
Военный эксперт объяснил, почему Украине сейчас выгодно развязать войну против Белоруссии
Украине сейчас выгодно развязать боевые действия против Белоруссии. Если это произойдет, киевский режим может возопить и призвать себе на помощь Польшу. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. При этом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов уточнил, что необходимости в участии совместных сил России и Белоруссии в специальной военной операции нет, действующая группировка справляется.
Но Минск не будет предпринимать никаких действий в отношении Украины, если со стороны Киева не будет никаких угроз в адрес Белоруссии, уверен эксперт.
"Сегодняшние события показали, что территория Белоруссии не нужна нам для нанесения высокоточных ракетных ударов. Украинская пропаганда утверждает, что с территории Белоруссии летели наши "Шахиды" (беспилотники, которые мы адаптировали под свои благодаря иранской военной помощи), но наше Минобороны в докладе об ударах по инфраструктуре не докладывало, что они наносились с территории Белоруссии", - уточнил Леонков.
При этом на границе с Белоруссией сейчас отмечается концентрация войск Польши и ее союзников по НАТО. Белорусская армия по своей численности теоретически сможет предотвратить эту угрозу, но лучше это делать вместе с союзниками. Поэтому союзная армия Белоруссии получит помощь от своей союзницы России, заключил собеседник издания.