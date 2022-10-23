https://ukraina.ru/20221023/1040051425.html

Укрепления в приграничье, веерные отключения, теракт в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 23 октября

Укрепления в приграничье, веерные отключения, теракт в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 23 октября - 23.10.2022 Украина.ру

Укрепления в приграничье, веерные отключения, теракт в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 23 октября

В приграничных регионах России возводят укрепления против ВСУ. В Киеве ввели веерные отключения электроэнергии. В Херсоне произошёл теракт, погиб один человек

2022-10-23T16:01

2022-10-23T16:01

2022-10-23T16:03

хроники

эксклюзив

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об укреплении линии соприкосновения с ВСУ."Передовая уже начинает готовиться к зиме. Фронт стабилизировался. Усиление линии соприкосновения людьми, вооружением и техникой продолжается", - заявил Стремоусов.Ранее Стремоусов сообщал, что все попытки украинских войск пробить линию обороны в Херсонской области отражены, ситуация на линии фронта остается без изменений.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о подготовке укреплений в приграничных с Украиной районах."На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области. Третья линия будет готова до 5 ноября. Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - написал он в своём телеграм-канале, опубликовав фото укреплений.Днём ранее стало известно о подготовке укреплений в Белгородской области."В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.В тот же день губернатор Брянской области Андрей Богомаз сообщил о визите в расположения пограничных войск."Сегодня проехал по приграничным муниципальным образованиям, посетил расположения частей, где несут службу пограничные войска РФ. Посмотрел бытовые условия, укомплектованность и оснащение. Военнослужащие обеспечены всем необходимым. Пообщались с командованием частей, с военнослужащими. Уверен, что с такими защитниками задачи по обеспечению безопасности нашей Родины будут выполнены!" - заявил он.Кроме того, в ходе поездки Богомаз посмотрел дороги, которые строятся и ремонтируются в приграничных муниципальных образованиях."Пообщался с дорожниками. На всех объектах работы завершаются. Специалисты "Брянскавтодора" с поставленной задачей справились, все работы будут выполнены в срок", - отметил Богомаз.Ранее также пресс-служба российского бизнесмена Евгения Пригожина раскрыла подробности о строительстве укреплений в Луганской Народной Республики."Линию Вагнера" никто никому не поручал делать. ЧВК "Вагнер" возводит укрепсооружения исходя из оперативной обстановки и собственных планов. По Северскому Донцу она идет, поскольку предполагает эшелонированную оборону", - указывалось в ответе на вопрос издания Украина.ру.При этом в пресс-службе сочли нецелесообразным раскрывать другие детали строительства укреплений в ЛНР.Веерные отключенияВ воскресенье, 23 октября, в Киеве состоятся веерные отключения, сообщила пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве будут происходить стабилизационные отключения света."Компания прилагает все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время", — говорилось в сообщении.Также о времени и продолжительности возможных отключений и возобновления поставок света компания будет сообщать дополнительно на сайте и страницах в соцсетях ДТЭК Киевские электросети.Днём ранее замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране около 1,4 млн абонентов отключили от электроснабжения после ударов по инфраструктуре страны.В частности, от электроснабжения отключили:—В Хмельницкой области - 672 тысячи абонентов,—Николаевской - 188 400,—Волынской - 102 000,—Черкасской - 242 000,—Ровенской - 174 790,—Кировоградской - 61 913,—Одесской - 10 500.До этого власти некоторых регионов пригрозили тем, кто не экономит электроэнергию.Так, 21 октября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в каждом районе города созданы группы из представителей силовых структур, которые будут контролировать выполнение правил режима экономии электроэнергии."В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур. Они будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии", — заявил Вилкул.Он отметил, что в городе также патрулируют сводные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. По его словам, нарушителей введенных правил экономного употребления энергии будут полностью отключать от энергоснабжения."Подчёркиваю: исключений не будет ни для кого. Сейчас эти рабочие группы работают и могу сказать: отключено уже 17 объектов бизнеса. От себя могу добавить, что отношение к владельцам этих объектов и их руководителям будет соответствующим", — пригрозил Вилкул.Два дня назад Вилкул заявил, что из-за проведения ремонтных работ в четверг и пятницу в городе не будет вещания национальных и коммерческих радиопрограмм.Экономят электроэнергию и в других областях. Так, глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе могут происходить аварийные отключения энергии, поскольку многие предприниматели проигнорировали призыв властей экономно использовать электричество. По его словам, областные и местные власти будут принимать более жёсткие меры к нарушителям.Пригрозил предпринимателям и глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запарнюк. Он сообщил о том, что в регионе могут применить принудительное отключение от электричества."График отключения и ограничения потребления энергии введен по всем регионам страны. В Черновицкой области их применяют к большим промышленным предприятиям. Обращаюсь ко всем предпринимателям: экономно используйте освещение, выключите все лишнее, откажитесь от внешнего освещения и всех вывесок. В противном случае "Черновцыобэнерго" будет вынуждено применять график принудительных отключений", — заявил Запарнюк.Он отметил, что в области также вынужденно ограничено уличное освещение.Теракт в ХерсонеВ Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, сообщил РИА "Новости" замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль", — сказал он.Региональное министерство здравоохранения уточнило, что ранены еще три человека.Ранее украинские террористы не раз осуществляли теракты на территории Херсона. Так, 24 июня — украинскими террористами подорвана машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. От полученных ранений Савлученко скончался.Примечательно, что в террористической деятельности украинским военным и сотрудникам спецслужб активно помогают украинские журналисты."Коллаборационизм и сотрудничество с оккупантами вредят здоровью. Если у вас есть больше информации о деятельности коллаборантов или вы пребываете на оккупированных территориях, напишите мне в электронную почту или нам в Telegram-канал. Анонимность гарантируем", — призвала журналистка проекта BIHUS.Info Алиса Юрченко в сюжете о смертях и покушениях на противников киевского режима в Херсонской области.Кроме того, теракты совершались и на территории Запорожской области.

https://ukraina.ru/20221023/1040048296.html

https://ukraina.ru/20221023/1040044863.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив