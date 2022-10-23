https://ukraina.ru/20221023/1040051425.html
Укрепления в приграничье, веерные отключения, теракт в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 23 октября
Укрепления в приграничье, веерные отключения, теракт в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 23 октября - 23.10.2022 Украина.ру
Укрепления в приграничье, веерные отключения, теракт в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 23 октября
В приграничных регионах России возводят укрепления против ВСУ. В Киеве ввели веерные отключения электроэнергии. В Херсоне произошёл теракт, погиб один человек
2022-10-23T16:01
2022-10-23T16:01
2022-10-23T16:03
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/17/1040049069_0:98:600:436_1920x0_80_0_0_1e539cc7e0cf4d0f3735ec903ea072f5.jpg.webp
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об укреплении линии соприкосновения с ВСУ."Передовая уже начинает готовиться к зиме. Фронт стабилизировался. Усиление линии соприкосновения людьми, вооружением и техникой продолжается", - заявил Стремоусов.Ранее Стремоусов сообщал, что все попытки украинских войск пробить линию обороны в Херсонской области отражены, ситуация на линии фронта остается без изменений.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о подготовке укреплений в приграничных с Украиной районах."На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области. Третья линия будет готова до 5 ноября. Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - написал он в своём телеграм-канале, опубликовав фото укреплений.Днём ранее стало известно о подготовке укреплений в Белгородской области."В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.В тот же день губернатор Брянской области Андрей Богомаз сообщил о визите в расположения пограничных войск."Сегодня проехал по приграничным муниципальным образованиям, посетил расположения частей, где несут службу пограничные войска РФ. Посмотрел бытовые условия, укомплектованность и оснащение. Военнослужащие обеспечены всем необходимым. Пообщались с командованием частей, с военнослужащими. Уверен, что с такими защитниками задачи по обеспечению безопасности нашей Родины будут выполнены!" - заявил он.Кроме того, в ходе поездки Богомаз посмотрел дороги, которые строятся и ремонтируются в приграничных муниципальных образованиях."Пообщался с дорожниками. На всех объектах работы завершаются. Специалисты "Брянскавтодора" с поставленной задачей справились, все работы будут выполнены в срок", - отметил Богомаз.Ранее также пресс-служба российского бизнесмена Евгения Пригожина раскрыла подробности о строительстве укреплений в Луганской Народной Республики."Линию Вагнера" никто никому не поручал делать. ЧВК "Вагнер" возводит укрепсооружения исходя из оперативной обстановки и собственных планов. По Северскому Донцу она идет, поскольку предполагает эшелонированную оборону", - указывалось в ответе на вопрос издания Украина.ру.При этом в пресс-службе сочли нецелесообразным раскрывать другие детали строительства укреплений в ЛНР.Веерные отключенияВ воскресенье, 23 октября, в Киеве состоятся веерные отключения, сообщила пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве будут происходить стабилизационные отключения света."Компания прилагает все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время", — говорилось в сообщении.Также о времени и продолжительности возможных отключений и возобновления поставок света компания будет сообщать дополнительно на сайте и страницах в соцсетях ДТЭК Киевские электросети.Днём ранее замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране около 1,4 млн абонентов отключили от электроснабжения после ударов по инфраструктуре страны.В частности, от электроснабжения отключили:—В Хмельницкой области - 672 тысячи абонентов,—Николаевской - 188 400,—Волынской - 102 000,—Черкасской - 242 000,—Ровенской - 174 790,—Кировоградской - 61 913,—Одесской - 10 500.До этого власти некоторых регионов пригрозили тем, кто не экономит электроэнергию.Так, 21 октября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в каждом районе города созданы группы из представителей силовых структур, которые будут контролировать выполнение правил режима экономии электроэнергии."В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур. Они будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии", — заявил Вилкул.Он отметил, что в городе также патрулируют сводные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. По его словам, нарушителей введенных правил экономного употребления энергии будут полностью отключать от энергоснабжения."Подчёркиваю: исключений не будет ни для кого. Сейчас эти рабочие группы работают и могу сказать: отключено уже 17 объектов бизнеса. От себя могу добавить, что отношение к владельцам этих объектов и их руководителям будет соответствующим", — пригрозил Вилкул.Два дня назад Вилкул заявил, что из-за проведения ремонтных работ в четверг и пятницу в городе не будет вещания национальных и коммерческих радиопрограмм.Экономят электроэнергию и в других областях. Так, глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе могут происходить аварийные отключения энергии, поскольку многие предприниматели проигнорировали призыв властей экономно использовать электричество. По его словам, областные и местные власти будут принимать более жёсткие меры к нарушителям.Пригрозил предпринимателям и глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запарнюк. Он сообщил о том, что в регионе могут применить принудительное отключение от электричества."График отключения и ограничения потребления энергии введен по всем регионам страны. В Черновицкой области их применяют к большим промышленным предприятиям. Обращаюсь ко всем предпринимателям: экономно используйте освещение, выключите все лишнее, откажитесь от внешнего освещения и всех вывесок. В противном случае "Черновцыобэнерго" будет вынуждено применять график принудительных отключений", — заявил Запарнюк.Он отметил, что в области также вынужденно ограничено уличное освещение.Теракт в ХерсонеВ Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, сообщил РИА "Новости" замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль", — сказал он.Региональное министерство здравоохранения уточнило, что ранены еще три человека.Ранее украинские террористы не раз осуществляли теракты на территории Херсона. Так, 24 июня — украинскими террористами подорвана машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. От полученных ранений Савлученко скончался.Примечательно, что в террористической деятельности украинским военным и сотрудникам спецслужб активно помогают украинские журналисты."Коллаборационизм и сотрудничество с оккупантами вредят здоровью. Если у вас есть больше информации о деятельности коллаборантов или вы пребываете на оккупированных территориях, напишите мне в электронную почту или нам в Telegram-канал. Анонимность гарантируем", — призвала журналистка проекта BIHUS.Info Алиса Юрченко в сюжете о смертях и покушениях на противников киевского режима в Херсонской области.Кроме того, теракты совершались и на территории Запорожской области.
https://ukraina.ru/20221023/1040048296.html
https://ukraina.ru/20221023/1040044863.html
https://ukraina.ru/20221022/1040039023.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/17/1040049069_0:42:600:492_1920x0_80_0_0_8e7c355de39784b1e3a5aa61b8e46b34.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив
Укрепления в приграничье, веерные отключения, теракт в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 23 октября
16:01 23.10.2022 (обновлено: 16:03 23.10.2022)
В приграничных регионах России возводят укрепления против ВСУ. В Киеве ввели веерные отключения электроэнергии. В Херсоне произошёл теракт, погиб один человек
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об укреплении линии соприкосновения с ВСУ.
"Передовая уже начинает готовиться к зиме. Фронт стабилизировался. Усиление линии соприкосновения людьми, вооружением и техникой продолжается", - заявил Стремоусов.
Ранее Стремоусов сообщал, что все попытки украинских войск пробить линию обороны в Херсонской области отражены, ситуация на линии фронта остается без изменений.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о подготовке укреплений в приграничных с Украиной районах.
"На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области. Третья линия будет готова до 5 ноября. Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - написал он в своём телеграм-канале, опубликовав фото укреплений.
Днём ранее стало известно о подготовке укреплений в Белгородской области.
"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
В тот же день губернатор Брянской области Андрей Богомаз сообщил
о визите в расположения пограничных войск.
"Сегодня проехал по приграничным муниципальным образованиям, посетил расположения частей, где несут службу пограничные войска РФ. Посмотрел бытовые условия, укомплектованность и оснащение. Военнослужащие обеспечены всем необходимым. Пообщались с командованием частей, с военнослужащими. Уверен, что с такими защитниками задачи по обеспечению безопасности нашей Родины будут выполнены!" - заявил он.
Кроме того, в ходе поездки Богомаз посмотрел дороги, которые строятся и ремонтируются в приграничных муниципальных образованиях.
"Пообщался с дорожниками. На всех объектах работы завершаются. Специалисты "Брянскавтодора" с поставленной задачей справились, все работы будут выполнены в срок", - отметил Богомаз.
Ранее также пресс-служба российского бизнесмена Евгения Пригожина раскрыла подробности о строительстве укреплений в Луганской Народной Республики.
"Линию Вагнера" никто никому не поручал делать. ЧВК "Вагнер" возводит укрепсооружения исходя из оперативной обстановки и собственных планов. По Северскому Донцу она идет, поскольку предполагает эшелонированную оборону", - указывалось в ответе на вопрос издания Украина.ру.
При этом в пресс-службе сочли нецелесообразным раскрывать другие детали строительства укреплений в ЛНР.
В воскресенье, 23 октября, в Киеве состоятся веерные отключения, сообщила пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".
Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве будут происходить стабилизационные отключения света.
"Компания прилагает все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время", — говорилось в сообщении.
Также о времени и продолжительности возможных отключений и возобновления поставок света компания будет сообщать дополнительно на сайте и страницах в соцсетях ДТЭК Киевские электросети.
Днём ранее замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране около 1,4 млн абонентов отключили от электроснабжения после ударов по инфраструктуре страны.
В частности, от электроснабжения отключили:
—В Хмельницкой области - 672 тысячи абонентов,
—Кировоградской - 61 913,
До этого власти некоторых регионов пригрозили тем, кто не экономит электроэнергию.
Так, 21 октября глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в каждом районе города созданы группы из представителей силовых структур, которые будут контролировать выполнение правил режима экономии электроэнергии.
"В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур. Они будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии", — заявил Вилкул.
Он отметил, что в городе также патрулируют сводные мобильные бригады с участием сотрудников полиции. По его словам, нарушителей введенных правил экономного употребления энергии будут полностью отключать от энергоснабжения.
"Подчёркиваю: исключений не будет ни для кого. Сейчас эти рабочие группы работают и могу сказать: отключено уже 17 объектов бизнеса. От себя могу добавить, что отношение к владельцам этих объектов и их руководителям будет соответствующим", — пригрозил Вилкул.
Два дня назад Вилкул заявил, что из-за проведения ремонтных работ в четверг и пятницу в городе не будет вещания национальных и коммерческих радиопрограмм.
Экономят электроэнергию и в других областях. Так, глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе могут происходить аварийные отключения энергии, поскольку многие предприниматели проигнорировали призыв властей экономно использовать электричество. По его словам, областные и местные власти будут принимать более жёсткие меры к нарушителям.
Пригрозил предпринимателям и глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Запарнюк. Он сообщил о том, что в регионе могут применить принудительное отключение от электричества.
"График отключения и ограничения потребления энергии введен по всем регионам страны. В Черновицкой области их применяют к большим промышленным предприятиям. Обращаюсь ко всем предпринимателям: экономно используйте освещение, выключите все лишнее, откажитесь от внешнего освещения и всех вывесок. В противном случае "Черновцыобэнерго" будет вынуждено применять график принудительных отключений", — заявил Запарнюк.
Он отметил, что в области также вынужденно ограничено уличное освещение.
В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство, сообщил РИА "Новости"
замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов
.
"Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль", — сказал он.
Региональное министерство здравоохранения уточнило, что ранены еще три человека.
Ранее украинские террористы не раз осуществляли теракты на территории Херсона. Так, 24 июня — украинскими террористами подорвана машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. От полученных ранений Савлученко скончался.
Примечательно, что в террористической деятельности украинским военным и сотрудникам спецслужб активно помогают украинские журналисты.
"Коллаборационизм и сотрудничество с оккупантами вредят здоровью. Если у вас есть больше информации о деятельности коллаборантов или вы пребываете на оккупированных территориях, напишите мне в электронную почту или нам в Telegram-канал. Анонимность гарантируем
", — призвала
журналистка проекта BIHUS.Info Алиса Юрченко
в сюжете о смертях и покушениях на противников киевского режима в Херсонской области.
Кроме того, теракты совершались и на территории Запорожской области.