https://ukraina.ru/20221023/1040051325.html

Военный эксперт рассказал о первой победе, которую Народная милиция одержала над ВСУ

Военный эксперт рассказал о первой победе, которую Народная милиция одержала над ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о первой победе, которую Народная милиция одержала над ВСУ

Народная милиция Донбасса показала, особенно на первом этапе спецоперации, наибольшую слаженность действий пехоты, что было обусловлено высокой долей военнослужащих с опытом ведения боевых действий непосредственно против ВСУ. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T15:52

2022-10-23T15:52

2022-10-23T15:52

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Особо стоит отметить тактический эпизод первой недели — подразделениям 1-го корпуса досталась наиболее сложная задача прорывать линию обороны ВСУ под Волновахой, которая была успешно выполнена, констатировал эксперт.В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение тактических воздушных десантов в первые месяцы войны. Аэродром Гостомель был взят фактически без потерь. Хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, народная милиция лднр, сво, волноваха, вс рф