https://ukraina.ru/20221023/1040051325.html
Военный эксперт рассказал о первой победе, которую Народная милиция одержала над ВСУ
Военный эксперт рассказал о первой победе, которую Народная милиция одержала над ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о первой победе, которую Народная милиция одержала над ВСУ
Народная милиция Донбасса показала, особенно на первом этапе спецоперации, наибольшую слаженность действий пехоты, что было обусловлено высокой долей военнослужащих с опытом ведения боевых действий непосредственно против ВСУ. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T15:52
2022-10-23T15:52
2022-10-23T15:52
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Особо стоит отметить тактический эпизод первой недели — подразделениям 1-го корпуса досталась наиболее сложная задача прорывать линию обороны ВСУ под Волновахой, которая была успешно выполнена, констатировал эксперт.В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение тактических воздушных десантов в первые месяцы войны. Аэродром Гостомель был взят фактически без потерь. Хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, народная милиция лднр, сво, волноваха, вс рф
Новости, ВСУ, Народная милиция ЛДНР, СВО, Волноваха, ВС РФ
Военный эксперт рассказал о первой победе, которую Народная милиция одержала над ВСУ
Народная милиция Донбасса показала, особенно на первом этапе спецоперации, наибольшую слаженность действий пехоты, что было обусловлено высокой долей военнослужащих с опытом ведения боевых действий непосредственно против ВСУ. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру
Особо стоит отметить тактический эпизод первой недели — подразделениям 1-го корпуса досталась наиболее сложная задача прорывать линию обороны ВСУ под Волновахой, которая была успешно выполнена, констатировал эксперт.
"Полноценное применение ВС РФ в конфликте с противником, близким по потенциалу, показало существенные проблемы с наличием технических средств разведки и целеуказания, а также устаревший подход к архитектуре системы управления войсками, в том числе в части касающихся автоматизированных систем управления. Во многом это не позволило до конца реализовать подавляющее преимущество в огневой мощи", - указал он.
В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение тактических воздушных десантов в первые месяцы войны. Аэродром Гостомель был взят фактически без потерь. Хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави, заключил собеседник издания.