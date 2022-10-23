https://ukraina.ru/20221023/1040050763.html

Военный эксперт объяснил, как НАТО так быстро подготовил ВСУ к полноценной войне с Россией

Военный эксперт объяснил, как НАТО так быстро подготовил ВСУ к полноценной войне с Россией - 23.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как НАТО так быстро подготовил ВСУ к полноценной войне с Россией

ВСУ за семь месяцев специальной военной операции показали все, чему их учили советники из НАТО за 8 лет. Это в первую очередь комплектование всех сил и средств. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T15:17

2022-10-23T15:17

2022-10-23T15:17

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Фактически ВСУ удалось создать реально работающий разведывательно-ударный контур, который позволил нивелировать подавляющее преимущество ВС РФ в количестве артиллерийских систем и плотности огня, констатировал эксперт.По его мнению, полноценное применение ВС РФ в конфликте с противником, близким по потенциалу, показало существенные проблемы с наличием технических средств разведки и целеуказания, а также устаревший подход к архитектуре системы управления войсками, в том числе в части касающихся автоматизированных систем управления, во многом это не позволило до конца реализовать подавляющее преимущество в огневой мощи.В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение тактических воздушных десантов в первые месяцы войны. Аэродром Гостомель был взят фактически без потерь. Хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, россия, всу