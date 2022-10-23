https://ukraina.ru/20221023/1040050763.html
Военный эксперт объяснил, как НАТО так быстро подготовил ВСУ к полноценной войне с Россией
Военный эксперт объяснил, как НАТО так быстро подготовил ВСУ к полноценной войне с Россией - 23.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как НАТО так быстро подготовил ВСУ к полноценной войне с Россией
ВСУ за семь месяцев специальной военной операции показали все, чему их учили советники из НАТО за 8 лет. Это в первую очередь комплектование всех сил и средств. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T15:17
2022-10-23T15:17
2022-10-23T15:17
новости
нато
россия
всу
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Фактически ВСУ удалось создать реально работающий разведывательно-ударный контур, который позволил нивелировать подавляющее преимущество ВС РФ в количестве артиллерийских систем и плотности огня, констатировал эксперт.По его мнению, полноценное применение ВС РФ в конфликте с противником, близким по потенциалу, показало существенные проблемы с наличием технических средств разведки и целеуказания, а также устаревший подход к архитектуре системы управления войсками, в том числе в части касающихся автоматизированных систем управления, во многом это не позволило до конца реализовать подавляющее преимущество в огневой мощи.В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение тактических воздушных десантов в первые месяцы войны. Аэродром Гостомель был взят фактически без потерь. Хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, россия, всу
Военный эксперт объяснил, как НАТО так быстро подготовил ВСУ к полноценной войне с Россией
ВСУ за семь месяцев специальной военной операции показали все, чему их учили советники из НАТО за 8 лет. Это в первую очередь комплектование всех сил и средств. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру
Фактически ВСУ удалось создать реально работающий разведывательно-ударный контур, который позволил нивелировать подавляющее преимущество ВС РФ в количестве артиллерийских систем и плотности огня, констатировал эксперт.
"Североатлантический альянс создал фактически с нуля систему материально-технического обеспечения Украины, тем самым смог найти грань вовлеченности в конфликт, которая удерживает пока НАТО и Россию от прямого военного столкновения", - сказал он.
По его мнению, полноценное применение ВС РФ в конфликте с противником, близким по потенциалу, показало существенные проблемы с наличием технических средств разведки и целеуказания, а также устаревший подход к архитектуре системы управления войсками, в том числе в части касающихся автоматизированных систем управления, во многом это не позволило до конца реализовать подавляющее преимущество в огневой мощи.
В лучшую сторону стоит отметить смелое и успешное применение тактических воздушных десантов в первые месяцы войны. Аэродром Гостомель был взят фактически без потерь. Хорошо себя показывают танковые подразделения, очень редко проигрывающие дуэли украинским визави, заключил собеседник издания.