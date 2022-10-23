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Финский эксперт рассказал о новой войне, которую Запад начнет против России после Украины
Финский эксперт рассказал о новой войне, которую Запад начнет против России после Украины - 23.10.2022 Украина.ру
Финский эксперт рассказал о новой войне, которую Запад начнет против России после Украины
У Запада есть планы начать новую войну против России. Они к этому готовятся. Они понимают, что не могут решить вопрос тем способом, которым хотели. Они хотели отправить на Украину больше оружия, но Киев не справился. Результатов нет. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T15:02
2022-10-23T15:02
2022-10-23T15:02
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Ранее глава комитета парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, который встречался в Киеве с Владимиром Зеленским, заявлял, что Россия, скорее всего, одержит победу на Украине, а через пару лет начнется новая война.Эксперт отметил, что сейчас финские власти сосредоточены на противостоянии России в сфере энергетики.Единственный выход из этой ситуации – распад Евросоюза и распад НАТО. Потому что это больные организации, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, нато, россия, финляндия, украина
Новости, Запад, НАТО, Россия, Финляндия, Украина
Финский эксперт рассказал о новой войне, которую Запад начнет против России после Украины
У Запада есть планы начать новую войну против России. Они к этому готовятся. Они понимают, что не могут решить вопрос тем способом, которым хотели. Они хотели отправить на Украину больше оружия, но Киев не справился. Результатов нет. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава комитета парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, который встречался в Киеве с Владимиром Зеленским, заявлял, что Россия, скорее всего, одержит победу на Украине, а через пару лет начнется новая война.
Эксперт отметил, что сейчас финские власти сосредоточены на противостоянии России в сфере энергетики.
"У нас все пишут о том, какова будет ситуация с электроэнергией и ценами на нее. Снова ожидается очень холодная зима, на севере Финляндии будет -35 или -40 градусов. Кстати, наш премьер выступила с заявлением, что "у нас будет очень холодная зима, что виновата Россия и что энергетика – это оружие Путина против нас". Значит, война продолжится", - указал Бекман.
Единственный выход из этой ситуации – распад Евросоюза и распад НАТО. Потому что это больные организации, заключил собеседник издания.