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Танки, засады, беспилотники и артиллерия. Военный эксперт о том, как Россия отчаянно бьется с ВСУ

Танки, засады, беспилотники и артиллерия. Военный эксперт о том, как Россия отчаянно бьется с ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру

Танки, засады, беспилотники и артиллерия. Военный эксперт о том, как Россия отчаянно бьется с ВСУ

Боевые действия, в ходе которых русская армия пытается с помощью беспилотников навести артиллерию на позиции ВСУ, а пехота проводит зачистку, характерны при штурме укрепленных позиций в Донбассе. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Южный ветер" в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T14:37

2022-10-23T14:37

2022-10-23T14:37

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В частности, так проходят бои под Артемовском, где наступают подразделения ЧВК, а также в районе Первомайского к западу от Донецка в полосе наступления 1-го армейского корпуса, пояснил эксперт."На северном фасе (Купянск, Кременная) чаще действуют разведывательные группы — зачастую выставляют огневые засады, изредка вступают в стрелковый бой. На юге, в Херсонской области, в связи с открытой местностью иногда можно встретить танковые прорывы для обеспечения глубокого вклинения в боевые порядки противника", - констатировал он.Все зависит от плотности войск на конкретном участке, а также насыщения боевых порядков пехоты противотанковыми средствами, но в целом Россия по состоянию на середину октября справляется с новой тактикой ВСУ, которые используют мобильные группы бронетехники, заключил собеседник издания.

купянск

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новости, россия, всу, донбасс, херсон, купянск, артиллерия, беспилотник