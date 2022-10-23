Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221023/1040048040.html
Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ
Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ
В условиях, когда у ВСУ есть значительное численное превосходство над русской армией, обвинять генералов в тех или иных поражениях абсолютно неприлично. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T12:20
2022-10-23T12:20
новости
запорожец
всу
россия
генералы
красный лиман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/17/1040047915_0:31:1812:1050_1920x0_80_0_0_a742c7328af708b2e8bda919e708b624.jpg.webp
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинял в оставлении Красного Лимана генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, которому, по словам политика, де-факто отдали в подчинение и войска Западного военного округа. За Лапина заступились бойцы группировки "О", отметив, что Лапин не командовал обороной Лимана и не отсиживался в тылу, однако позднее появилась информация, что командующим ЗВО назначали генерала-лейтенанта Романа Бердникова.Что касается Лапина, то в основном его критикуют люди, которые отношения к истории с Красным Лиманом не имели от слова вообще, потому что Лапин не командовал той группировкой, которая начала продавливаться и отступать, подчеркнул специалист.По его словам, Лапин имел в своем распоряжении всего одну батальонно-тактическую группу, которую он использовал для того, чтобы обеспечить недопущение окружения и создать "ворота" для отвода наших войск.Поэтому предъявлять Лапину претензии за то, что он силами, которые минимум в пять раз уступали украинским, не разгромил их – это просто неприлично, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/17/1040047915_186:0:1626:1080_1920x0_80_0_0_d47d4371a9580993b8178811769e3375.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожец, всу, россия, генералы, красный лиман
Новости, Запорожец, ВСУ, Россия, генералы, Красный Лиман

Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ

12:20 23.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкКомандующий ЦВО вручил награды военнослужащим за участие в специальной военной операции
Командующий ЦВО вручил награды военнослужащим за участие в специальной военной операции
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В условиях, когда у ВСУ есть значительное численное превосходство над русской армией, обвинять генералов в тех или иных поражениях абсолютно неприлично. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинял в оставлении Красного Лимана генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, которому, по словам политика, де-факто отдали в подчинение и войска Западного военного округа. За Лапина заступились бойцы группировки "О", отметив, что Лапин не командовал обороной Лимана и не отсиживался в тылу, однако позднее появилась информация, что командующим ЗВО назначали генерала-лейтенанта Романа Бердникова.
Что касается Лапина, то в основном его критикуют люди, которые отношения к истории с Красным Лиманом не имели от слова вообще, потому что Лапин не командовал той группировкой, которая начала продавливаться и отступать, подчеркнул специалист.
"Лапина кинули туда как пожарного, спасать ситуацию, и он уже что смог, то и сделал. Когда ты берешь прекрасного гонщика "Формулы-1", даешь ему "Запорожец" и отправляешь на "Формулу-1", то ты потом его можешь, конечно, ругать за то, что он не выиграл "Формулу". Но проблема в том, что ты ему дал "Запорожец". Здесь ситуация точно такая же", - уверен Шурыгин.
По его словам, Лапин имел в своем распоряжении всего одну батальонно-тактическую группу, которую он использовал для того, чтобы обеспечить недопущение окружения и создать "ворота" для отвода наших войск.
Поэтому предъявлять Лапину претензии за то, что он силами, которые минимум в пять раз уступали украинским, не разгромил их – это просто неприлично, заключил собеседник издания.
 
НовостиЗапорожецВСУРоссиягенералыКрасный Лиман
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39"Ничего бы не было, если бы я был президентом": заявление Трампа об украинском конфликте
12:20Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ
12:18Обстрелы, просьба раненых бойцов. Главное на Украине на 12:00 23 октября
12:05Жителей Шебекино эвакуировали в Старый Оскол
11:53В Раде предложили дополнительно поощрять бойцов ВСУ
11:44В ближайшие время Украина совершит провокацию с гуманитарной катастрофой. 5 фактов, подтверждающих это
11:37"Убивают, чтобы не возится": омбудсмен ЛНР рассказала об ужасах украинского плена
11:27Я не адвокат. Военный эксперт Шурыгин о том, как проявили себя русские генералы в боях с ВСУ
11:19"Где тонко – там и рвётся": Лизан рассказал, кто не переживёт глобальный кризис
11:16Финский эксперт рассказал, как будет выглядеть прямая война России и НАТО без ядерного оружия
10:50Сейчас начнется Сталинград. Военный эксперт о том, когда закончится наступление ВСУ
10:37Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Компартии КНР
10:30За измену и вертолеты: СБУ задержала президента "Мотор Сич"
10:16У них уже сколько прививок. Военный эксперт о том, почему ВСУ под Херсоном не сдаются, несмотря на потери
10:04"Мужчину – расстрелять": боевики Азова* рассказали о зверствах в Мариуполе
10:00Задержание Богуслаева, провокация с бомбой, США и Генштаб. Главное на Украине на утро 23 октября
09:49Военный эксперт рассказал, как Россия исправила ошибки под Херсоном и серьезно врезала по ВСУ
09:41Киев готовит провокацию с "грязной бомбой" - СМИ
09:29Они начнут резать. Военный эксперт о том, что будет, когда Россия разберется с энергетикой Украины
09:27Девять областей Украины частично обесточены – власти
Лента новостейМолния