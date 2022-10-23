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Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ

Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру

Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ

В условиях, когда у ВСУ есть значительное численное превосходство над русской армией, обвинять генералов в тех или иных поражениях абсолютно неприлично. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T12:20

2022-10-23T12:20

2022-10-23T12:20

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинял в оставлении Красного Лимана генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, которому, по словам политика, де-факто отдали в подчинение и войска Западного военного округа. За Лапина заступились бойцы группировки "О", отметив, что Лапин не командовал обороной Лимана и не отсиживался в тылу, однако позднее появилась информация, что командующим ЗВО назначали генерала-лейтенанта Романа Бердникова.Что касается Лапина, то в основном его критикуют люди, которые отношения к истории с Красным Лиманом не имели от слова вообще, потому что Лапин не командовал той группировкой, которая начала продавливаться и отступать, подчеркнул специалист.По его словам, Лапин имел в своем распоряжении всего одну батальонно-тактическую группу, которую он использовал для того, чтобы обеспечить недопущение окружения и создать "ворота" для отвода наших войск.Поэтому предъявлять Лапину претензии за то, что он силами, которые минимум в пять раз уступали украинским, не разгромил их – это просто неприлично, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожец, всу, россия, генералы, красный лиман