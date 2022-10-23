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Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ
Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ
В условиях, когда у ВСУ есть значительное численное превосходство над русской армией, обвинять генералов в тех или иных поражениях абсолютно неприлично. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T12:20
2022-10-23T12:20
2022-10-23T12:20
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всу
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генералы
красный лиман
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинял в оставлении Красного Лимана генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, которому, по словам политика, де-факто отдали в подчинение и войска Западного военного округа. За Лапина заступились бойцы группировки "О", отметив, что Лапин не командовал обороной Лимана и не отсиживался в тылу, однако позднее появилась информация, что командующим ЗВО назначали генерала-лейтенанта Романа Бердникова.Что касается Лапина, то в основном его критикуют люди, которые отношения к истории с Красным Лиманом не имели от слова вообще, потому что Лапин не командовал той группировкой, которая начала продавливаться и отступать, подчеркнул специалист.По его словам, Лапин имел в своем распоряжении всего одну батальонно-тактическую группу, которую он использовал для того, чтобы обеспечить недопущение окружения и создать "ворота" для отвода наших войск.Поэтому предъявлять Лапину претензии за то, что он силами, которые минимум в пять раз уступали украинским, не разгромил их – это просто неприлично, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожец, всу, россия, генералы, красный лиман
Формула-1 на "Запорожце". Военный эксперт о том, что показал генерал Лапин в боях с ВСУ
В условиях, когда у ВСУ есть значительное численное превосходство над русской армией, обвинять генералов в тех или иных поражениях абсолютно неприлично. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинял в оставлении Красного Лимана генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом, которому, по словам политика, де-факто отдали в подчинение и войска Западного военного округа. За Лапина заступились бойцы группировки "О", отметив, что Лапин не командовал обороной Лимана и не отсиживался в тылу, однако позднее появилась информация, что командующим ЗВО назначали генерала-лейтенанта Романа Бердникова.
Что касается Лапина, то в основном его критикуют люди, которые отношения к истории с Красным Лиманом не имели от слова вообще, потому что Лапин не командовал той группировкой, которая начала продавливаться и отступать, подчеркнул специалист.
"Лапина кинули туда как пожарного, спасать ситуацию, и он уже что смог, то и сделал. Когда ты берешь прекрасного гонщика "Формулы-1", даешь ему "Запорожец" и отправляешь на "Формулу-1", то ты потом его можешь, конечно, ругать за то, что он не выиграл "Формулу". Но проблема в том, что ты ему дал "Запорожец". Здесь ситуация точно такая же", - уверен Шурыгин.
По его словам, Лапин имел в своем распоряжении всего одну батальонно-тактическую группу, которую он использовал для того, чтобы обеспечить недопущение окружения и создать "ворота" для отвода наших войск.
Поэтому предъявлять Лапину претензии за то, что он силами, которые минимум в пять раз уступали украинским, не разгромил их – это просто неприлично, заключил собеседник издания.