https://ukraina.ru/20221023/1040046174.html
Сейчас начнется Сталинград. Военный эксперт о том, когда закончится наступление ВСУ
Сейчас начнется Сталинград. Военный эксперт о том, когда закончится наступление ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру
Сейчас начнется Сталинград. Военный эксперт о том, когда закончится наступление ВСУ
Противник сейчас на подъеме. Это пик боевой формы ВСУ. Если сравнивать с Великой Отечественной войной, то это наступление немцев на Сталинград. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T10:50
2022-10-23T10:50
2022-10-23T10:50
новости
всу
сталинградская битва
херсон
россия
инфраструктура
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Но мы развернули мобилизацию. Наше руководство осознает, что надо воевать по законам войны, а не по законам не пойми чего, когда на первом этапе операции запрещали штурмовать поселки, чтобы не порушить инфраструктуру, подчеркнул эксперт.Если мы выиграем битву за Херсон и нанесем им такие же потери, какие были при попытке наступления на Берислав, наше контрнаступление развернется в течение нескольких недель, что серьезно подорвет боевой дух противника, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, сталинградская битва, херсон, россия, инфраструктура
Новости, ВСУ, Сталинградская битва, Херсон, Россия, инфраструктура
Сейчас начнется Сталинград. Военный эксперт о том, когда закончится наступление ВСУ
Противник сейчас на подъеме. Это пик боевой формы ВСУ. Если сравнивать с Великой Отечественной войной, то это наступление немцев на Сталинград. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Но мы развернули мобилизацию. Наше руководство осознает, что надо воевать по законам войны, а не по законам не пойми чего, когда на первом этапе операции запрещали штурмовать поселки, чтобы не порушить инфраструктуру, подчеркнул эксперт.
"Попытка быть хорошими и быть миротворцами закончилась. Наступает переход к тотальной войне. А резервы Украины далеко не безграничны. По некоторым данным, с учетом выехавших и отколовшихся регионов, там осталось около 25 миллионов человек населения. Второй раз восполнить потери будет практически нереально", - уверен Сапоньков.
Если мы выиграем битву за Херсон и нанесем им такие же потери, какие были при попытке наступления на Берислав, наше контрнаступление развернется в течение нескольких недель, что серьезно подорвет боевой дух противника, заключил собеседник издания.