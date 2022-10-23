https://ukraina.ru/20221023/1040046174.html

Сейчас начнется Сталинград. Военный эксперт о том, когда закончится наступление ВСУ

Сейчас начнется Сталинград. Военный эксперт о том, когда закончится наступление ВСУ - 23.10.2022 Украина.ру

Сейчас начнется Сталинград. Военный эксперт о том, когда закончится наступление ВСУ

Противник сейчас на подъеме. Это пик боевой формы ВСУ. Если сравнивать с Великой Отечественной войной, то это наступление немцев на Сталинград. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T10:50

2022-10-23T10:50

2022-10-23T10:50

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Но мы развернули мобилизацию. Наше руководство осознает, что надо воевать по законам войны, а не по законам не пойми чего, когда на первом этапе операции запрещали штурмовать поселки, чтобы не порушить инфраструктуру, подчеркнул эксперт.Если мы выиграем битву за Херсон и нанесем им такие же потери, какие были при попытке наступления на Берислав, наше контрнаступление развернется в течение нескольких недель, что серьезно подорвет боевой дух противника, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, сталинградская битва, херсон, россия, инфраструктура