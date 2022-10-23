За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газом - 23.10.2022 Украина.ру
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За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газом
За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газом - 23.10.2022 Украина.ру
За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газом
Евросоюз рассчитывал на то, что биржевое ценообразование сделает его рынок привлекательным для продавцов, но на деле все оказалось куда сложнее и опаснее. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
2022-10-23T04:45
2022-10-23T04:45
новости
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Владимир Путин предложил Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для образования цены на природный газ без влияния политических факторов.Именно политические факторы привели к тому, что сейчас происходит на европейском энергетическом рынке, считает Фролов. По его словам, резкие изменения в архитектуре энергетических рынков начали происходить в ЕС с 2009 года."Организация (ЕС - ред.) оказывала давление как на покупателей, так и на "Газпром" как продавца, требуя изменить принципы ценообразования, заложенные в долгосрочные контракты. Перевод ценообразования на биржевую основу не имел под собой никаких оснований. Евросоюз исходил из своего предположения, что он является привлекательным покупателем газа для массы зарубежных поставщиков, которые начнут "ломиться" на его рынок, как только будут упрощены возможности для конкуренции. Однако такой подход, наоборот, сделал европейский рынок уязвимым перед кризисными явлениями. Что мы сейчас и наблюдаем: навязанный метод установления цен ударил по тем, кто его навязывал", - сказал специалист.Он добавил, что помимо этого фактора на российско-европейские отношения в энергетике негативным образом также повлиял отказ Брюсселя от строительства "Южного потока" и непоследовательная позиция Европы по "Северным потокам".Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039963264.html
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5
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96
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96
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новости, эксперт, ес, газ, россия
Новости, эксперт, ЕС, газ, Россия

За что боролись, на то и напоролись: эксперт рассказал, где ЕС поскользнулся в погоне за газом

04:45 23.10.2022
 
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Евросоюз рассчитывал на то, что биржевое ценообразование сделает его рынок привлекательным для продавцов, но на деле все оказалось куда сложнее и опаснее. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов
Владимир Путин предложил Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для образования цены на природный газ без влияния политических факторов.
Именно политические факторы привели к тому, что сейчас происходит на европейском энергетическом рынке, считает Фролов. По его словам, резкие изменения в архитектуре энергетических рынков начали происходить в ЕС с 2009 года.
"Организация (ЕС - ред.) оказывала давление как на покупателей, так и на "Газпром" как продавца, требуя изменить принципы ценообразования, заложенные в долгосрочные контракты. Перевод ценообразования на биржевую основу не имел под собой никаких оснований. Евросоюз исходил из своего предположения, что он является привлекательным покупателем газа для массы зарубежных поставщиков, которые начнут "ломиться" на его рынок, как только будут упрощены возможности для конкуренции. Однако такой подход, наоборот, сделал европейский рынок уязвимым перед кризисными явлениями. Что мы сейчас и наблюдаем: навязанный метод установления цен ударил по тем, кто его навязывал", - сказал специалист.
Он добавил, что помимо этого фактора на российско-европейские отношения в энергетике негативным образом также повлиял отказ Брюсселя от строительства "Южного потока" и непоследовательная позиция Европы по "Северным потокам".
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Александр Фролов интервью
21 октября, 07:00
Кому нужен новый газовый хаб в Турции и другие проблемы европейской энергетики – Александр Фролов
 
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