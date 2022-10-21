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Член подкомитета Сейма Польши по НАТО провел ночь в вытрезвителе

Член подкомитета Сейма Польши по НАТО провел ночь в вытрезвителе - 21.10.2022 Украина.ру

Член подкомитета Сейма Польши по НАТО провел ночь в вытрезвителе

Депутат польского парламента, член постоянного подкомитета по международному сотрудничеству и НАТО Пшемыслав Чарнецкий провел ночь в вытрезвителе. Об этом 21 октября сообщают журналисты польских СМИ

2022-10-21T13:25

2022-10-21T13:25

2022-10-21T13:25

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В Варшаве неизвестный мужчина лежал на перекрестке улиц Ледоховской и Браницкой и не двигался. Сотрудники "Городской стражи" (муниципальная полиция) подумали, что на него напали, и вызвали скорую.Медики выяснили, что мужчина не пострадал, а перепил. Правоохранители удостоверились, что перед ними - депутат польского Сейма Пшемыслав Чарнецкий. В крови парламентария обнаружили более 2 промилле алкоголя - достаточную дозу для того, чтобы человек не понимал, что происходит вокруг, и не мог передвигаться. Пшемыслава Чернецкого отвезли в вытрезвитель, где он и переночевал.Накануне депутат присутствовал на заседании в Сейме, вел себя адекватно и исполнял рабочие обязанности, сообщили польским журналистам его коллеги. Другие знакомые политика заявили о личных проблемах Чернецкого. Пшемыслав Чарнецкий - депутат Сейма, заместитель председателя комитета по иностранным делам, член комитета национальной обороны и постоянного подкомитета по международному сотрудничеству и НАТО.

https://ukraina.ru/20221013/1039639614.html

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новости, польша, депутат, нато