https://ukraina.ru/20221020/1039966352.html

Американцев не заботит Украина, Зеленский напуган: что говорили об Украине в мире 20 октября

Американцев не заботит Украина, Зеленский напуган: что говорили об Украине в мире 20 октября - 20.10.2022 Украина.ру

Американцев не заботит Украина, Зеленский напуган: что говорили об Украине в мире 20 октября

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Вайлд, родившийся в США, но с 2012 года выступающий за российскую сборную, в интервью изданию «Спорт-экспресс»... Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T18:03

2022-10-20T18:03

2022-10-20T18:17

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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Вайлд, родившийся в США, но с 2012 года выступающий за российскую сборную, в интервью изданию «Спорт-экспресс» сказал, что его американские друзья не понимают, что происходит на Украине. Поэтому практически и не говорят с ним о политических событиях.«Знаете, большинство моих друзей в Америке… Как бы помягче сказать, не совсем образованные в некоторых вопросах. Точнее, они не задумываются о том, что им неинтересно. Что не влияет на их жизнь напрямую. Россия, Украина — где это вообще? Для них всё это как конфликт на другой планете. Поэтому нет реальной эмпатии ни к одной стороне», — заявил спортсмен.Согласно опросу, проведённому газетой The New York Times и Сиенским колледжем с 9 по 12 октября, лишь 2% американцев назвали военные действия на Украине главной проблемой для США. Первые два места в этом списке заняли экономические проблемы (26% респондентов), а также инфляция и рост стоимости жизни (19%).«Я приехал из США. Америка — это моя родина. Большая часть моей жизни прошла там, и ментально я до сих пор скорее американец. Могу спокойно вернуться и жить в Нью-Йорке без всяких проблем, но не собираюсь уезжать. <...> Я большой фанат России. Мне очень нравится эта страна, люди. Хочу жить здесь. В России чувствую себя дома. И мне кажется, что именно здесь могу сделать гораздо больше, чем где-бы то ни было. Пусть и пришлось пройти через многое», — сказал Вайлд.По словам олимпийского чемпиона, даже то, что происходит сейчас в России и вокруг России, не заставит его сожалеть о принятом решении остаться и задуматься о переезде в США, наоборот, ему сейчас мне хочется быть в России, как никогда раньше.Зеленский, как напуганное животное, беспрекословно выполняет приказы СШАОфицер-ветеран Вооружённых сил США Станислав Крапивник отмечает связь последних событий на Украине с избирательной кампанией в США. По его словам, украинские власти требует от ВСУ продемонстрировать успехи на поле боя до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября, чего ждут от президента Украины Владимира Зеленского его американские кураторы.«Демократы должны показать, что огромные деньги они потратили не впустую. Что благо своего народа, который беднеет на глазах, не выбросили просто так. Это то, на что американцы реально смотрят сейчас. Выборы на носу. Республиканцы уже сказали, что просто так деньги Украине давать не будут. Так что сейчас идёт команда, может, не от самого Байдена, который наверняка не помнит, где находится Украина, а от тех, кто за ним стоит. Они понимают, что им что-то нужно своему народу показать», — заявил Крапивник в эфире радио Sputnik.Только с начала военной спецоперации РФ США предоставили Украине военную помощь на сумму $16,8 млрд.Зеленский не будет говорить западным партнёрам о том, что наступление заведомо обречено на провал и обернётся большими потерями среди украинских военных, а просто выполнит то, что скажут из-за океана, уверен офицер-ветеран Вооружённых сил США.«Не факт, что у Зеленского есть хребет, что его народ ему важнее, чем его шкура. Что Зеленскому народ важнее, чем его деньги, которые в Америке лежат, и дворец в Майами. Там, где деньги, там сердце и душа в данном случае. Он живой, потому что он нужен. Когда он не будет нужен, он "героически" погибнет. Думаю, он это понимает. Как напуганное животное, он понимает, что его ждёт, если он скажет нет», — подытожил Крапивник.НАТО готово на опасные авантюры на Украине«Я опасаюсь, что проигрывающая армия НАТО на Украине может провести ужасную и разрушительную операцию под ложным флагом, чтобы обвинить Россию и ещё больше обострить конфликт», — написал в Twitter лидер нидерландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде.Тем временем министр обороны Белоруссии Виктор Хренин не исключил, что войска НАТО могут выступать под флагами украинских националистических воинских формирований.«Нам нужен мир, а не Третья мировая война», — призывает Боде.

https://ukraina.ru/20220208/1033235764.html

https://ukraina.ru/20221019/1039915744.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, сша, олимпийский чемпион, владимир зеленский, выборы, нато, националисты