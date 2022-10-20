https://ukraina.ru/20221020/1039947093.html
Украина передала США обломки "Гераней" на изучение
Украина передала США обломки "Гераней" на изучение - 20.10.2022 Украина.ру
Украина передала США обломки "Гераней" на изучение
Обломки дронов-камикадзе "Герань-2" США могли получить через представителей Пентагона в американском посольстве в Киеве, предположили журналисты американского издания The Washington Post
2022-10-20T13:29
2022-10-20T13:29
2022-10-20T13:29
новости
герань
обломки
сша
украина
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США получили обломки российских дронов-камикадзе "Герань-2", сообщили журналисты The Washington Post, ссылаясь на два источника в американском правительстве. Американцы планируют изучить обломки, чтобы по ним выявить технические характеристики и установить способы противодействия.Неизвестно, каким образом Вашингтон получил обломки "Гераней". Американские журналисты предположили, что сотрудники Пентагона работают в посольстве США в Киеве. Команду, по их словам, возглавляет "генерал армии с одной звездой".Ранее Украина обратилась в ООН с просьбой изучить обломки беспилотников, чтобы определить страну происхождения. В пятницу, 14 октября постоянный представитель Украины в ООН письменно пригласил в страну экспертов для осмотра беспилотных аппаратов. В среду, 19 октября на закрытом заседании в ООН заслушали экспертов, утверждающих об иранском происхождении "Гераней".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, герань, обломки, сша, украина
Новости, Герань, обломки, США, Украина
Украина передала США обломки "Гераней" на изучение
Обломки дронов-камикадзе "Герань-2" США могли получить через представителей Пентагона в американском посольстве в Киеве, предположили журналисты американского издания The Washington Post
США получили обломки российских дронов-камикадзе "Герань-2", сообщили журналисты The Washington Pos
t, ссылаясь на два источника в американском правительстве. Американцы планируют изучить обломки, чтобы по ним выявить технические характеристики и установить способы противодействия.
"Этот процесс использовался в прошлом для изучения вооружений, развернутых марионетками Ирана в конфликтах на Ближнем Востоке", - уточнил источник журналистов.
Неизвестно, каким образом Вашингтон получил обломки "Гераней". Американские журналисты предположили, что сотрудники Пентагона работают в посольстве США в Киеве. Команду, по их словам, возглавляет "генерал армии с одной звездой".
Ранее Украина обратилась в ООН с просьбой изучить обломки беспилотников, чтобы определить страну происхождения. В пятницу, 14 октября постоянный представитель Украины в ООН письменно пригласил в страну экспертов для осмотра беспилотных аппаратов. В среду, 19 октября на закрытом заседании в ООН заслушали экспертов, утверждающих об иранском происхождении "Гераней".