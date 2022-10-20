https://ukraina.ru/20221020/1039947093.html

Украина передала США обломки "Гераней" на изучение

Украина передала США обломки "Гераней" на изучение - 20.10.2022 Украина.ру

Украина передала США обломки "Гераней" на изучение

Обломки дронов-камикадзе "Герань-2" США могли получить через представителей Пентагона в американском посольстве в Киеве, предположили журналисты американского издания The Washington Post

2022-10-20T13:29

2022-10-20T13:29

2022-10-20T13:29

новости

герань

обломки

сша

украина

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США получили обломки российских дронов-камикадзе "Герань-2", сообщили журналисты The Washington Post, ссылаясь на два источника в американском правительстве. Американцы планируют изучить обломки, чтобы по ним выявить технические характеристики и установить способы противодействия.Неизвестно, каким образом Вашингтон получил обломки "Гераней". Американские журналисты предположили, что сотрудники Пентагона работают в посольстве США в Киеве. Команду, по их словам, возглавляет "генерал армии с одной звездой".Ранее Украина обратилась в ООН с просьбой изучить обломки беспилотников, чтобы определить страну происхождения. В пятницу, 14 октября постоянный представитель Украины в ООН письменно пригласил в страну экспертов для осмотра беспилотных аппаратов. В среду, 19 октября на закрытом заседании в ООН заслушали экспертов, утверждающих об иранском происхождении "Гераней".

https://ukraina.ru/20221018/1039823797.html

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новости, герань, обломки, сша, украина