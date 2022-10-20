https://ukraina.ru/20221020/1039936938.html

The Guardian: расходы Украины на ПВО значительно превышают стоимость сбиваемых беспилотников

The Guardian: расходы Украины на ПВО значительно превышают стоимость сбиваемых беспилотников - 20.10.2022 Украина.ру

The Guardian: расходы Украины на ПВО значительно превышают стоимость сбиваемых беспилотников

Киевский режим тратит на перехват беспилотников-камикадзе значительно большие суммы, чем те, которые тратит Россия на их закупку. Об этом сообщает 20 октября британская газета The Guardian

2022-10-20T09:47

2022-10-20T09:47

2022-10-20T09:47

новости

the guardian

спецоперация

вс рф

киевский режим

беспилотники

иран

расходы

пво

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Со ссылкой на неназванных военных аналитиков издание сообщает, что закупка и запуск беспилотников "иранского производства" обходится России недорого.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об использовании Россией беспилотников иранского производства, и рекомендовал адресовать соответствующие вопросы в Минобороны страны.ВКС РФ справятся со всеми комплексами ПВО, которые Запад может передать Украине. Главное – вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя, рассказал ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

https://ukraina.ru/20220921/1038879138.html

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2022

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новости, the guardian, спецоперация, вс рф, киевский режим, беспилотники, иран, расходы, пво