The Guardian: расходы Украины на ПВО значительно превышают стоимость сбиваемых беспилотников - 20.10.2022 Украина.ру
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The Guardian: расходы Украины на ПВО значительно превышают стоимость сбиваемых беспилотников
The Guardian: расходы Украины на ПВО значительно превышают стоимость сбиваемых беспилотников - 20.10.2022 Украина.ру
The Guardian: расходы Украины на ПВО значительно превышают стоимость сбиваемых беспилотников
Киевский режим тратит на перехват беспилотников-камикадзе значительно большие суммы, чем те, которые тратит Россия на их закупку. Об этом сообщает 20 октября британская газета The Guardian
2022-10-20T09:47
2022-10-20T09:47
новости
the guardian
спецоперация
вс рф
киевский режим
беспилотники
иран
расходы
пво
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Со ссылкой на неназванных военных аналитиков издание сообщает, что закупка и запуск беспилотников "иранского производства" обходится России недорого.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об использовании Россией беспилотников иранского производства, и рекомендовал адресовать соответствующие вопросы в Минобороны страны.ВКС РФ справятся со всеми комплексами ПВО, которые Запад может передать Украине. Главное – вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя, рассказал ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, the guardian, спецоперация, вс рф, киевский режим, беспилотники, иран, расходы, пво
Новости, The Guardian, Спецоперация, ВС РФ, киевский режим, беспилотники, Иран, расходы, ПВО

The Guardian: расходы Украины на ПВО значительно превышают стоимость сбиваемых беспилотников

09:47 20.10.2022
 
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
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Киевский режим тратит на перехват беспилотников-камикадзе значительно большие суммы, чем те, которые тратит Россия на их закупку. Об этом сообщает 20 октября британская газета The Guardian
Со ссылкой на неназванных военных аналитиков издание сообщает, что закупка и запуск беспилотников "иранского производства" обходится России недорого.

Общая стоимость неудачных атак беспилотников на Украину в последние недели для России оценивается военными аналитиками в пределах от 11,66 млн долларов (10,36 млн фунтов) до 17,9 млн долларов (15,9 млн фунтов). Ориентировочная стоимость уничтожения [тех же] беспилотников для Украины составляет более 28,14 млн долларов (25 млн фунтов)

The Guardian
Британская газета
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об использовании Россией беспилотников иранского производства, и рекомендовал адресовать соответствующие вопросы в Минобороны страны.
ВКС РФ справятся со всеми комплексами ПВО, которые Запад может передать Украине. Главное – вовремя разведывать позиции комплексов, наносить по ним удары и выводить их из строя, рассказал ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 06:07
"Убийца артиллерии": Рожин рассказал подробности о применении иранских дронов в зоне СВОИранские дроны "Шахед-136" неплохо зарекомендовали себя в боевых действиях в Сирии, Ираке и Йемене, и подтверждают свою репутацию на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Борис Рожин
 
НовостиThe GuardianСпецоперацияВС РФкиевский режимбеспилотникиИранрасходыПВО
 
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