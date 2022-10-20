The Guardian: расходы Украины на ПВО значительно превышают стоимость сбиваемых беспилотников
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
Киевский режим тратит на перехват беспилотников-камикадзе значительно большие суммы, чем те, которые тратит Россия на их закупку. Об этом сообщает 20 октября британская газета The Guardian
Со ссылкой на неназванных военных аналитиков издание сообщает, что закупка и запуск беспилотников "иранского производства" обходится России недорого.
Общая стоимость неудачных атак беспилотников на Украину в последние недели для России оценивается военными аналитиками в пределах от 11,66 млн долларов (10,36 млн фунтов) до 17,9 млн долларов (15,9 млн фунтов). Ориентировочная стоимость уничтожения [тех же] беспилотников для Украины составляет более 28,14 млн долларов (25 млн фунтов)
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об использовании Россией беспилотников иранского производства, и рекомендовал адресовать соответствующие вопросы в Минобороны страны.
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