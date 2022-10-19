https://ukraina.ru/20221019/1039882389.html

"Освободительная борьба": чилийский военкор Кирк рассказал о своём восхищении народом Донбасса

"Освободительная борьба": чилийский военкор Кирк рассказал о своём восхищении народом Донбасса - 19.10.2022 Украина.ру

"Освободительная борьба": чилийский военкор Кирк рассказал о своём восхищении народом Донбасса

Движение, возникшее в Донбассе после государственного переворота на Украине в 2014 году, является подлинным примером народно-освободительной борьбы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк

2022-10-19T08:45

2022-10-19T08:45

2022-10-19T08:45

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Он указал, что вернулся из Донбасса с "огромным чувством восхищения" перед его народом.Журналист добавил, что никто в Донецке не может понять, почему через 7 месяцев после начала спецоперации киевский режим по-прежнему может обстреливать город.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220414/1033763154.html

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2022

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новости, спецоперация, донбасс, донецк, всу, обстрелы, борьба