"Освободительная борьба": чилийский военкор Кирк рассказал о своём восхищении народом Донбасса
Движение, возникшее в Донбассе после государственного переворота на Украине в 2014 году, является подлинным примером народно-освободительной борьбы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
Он указал, что вернулся из Донбасса с "огромным чувством восхищения" перед его народом.
Не только перед солдатами, но и перед обычными гражданскими людьми, которые сопротивляются, которым дважды разрушили дом, которые живут в сложных критических условиях
Журналист добавил, что никто в Донецке не может понять, почему через 7 месяцев после начала спецоперации киевский режим по-прежнему может обстреливать город.
14 апреля, 08:31Патрик Ланкастер: западные СМИ не захотели узнавать правду о шокирующем снимке из подвала мариупольской школыЗападные СМИ показывают, в лучшем случае, половину правды о военных действиях на Украине. Их не интересуют страдания, которые причиняют жителям Донбасса войска киевского режима, потому что информация о них не укладывается в рамки официального нарратива правительств этих стран, утверждает американский военный корреспондент Патрик Ланкастер
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.