"Освободительная борьба": чилийский военкор Кирк рассказал о своём восхищении народом Донбасса - 19.10.2022 Украина.ру
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"Освободительная борьба": чилийский военкор Кирк рассказал о своём восхищении народом Донбасса
"Освободительная борьба": чилийский военкор Кирк рассказал о своём восхищении народом Донбасса - 19.10.2022 Украина.ру
"Освободительная борьба": чилийский военкор Кирк рассказал о своём восхищении народом Донбасса
Движение, возникшее в Донбассе после государственного переворота на Украине в 2014 году, является подлинным примером народно-освободительной борьбы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
2022-10-19T08:45
2022-10-19T08:45
новости
спецоперация
донбасс
донецк
всу
обстрелы
борьба
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Он указал, что вернулся из Донбасса с "огромным чувством восхищения" перед его народом.Журналист добавил, что никто в Донецке не может понять, почему через 7 месяцев после начала спецоперации киевский режим по-прежнему может обстреливать город.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220414/1033763154.html
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новости, спецоперация, донбасс, донецк, всу, обстрелы, борьба
Новости, Спецоперация, Донбасс, Донецк, ВСУ, обстрелы, борьба

"Освободительная борьба": чилийский военкор Кирк рассказал о своём восхищении народом Донбасса

08:45 19.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Движение, возникшее в Донбассе после государственного переворота на Украине в 2014 году, является подлинным примером народно-освободительной борьбы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
Он указал, что вернулся из Донбасса с "огромным чувством восхищения" перед его народом.

Не только перед солдатами, но и перед обычными гражданскими людьми, которые сопротивляются, которым дважды разрушили дом, которые живут в сложных критических условиях

Алехандро Кирк
Алехандро Кирк
Специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе
Журналист добавил, что никто в Донецке не может понять, почему через 7 месяцев после начала спецоперации киевский режим по-прежнему может обстреливать город.
Патрик Ланкастер интервью
14 апреля, 08:31
Патрик Ланкастер: западные СМИ не захотели узнавать правду о шокирующем снимке из подвала мариупольской школыЗападные СМИ показывают, в лучшем случае, половину правды о военных действиях на Украине. Их не интересуют страдания, которые причиняют жителям Донбасса войска киевского режима, потому что информация о них не укладывается в рамки официального нарратива правительств этих стран, утверждает американский военный корреспондент Патрик Ланкастер
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияДонбассДонецкВСУобстрелыборьба
 
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