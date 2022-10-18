Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не выдвигает конкретных обвинений в обстрелах ЗАЭС - 18.10.2022 Украина.ру
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Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не выдвигает конкретных обвинений в обстрелах ЗАЭС
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не выдвигает конкретных обвинений в обстрелах ЗАЭС - 18.10.2022 Украина.ру
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не выдвигает конкретных обвинений в обстрелах ЗАЭС
Главной целью МАГАТЭ является поддержание диалога с обеими сторонами конфликта на Украине с целью обеспечения безопасности АЭС, поэтому выдвигать обвинения со стороны организации было бы "бесполезным". Такое мнение глава международного агентства Рафаэль Гросси высказал в интервью, опубликованном 18 октября аргентинской газетой La Nación
2022-10-18T13:19
2022-10-18T13:26
новости
спецоперация
запорожская аэс
магатэ
аргентина
сми
киевский режим
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Гросси указал, что взаимные обвинения сторон являются частью "пейзажа, который можно ожидать на войне", и он старается их игнорировать.Он добавил, что старается выработать договорённость об установлении зоны безопасности вокруг АЭС и заручиться согласием сторон о том, что АЭС не может быть их военной целью.В середине сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил разочарование позицией, занятой МАГАТЭ по итогам поездки её делегации на ЗАЭС.По его словам, в заявлениях агентства так и не прозвучало, что главный и единственный виновник обстрелов АЭС — войска киевского режима, в то время как российские военнослужащие выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних угроз.Миссия МАГАТЭ ранее посетила Запорожскую АЭС и представила отчёт по результатам проверки. Однако рекомендации, которые в нем содержатся, носят настолько абстрактный характер, что в принципе непонятно, кому они адресованы, сказал в интервью изданию Украина.ру физик-атомщик Андрей Ожаровский.
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новости, спецоперация, запорожская аэс, магатэ, аргентина, сми, киевский режим
Новости, Спецоперация, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Аргентина, СМИ, киевский режим

Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не выдвигает конкретных обвинений в обстрелах ЗАЭС

13:19 18.10.2022 (обновлено: 13:26 18.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Главной целью МАГАТЭ является поддержание диалога с обеими сторонами конфликта на Украине с целью обеспечения безопасности АЭС, поэтому выдвигать обвинения со стороны организации было бы "бесполезным". Такое мнение глава международного агентства Рафаэль Гросси высказал в интервью, опубликованном 18 октября аргентинской газетой La Nación
Гросси указал, что взаимные обвинения сторон являются частью "пейзажа, который можно ожидать на войне", и он старается их игнорировать.

Мне необходимо, и это очень важно, поддерживать диалог с обеими [сторонами]. Мне бесполезно занимать воинственную или критическую позицию, я должен постоянно держать в поле зрения цель, которую мне необходимо достичь: защита [Запорожской атомной] электростанции

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ
Он добавил, что старается выработать договорённость об установлении зоны безопасности вокруг АЭС и заручиться согласием сторон о том, что АЭС не может быть их военной целью.
В середине сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил разочарование позицией, занятой МАГАТЭ по итогам поездки её делегации на ЗАЭС.
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Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - ЦаревУкраина шантажирует Россию обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС). Если Россия отключит ее от подачи электричества на Украину, обстрелы усилятся. Не отключит – все равно продолжатся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев
По его словам, в заявлениях агентства так и не прозвучало, что главный и единственный виновник обстрелов АЭС — войска киевского режима, в то время как российские военнослужащие выступают гарантом обеспечения безопасности и защиты атомной станции от внешних угроз.
Миссия МАГАТЭ ранее посетила Запорожскую АЭС и представила отчёт по результатам проверки. Однако рекомендации, которые в нем содержатся, носят настолько абстрактный характер, что в принципе непонятно, кому они адресованы, сказал в интервью изданию Украина.ру физик-атомщик Андрей Ожаровский.
 
НовостиСпецоперацияЗапорожская АЭСМАГАТЭАргентинаСМИкиевский режим
 
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