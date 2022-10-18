"Пиар и коррупция": украинский политик раскрыл настоящие свойства "Байрактара"
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкБрифинг и.о. главы администрации президента Украины С.Пашинского
В разговоре с российскими пранкерами Вованов и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) украинский политик и экс-депутат Верховной Рады Сергей Пашинский признался в том, что эффективность турецких беспилотников "Байрактар" сильно преувеличена. Отрывок видео пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале 18 октября
Пранкеры вели разговор от имени экс-посла Соединенных Штатов в РФ Майклом Макфолом.
В "Байрактар" больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Это, прежде всего, - пиар-проект.
Пашинский рассказал, что в начале СВО у Украины было много "Байрактаров", но почти все они были сразу же сбиты.
По его словам, это "несамодостаточное оружие" при мощных системах российского ПВО, ВСУ много их теряют.
Ранее Вован и Лексус опубликовали другой отрывок, в котором Пашинский назвал себя главой Ассоциации оборонных предприятий. По его словам, входящие в эту организацию заводы разрабатывают комплектующие для украинский РСЗО, противотанковых комплексов и крылатых ракет.
Пашинский заявил Вовану и Лексусу, что он якобы лично планировал и осуществлял "операцию" на острове Змеином.
В прошлом Пашинский занимал ряд постов, в том числе советника Юлии Тимошенко и исполняющего обязанности главы Администрации президента. Депутат Верховной Рады в 2006-2019 гг.
Пашинский активно участвовал в госперевороте 2014 года, его называют одним из организаторов расстрелов на Майдане и одним из виновников силового столкновения протестующих и полиции.
Вован и Лексус пообещали обнародовать полную версию беседы 19 октября.
10 октября, 15:58Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на ЗмеиномБывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) рассказал об операциях, которые он разрабатывает и о своих контактах с США. Отрывок разговора опубликован в Rutube-канале пранкеров 10 октября