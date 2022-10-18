https://ukraina.ru/20221018/1039842346.html

"Пиар и коррупция": украинский политик раскрыл настоящие свойства "Байрактара"

"Пиар и коррупция": украинский политик раскрыл настоящие свойства "Байрактара" - 18.10.2022 Украина.ру

"Пиар и коррупция": украинский политик раскрыл настоящие свойства "Байрактара"

В разговоре с российскими пранкерами Вованов и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) украинский политик и экс-депутат Верховной Рады Сергей Пашинский признался в том, что эффективность турецких беспилотников "Байрактар" сильно преувеличена. Отрывок видео пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале 18 октября

2022-10-18T11:12

2022-10-18T11:12

2022-10-18T11:12

новости

пашинский

пранкеры

bayraktar tb2 (байрактар)

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Пранкеры вели разговор от имени экс-посла Соединенных Штатов в РФ Майклом Макфолом.Пашинский рассказал, что в начале СВО у Украины было много "Байрактаров", но почти все они были сразу же сбиты.По его словам, это "несамодостаточное оружие" при мощных системах российского ПВО, ВСУ много их теряют.Ранее Вован и Лексус опубликовали другой отрывок, в котором Пашинский назвал себя главой Ассоциации оборонных предприятий. По его словам, входящие в эту организацию заводы разрабатывают комплектующие для украинский РСЗО, противотанковых комплексов и крылатых ракет.Пашинский заявил Вовану и Лексусу, что он якобы лично планировал и осуществлял "операцию" на острове Змеином.В прошлом Пашинский занимал ряд постов, в том числе советника Юлии Тимошенко и исполняющего обязанности главы Администрации президента. Депутат Верховной Рады в 2006-2019 гг.Пашинский активно участвовал в госперевороте 2014 года, его называют одним из организаторов расстрелов на Майдане и одним из виновников силового столкновения протестующих и полиции.Вован и Лексус пообещали обнародовать полную версию беседы 19 октября.

https://ukraina.ru/20221010/1039574464.html

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новости, пашинский, пранкеры, bayraktar tb2 (байрактар)