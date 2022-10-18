https://ukraina.ru/20221018/1039835396.html

Шуты у трона комика. Кто на Украине тот, кому поручат договориться о мире

Шуты у трона комика. Кто на Украине тот, кому поручат договориться о мире - 18.10.2022 Украина.ру

Шуты у трона комика. Кто на Украине тот, кому поручат договориться о мире

Украина.ру, 18.10.2022

2022-10-18T09:19

2022-10-18T09:19

2022-10-18T11:25

эксклюзив

украина

алексей арестович

михаил подоляк

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039821341_0:9:900:515_1920x0_80_0_0_bfd84fa12de4dd8b4957c795ad2bb771.jpg

На днях издатель американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс вольно или невольно подтвердил потенциальную шаткость положения президента Украины Владимира Зеленского. И заключается она в том, что Зеленский сам лишил себя маневра в разрешении спецвоенной операции (СВО) России в своей стране.По словам Саймса, маловероятно, что Зеленский, уверенный, что США и Европа будут поддерживать его постоянно, в любой форме и до конца, легко пойдет на мирное урегулирование. Но его беда в том, что на Западе желание мира может усилиться в ближайшие месяцы. И тогда Запад будет искать того, кто на этот мир пойдет. И это будет не Зеленский, который, как известно, собственным указом сам себе сдуру запретил любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.По Саймсу, участие США в конфликте на Украине в конце концов приведет к неизбежной эскалации между Вашингтоном и Москвой. А Америке вряд ли выгодно сегодня доводить войну на Украине до конечной фазы, когда придется применять стратегическое ядерное оружие (СЯО) для выяснения, кто круче. США выгодна максимально длительная война с Россией на истощение последней, а не скорая и окончательная победа Москвы (все ведь понимают, что Киев не может победить никогда). На это Вашингтон настраивает и НАТО, подпитывающий Украину всем, чем только можно. А тупо воинственный «мальчик Зе» не хочет этого понимать. «Киев вправе принимать собственные решения, но он не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет ее получать, особенно когда речь идет о самом существовании членов Альянса. Экстремизм во имя либерального мирового порядка — это все же экстремизм», — философски заключает Саймс.Следовательно, как обычно, на Украине актуализируется вопрос: этот Зеленский почти сломался — несите следующего. Но кто он, этот следующий? Потому что соискателей, которые подобострастно заглядывают в глаза Зеленского, а сами, как шашель, грызут ножки его трона, хоть пруд пруди. Плюс, конечно же, актуальность вопрос накаляет сама ситуация: раз этот (то есть Зеленский, в бытность актером-комиком игравший гениталиями на пианино и тем получивший известность) смог стать президентом, то чем я хуже?И это чистая правда: раз из Зеленского, посредственного актера, но вполне смешного комика смогло вырасти нынешнее полновесное звероподобное чудовище, почти узурпировавшее власть в родной стране и залившее ее кровью и грешных, и праведных, ввергнувшее огромную страну в войну, которая может покончить с самим государством, то, значит, и любой другой на его месте сможет. Так думают. И это подогревает азарт.И у будущей смены персональной верховной власти на Украине уже сейчас видны три главные причины.Во-первых, менять будут в привычной атмосфере ненависти. Теперь к Зеленскому. То есть опять людям предложат выбирать (если, кончено, будут менять, сохраняя видимость демократии и голосования) по принципу "не за кого-то, а против кого-то. Так на тотальной ненависти к предшественнику – президенту Петру Порошенко – Зеленский набрал более 73% голосов избирателей, пришедших на выборы. Но поскольку он превзошел Порошенко по всем статья, то точно так будут сносить на помойку истории и его самого. А в атмосфере ненависти и с подходом (любой другой, лишь бы не этот) президентом можно выбрать любого, если сделать его, например, героем комикса "Слуга народа-2".Во-вторых, в 2019 году в Украине случилась не смена власти или персоналий в верховной кресле, а банальный апгрейд, обновление устаревшей болванки на такую же, такого же качества, но более новую и привлекательную. Вместо президента-"барыги" кукловоды из коллективного Запада (читай – США) подсунули "слугу народа", как бы "народного президента", который по сути своей был такой же безликой и безвольной болванкой, заготовкой, из которой заграничные режиссеры и кукловоды лепили то, что им нужно. И вылепили ВОТ ЭТО (выделено мною. – Авт.). Злобное, мелкотравчатое, завистливо-мстительное, чванливо-самовлюбленное и болезненно-властолюбивое НИЧТО, которое пытается небезуспешно играть НЕЧТО по имени НИКТО. Но в умелых руках кукловодов Зеленский все же смог подчинить себе страну и загнать под плинтус практически всех недовольных. Но подвело его отсутствие чувства меры и такта в самовосприятии. Он шел во власть, как актер, играющий роль президента, а стал актером, который играет уже другого актера, исполняющего роль президента. Это уже двойное отчуждение от смысла и от понимания сути игры и собственного места в ней. Цель размылась и исчезла в средствах ее достижения. Он – эрзац-Нерон, у которого нет Рима, чтобы его сжечь, и потому он жжет всю страну и палится сам.В-третьих, практически не поменялась знакомая украинцам повестка для при смене власти. Зеленский в 2019-м победил обещая людям:а) мир в Донбассе и по всей Украине (и это было главным народным требованием);б) победу над бедностью (знакомо и мило большинству стремительно нищающих украинцев);в) наказание преступников и коррупционеров ("весна придет – сажать будем");г) победу над олигархами, мздоимцами и ворами-угнетателями (народное злорадство "а чтобы и им было плохо").Удалось Зеленскому лишь немного погонять олигархов и под этот шумок уничтожить всех конкурентов (политических и экономических), засматривающихся на его власть. Все! Все остальные вопросы из повестки для актуальны, как никогда. Сейчас Зеленский выполняет заказ на войну с Россией. И хорошо это делает, потому его и держат. А не меняют на другого. Но, как было сказано выше, если изменится заказ – на временный мир, дающий передышку – то Зеленский сам себе отрезал путь к выполнению новой роли.После всего сказанного и сделанного Путин с ним вряд ли захочет обсуждать что-либо, кроме капитуляции Украины. А такая капитуляция не нужна уже Западу. Вот и весь замкнутый круг без всякого маневра: шаг влево, шаг вправо считается побегом, и стрелять будут без предупреждения. А Зеленский то ли действительно не понимает этого, то ли не хочет понимать и закусил удила в своем тупом упрямстве.И до 8 ноября 2022 года, до довыборов Конгресс США Зеленский в Украине нужен администрации президента-демократа Джо Байдена, как президент войны. А если демократы проиграют и придут республиканцы, которым понадобится в Украине, условно говоря, президент мира, то что? Точнее – то кто?Сегодня обозреватели и специалисты вольно или невольно называют потенциальных сменщиков 44-летнего Зеленского. Из них, как мне кажется, сразу отпадает 60-летний секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексей Данилов. И не потому что он – в прошлом мелкий мошенник и "шестерка" луганских уголовников, который втюхивал согражданам щенков, перекрашенных в волчат, уцелев в разборках, как никому не нужное ничтожество и который выбился на ниве политики, как беспринципный исполнитель чужой воли. Таких в украинской политике -- 99,99%. Данилов -- не гибкий "ястреб войны", который не сможет подойти ко двору заказчикам в условно мирные времена.Самым вероятным сменщиком Зеленского может стать 49-летний главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, который реально знает положение дел на фронтах, довольно умело воюет и популярен в определенных кругах на Западе, где видят в нем "руководителя военной хунты". Эдакий полотняный украинский вариант чилийского Аугусто Пиночета. И Залужный, как ни странно, умеет демонстрировать не только военную выправку и полководческую хватку, но какой-никакой ум и даже остроумие.Особняком стоят "зеленые царедворцы" -- 50-летний глава офиса президента (ОПУ) и "вторая жена президента" Андрей Ермак, а также два его советника и главные говорящие головы страны – 50-летний Михаил Подоляк и 47-летний Алексей Арестович. Вся тройка – ушлые, цепкие, циничные и беспринципные лжецы, подлецы и служаки, ради карьеры готовые на все. И на пути к власти переслужившие всем и предавшие всех – от обслуги киосков с шаурмой на улицах до облизанных политиков прошлого. Разной степени ума и опыта, самовлюбленности и адекватности.Да что там говорит, если Арестович, в прошлом дешевый и провальный актеришка, игравший женщин, трансгендеров и трансвеститов по кличке "Люся-Карамелька", но потом возомнивший себя настоящим полковником и украинским Штирлицем, который одним махом семерых убивахом, уже даже публично заявлял и оглашал, что он – следующий президент Украины. Если Зеленский откажется от повторного баллотирования.Сегодня Подоляк и Арестович, например, по заданию Зеленского вкупе с еще одним политическим шутом при всех дворах Алексеем Гончаренко выполняют роль главных врагов Ирана, который якобы поставляет России дроны, которые уничтожают ПВО Украины. И вот вам данные о двух из трех "ираноборцев". Если Гончаренко вообще предлагает объявить Ирану войну, то Подоляк просто призвал страны, для которых эта страна представляет экзистенциальную угрозу, отправить свои системы ПВО для защиты Украины. Ну а Арестович по этому поводу просто пророчит мобилизацию в Украине. И что тут поделаешь? Новый президент Украине понадобится, а психиатрию окончательно уничтожили чуть раньше – если американцы не помогут, то обследовать кандидатов некому…Особняком стоит еще один кандидат, который уже аж пищит, так хочет попробоваться в роли президента. Его усиленно толкают во власть и в Украине, и извне. Это 41-летний шоумен и телеведущий Сергей Притула. Тоже, в принципе, никто по имени "Ничто", но размах и задел на президентство в Украине какой – Зеленскому такие масштабы в молодости и не снились.Притула, например, волонтерит на войну с частью собственного народа, и с июня сего года собирал деньги на беспилотники по проекту "Народный байрактар". И собрал-таки для ВСУ более 34 млн. долл. Но уже в августе якобы отдал эти деньги не на беспилотники, а на предоставление разведданных со… спутников компании ICEYE. Эти разведданные Украина получает бесплатно, а вот денюжки – тю-тю. Пошли наверное, на будущую предвыборную борьбу.С 12 октября 2022 года Притула совместно с украинским националистом, экс-главой одесской ячейки "Правого сектора"* и убийцей Сергеем Стерненко открыли сбор денег уже на… дроны-камикадзе RAM II UAV. Хороший будет новый президент, если на Притулу обратят внимание американцы. Там такие крючки, за которые можно дергать для пущего контроля, что залюбуешься.А что еще для управления несчастной Украиной нужно? Так что ждем смены власти – будет весело. Страшно, но весело. А американцы готовы, у них наверняка и другие кандидаты припасены, о которых мы пока не знаем…* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220906/1038450442.html

https://ukraina.ru/20220325/1033615418.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, украина, алексей арестович, михаил подоляк, валерий залужный