Социологи признали, что украинцы нервничают. Но умеренно - 17.10.2022 Украина.ру
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Социологи признали, что украинцы нервничают. Но умеренно
Социологи признали, что украинцы нервничают. Но умеренно - 17.10.2022 Украина.ру
Социологи признали, что украинцы нервничают. Но умеренно
Социологическая группа «Рейтинг» с марта 2022 года проводит мониторинговое исследование «Украина в условиях войны». В одних аспектах общественное мнение... Украина.ру, 17.10.2022
2022-10-17T16:33
2022-10-17T17:06
украина
социология
социальная психология
спецоперация
эксклюзив
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Социологическая группа «Рейтинг» с марта 2022 года проводит мониторинговое исследование «Украина в условиях войны». В одних аспектах общественное мнение меняется, в других — не очень. Например, уровень жизни и психологические маркеры остаются достаточно стабильными.Восемнадцатый общенациональный опрос проводился в телефонном режиме там, где работает украинская мобильная сеть. Всего 8−9 октября опрошена тысяча человек.Эвакуация и обеспеченность работойПосле 24 февраля сменил место постоянного проживания всего 21% опрошенных. Этот результат — самый большой за время проведения мониторинга, но колебания находятся в рамках статистической погрешности (от 18 до 21%, при погрешности 3,1%). Наибольшее количество сменивших место проживания — в Восточном регионе (63%), что вполне естественно.85% переехавших планируют вернуться, но большинство из них (45% от всех сменивших место жительства) собираются сделать это только после завершения боевых действий. Интересно, что в апреле число желающих вернуться было гораздо больше – 94-96%. Причём в начале апреля самое большое число готовых вернуться в ближайшее время (29%, сейчас – 21%). Тут, в общем-то, логика понятная – в апреле были ожидания скорого окончания войны (естественно – победой Украины).До начала СВО 68% опрошенных имели работу. Из них только 56% сохранили рабочие места на прежнем месте, причём только 38% – в прежнем объёме (остальные работают удалённо или в сокращенном режиме).В этом смысле ситуация улучшается – по данным опроса 19 марта сохранили работу только 44%, но уже в начале апреля ситуация улучшилась до 55% и с тех пор показатель колеблется незначительно. Есть основание полагать, что мартовская ситуация была связана с временной приостановкой работы предприятий и учреждений в Киеве, а стабилизировалась ситуация после отвода российских войск.В целом украинцы настроены достаточно оптимистично. Да, сейчас дела обстоят не лучшим образом, но они рассчитывают, что после прекращения боевых действий ситуация улучшится – люди вернутся в свои места постоянного проживания, рынок труда стабилизируется и, скорее всего, восстановится экономика (об этом социологи не спрашивали, но такое предположение выглядит логичным).Психологический климатНапряжёнными или очень напряжёнными сейчас ощущают себя 40% опрошенных. Это значительно меньше, чем в апреле (47%), но значительно больше, чем в допандемийном марте 2020 года (23%).Социологи попытались подсчитать "индекс психологического истощения". Он получился равным 2.0. О чём это говорит, мы не знаем, потому что аналогичные данные группа "Рейтинг" не предоставила, а сами мы подобной методики не нашли. Но, поскольку максимально плохая ситуация описывается индексом "5", ситуация не так уж и плоха.Интересно выглядят суждения, на основании которых строился рейтинг.Лучше всего ситуация с суждениями "я ощущаю себя “мёртвым” внутри", "для меня окружающий мир враждебный и небезопасный", "я чувствую, что я очень слабый", "я не могу положиться на себя" – свыше 50% опрошенных сказали, что у них такие мысли никогда не появляются.Промежуточное положение занимают суждения "я чувствую беспомощность" и "я думаю, что со мной произойдёт что-то плохое" – их отметило около трети опрошенных.Чаще всего у людей возникают мысли, что "у меня часто плохое настроение" и "сейчас людям нельзя доверять". Возможно мы ошибаемся, но в норме такие суждения должны посещать людей даже во вполне спокойное время.В общем, психологически украинцы к войне приспособились и чувствуют себя более или менее нормально.Отметим, что российское общество психологически к войне готово не было. По данным опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованным 18 марта, отвечая на вопрос "какое настроение преобладает среди ваших родных и знакомых" 35% отметили, что тревожное (то есть примерно так же, как на Украине), а по данным опроса, опубликованного 30 сентября, после объявления частичной мобилизации, уровень тревожности вырос до 70%.Тут, правда, ничего удивительного нет – всё же украинское общество в режиме вялотекущей войны живёт восемь лет и несколько притерпелось. Скорее всего, во время объявления мобилизации в 2014 году ситуация была не лучше, чем сейчас в России. Так что и нам следует ожидать стабилизации.
https://ukraina.ru/20221005/1039397448.html
https://ukraina.ru/20220825/1038100336.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, социология, социальная психология, спецоперация, эксклюзив
Украина, социология, социальная психология, Спецоперация, Эксклюзив

Социологи признали, что украинцы нервничают. Но умеренно

16:33 17.10.2022 (обновлено: 17:06 17.10.2022)
 
© AFP / SERGEI SUPINSKY
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AFP / SERGEI SUPINSKY
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Социологическая группа «Рейтинг» с марта 2022 года проводит мониторинговое исследование «Украина в условиях войны». В одних аспектах общественное мнение меняется, в других — не очень. Например, уровень жизни и психологические маркеры остаются достаточно стабильными.
Восемнадцатый общенациональный опрос проводился в телефонном режиме там, где работает украинская мобильная сеть. Всего 8−9 октября опрошена тысяча человек.
Эвакуация и обеспеченность работой
После 24 февраля сменил место постоянного проживания всего 21% опрошенных. Этот результат — самый большой за время проведения мониторинга, но колебания находятся в рамках статистической погрешности (от 18 до 21%, при погрешности 3,1%).
Наибольшее количество сменивших место проживания — в Восточном регионе (63%), что вполне естественно.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 12:06
Актуальная социология: отопительный сезон, бомбоубежища, ЕС и НАТО
85% переехавших планируют вернуться, но большинство из них (45% от всех сменивших место жительства) собираются сделать это только после завершения боевых действий.
Интересно, что в апреле число желающих вернуться было гораздо больше – 94-96%. Причём в начале апреля самое большое число готовых вернуться в ближайшее время (29%, сейчас – 21%). Тут, в общем-то, логика понятная – в апреле были ожидания скорого окончания войны (естественно – победой Украины).
До начала СВО 68% опрошенных имели работу. Из них только 56% сохранили рабочие места на прежнем месте, причём только 38% – в прежнем объёме (остальные работают удалённо или в сокращенном режиме).
В этом смысле ситуация улучшается – по данным опроса 19 марта сохранили работу только 44%, но уже в начале апреля ситуация улучшилась до 55% и с тех пор показатель колеблется незначительно. Есть основание полагать, что мартовская ситуация была связана с временной приостановкой работы предприятий и учреждений в Киеве, а стабилизировалась ситуация после отвода российских войск.
В целом украинцы настроены достаточно оптимистично. Да, сейчас дела обстоят не лучшим образом, но они рассчитывают, что после прекращения боевых действий ситуация улучшится – люди вернутся в свои места постоянного проживания, рынок труда стабилизируется и, скорее всего, восстановится экономика (об этом социологи не спрашивали, но такое предположение выглядит логичным).
Психологический климат
Напряжёнными или очень напряжёнными сейчас ощущают себя 40% опрошенных. Это значительно меньше, чем в апреле (47%), но значительно больше, чем в допандемийном марте 2020 года (23%).
Социологи попытались подсчитать "индекс психологического истощения". Он получился равным 2.0. О чём это говорит, мы не знаем, потому что аналогичные данные группа "Рейтинг" не предоставила, а сами мы подобной методики не нашли. Но, поскольку максимально плохая ситуация описывается индексом "5", ситуация не так уж и плоха.
Интересно выглядят суждения, на основании которых строился рейтинг.
Лучше всего ситуация с суждениями "я ощущаю себя “мёртвым” внутри", "для меня окружающий мир враждебный и небезопасный", "я чувствую, что я очень слабый", "я не могу положиться на себя" – свыше 50% опрошенных сказали, что у них такие мысли никогда не появляются.
Промежуточное положение занимают суждения "я чувствую беспомощность" и "я думаю, что со мной произойдёт что-то плохое" – их отметило около трети опрошенных.
Чаще всего у людей возникают мысли, что "у меня часто плохое настроение" и "сейчас людям нельзя доверять". Возможно мы ошибаемся, но в норме такие суждения должны посещать людей даже во вполне спокойное время.
В общем, психологически украинцы к войне приспособились и чувствуют себя более или менее нормально.
Предвыборная акция партии Батькивщина в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 15:12
Ждут неминуемой победы: что показала украинская социология
Отметим, что российское общество психологически к войне готово не было. По данным опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованным 18 марта, отвечая на вопрос "какое настроение преобладает среди ваших родных и знакомых" 35% отметили, что тревожное (то есть примерно так же, как на Украине), а по данным опроса, опубликованного 30 сентября, после объявления частичной мобилизации, уровень тревожности вырос до 70%.
Тут, правда, ничего удивительного нет – всё же украинское общество в режиме вялотекущей войны живёт восемь лет и несколько притерпелось. Скорее всего, во время объявления мобилизации в 2014 году ситуация была не лучше, чем сейчас в России. Так что и нам следует ожидать стабилизации.
 
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