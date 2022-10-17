https://ukraina.ru/20221017/1039815768.html

Социологи признали, что украинцы нервничают. Но умеренно

Социологи признали, что украинцы нервничают. Но умеренно - 17.10.2022 Украина.ру

Социологи признали, что украинцы нервничают. Но умеренно

Социологическая группа «Рейтинг» с марта 2022 года проводит мониторинговое исследование «Украина в условиях войны». В одних аспектах общественное мнение... Украина.ру, 17.10.2022

2022-10-17T16:33

2022-10-17T16:33

2022-10-17T17:06

украина

социология

социальная психология

спецоперация

эксклюзив

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Социологическая группа «Рейтинг» с марта 2022 года проводит мониторинговое исследование «Украина в условиях войны». В одних аспектах общественное мнение меняется, в других — не очень. Например, уровень жизни и психологические маркеры остаются достаточно стабильными.Восемнадцатый общенациональный опрос проводился в телефонном режиме там, где работает украинская мобильная сеть. Всего 8−9 октября опрошена тысяча человек.Эвакуация и обеспеченность работойПосле 24 февраля сменил место постоянного проживания всего 21% опрошенных. Этот результат — самый большой за время проведения мониторинга, но колебания находятся в рамках статистической погрешности (от 18 до 21%, при погрешности 3,1%). Наибольшее количество сменивших место проживания — в Восточном регионе (63%), что вполне естественно.85% переехавших планируют вернуться, но большинство из них (45% от всех сменивших место жительства) собираются сделать это только после завершения боевых действий. Интересно, что в апреле число желающих вернуться было гораздо больше – 94-96%. Причём в начале апреля самое большое число готовых вернуться в ближайшее время (29%, сейчас – 21%). Тут, в общем-то, логика понятная – в апреле были ожидания скорого окончания войны (естественно – победой Украины).До начала СВО 68% опрошенных имели работу. Из них только 56% сохранили рабочие места на прежнем месте, причём только 38% – в прежнем объёме (остальные работают удалённо или в сокращенном режиме).В этом смысле ситуация улучшается – по данным опроса 19 марта сохранили работу только 44%, но уже в начале апреля ситуация улучшилась до 55% и с тех пор показатель колеблется незначительно. Есть основание полагать, что мартовская ситуация была связана с временной приостановкой работы предприятий и учреждений в Киеве, а стабилизировалась ситуация после отвода российских войск.В целом украинцы настроены достаточно оптимистично. Да, сейчас дела обстоят не лучшим образом, но они рассчитывают, что после прекращения боевых действий ситуация улучшится – люди вернутся в свои места постоянного проживания, рынок труда стабилизируется и, скорее всего, восстановится экономика (об этом социологи не спрашивали, но такое предположение выглядит логичным).Психологический климатНапряжёнными или очень напряжёнными сейчас ощущают себя 40% опрошенных. Это значительно меньше, чем в апреле (47%), но значительно больше, чем в допандемийном марте 2020 года (23%).Социологи попытались подсчитать "индекс психологического истощения". Он получился равным 2.0. О чём это говорит, мы не знаем, потому что аналогичные данные группа "Рейтинг" не предоставила, а сами мы подобной методики не нашли. Но, поскольку максимально плохая ситуация описывается индексом "5", ситуация не так уж и плоха.Интересно выглядят суждения, на основании которых строился рейтинг.Лучше всего ситуация с суждениями "я ощущаю себя “мёртвым” внутри", "для меня окружающий мир враждебный и небезопасный", "я чувствую, что я очень слабый", "я не могу положиться на себя" – свыше 50% опрошенных сказали, что у них такие мысли никогда не появляются.Промежуточное положение занимают суждения "я чувствую беспомощность" и "я думаю, что со мной произойдёт что-то плохое" – их отметило около трети опрошенных.Чаще всего у людей возникают мысли, что "у меня часто плохое настроение" и "сейчас людям нельзя доверять". Возможно мы ошибаемся, но в норме такие суждения должны посещать людей даже во вполне спокойное время.В общем, психологически украинцы к войне приспособились и чувствуют себя более или менее нормально.Отметим, что российское общество психологически к войне готово не было. По данным опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованным 18 марта, отвечая на вопрос "какое настроение преобладает среди ваших родных и знакомых" 35% отметили, что тревожное (то есть примерно так же, как на Украине), а по данным опроса, опубликованного 30 сентября, после объявления частичной мобилизации, уровень тревожности вырос до 70%.Тут, правда, ничего удивительного нет – всё же украинское общество в режиме вялотекущей войны живёт восемь лет и несколько притерпелось. Скорее всего, во время объявления мобилизации в 2014 году ситуация была не лучше, чем сейчас в России. Так что и нам следует ожидать стабилизации.

https://ukraina.ru/20221005/1039397448.html

https://ukraina.ru/20220825/1038100336.html

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украина, социология, социальная психология, спецоперация, эксклюзив