"Китай будет выдавливать США": эксперт описал успешную стратегию КНР - 17.10.2022 Украина.ру
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"Китай будет выдавливать США": эксперт описал успешную стратегию КНР
"Китай будет выдавливать США": эксперт описал успешную стратегию КНР - 17.10.2022 Украина.ру
"Китай будет выдавливать США": эксперт описал успешную стратегию КНР
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как и чем Китай угрожает США. По его мнению, речь не только о финансовых, но и технологических ресурсах
2022-10-17T14:02
2022-10-17T14:02
новости
россия
китай
сша
соперники
партнерство
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Китай вообще всегда рассматривал США прямо или косвенно, как основного соперника, напоминает эксперт и добавляет, что в реальности единственный, кто угрожает Соединенным Штатам – это КНР. У нее для этого есть достаточное количество ресурсов, не только финансовых, но и технологических.Но есть другой момент – Пекин очень долго делал упор только сам на себя. То есть, он в одиночку пытался противостоять США, надеясь, что плавно выдавит Вашингтон с их позиций.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, сша, соперники, партнерство
Новости, Россия, Китай, США, соперники, партнерство

"Китай будет выдавливать США": эксперт описал успешную стратегию КНР

14:02 17.10.2022
 
© AP / Andy Wong, File
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP / Andy Wong, File
Читать в
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как и чем Китай угрожает США. По его мнению, речь не только о финансовых, но и технологических ресурсах
Китай вообще всегда рассматривал США прямо или косвенно, как основного соперника, напоминает эксперт и добавляет, что в реальности единственный, кто угрожает Соединенным Штатам – это КНР. У нее для этого есть достаточное количество ресурсов, не только финансовых, но и технологических.
Но есть другой момент – Пекин очень долго делал упор только сам на себя. То есть, он в одиночку пытался противостоять США, надеясь, что плавно выдавит Вашингтон с их позиций.
Но ситуация резко изменилась, поэтому Пекин сейчас пытается выстроить новые партнерские отношения. То есть быть не единственным, но пускай первым в какой-то большой коалиции. Это, я думаю, очень успешная стратегия.
Алексей Маслов
Алексей Маслов
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН
Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
14:02"Китай будет выдавливать США": эксперт описал успешную стратегию КНР
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