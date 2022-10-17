"Китай будет выдавливать США": эксперт описал успешную стратегию КНР
© AP / Andy Wong, File
© AP / Andy Wong, File
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как и чем Китай угрожает США. По его мнению, речь не только о финансовых, но и технологических ресурсах
Китай вообще всегда рассматривал США прямо или косвенно, как основного соперника, напоминает эксперт и добавляет, что в реальности единственный, кто угрожает Соединенным Штатам – это КНР. У нее для этого есть достаточное количество ресурсов, не только финансовых, но и технологических.
Но есть другой момент – Пекин очень долго делал упор только сам на себя. То есть, он в одиночку пытался противостоять США, надеясь, что плавно выдавит Вашингтон с их позиций.
Но ситуация резко изменилась, поэтому Пекин сейчас пытается выстроить новые партнерские отношения. То есть быть не единственным, но пускай первым в какой-то большой коалиции. Это, я думаю, очень успешная стратегия.
Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
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