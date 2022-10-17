https://ukraina.ru/20221017/1039804232.html

"Китай будет выдавливать США": эксперт описал успешную стратегию КНР

"Китай будет выдавливать США": эксперт описал успешную стратегию КНР - 17.10.2022 Украина.ру

"Китай будет выдавливать США": эксперт описал успешную стратегию КНР

Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру рассказал, как и чем Китай угрожает США. По его мнению, речь не только о финансовых, но и технологических ресурсах

2022-10-17T14:02

2022-10-17T14:02

2022-10-17T14:02

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Китай вообще всегда рассматривал США прямо или косвенно, как основного соперника, напоминает эксперт и добавляет, что в реальности единственный, кто угрожает Соединенным Штатам – это КНР. У нее для этого есть достаточное количество ресурсов, не только финансовых, но и технологических.Но есть другой момент – Пекин очень долго делал упор только сам на себя. То есть, он в одиночку пытался противостоять США, надеясь, что плавно выдавит Вашингтон с их позиций.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220920/1038879861.html

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новости, россия, китай, сша, соперники, партнерство