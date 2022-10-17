https://ukraina.ru/20221017/1039796743.html

Награду за "живого Гиркина" придется задекларировать – власти Украины

Награду за "живого Гиркина" придется задекларировать – власти Украины - 17.10.2022 Украина.ру

Награду за "живого Гиркина" придется задекларировать – власти Украины

Вознаграждение за "взятие в плен" живого бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) нужно будет внести в декларацию о доходах, сообщила на своей странице в Facebook* пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины 17 октября

2022-10-17T11:12

2022-10-17T11:12

2022-10-17T11:12

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Информация о том, что Стрелков отправился добровольцем в зону СВО появилась в сети на днях. Украинские шоумены и чиновники сразу начали предлагать награды за "взятие его в плен".Экс-лидер одесского "Правого сектора"*, судимый за убийство Сергей Стерненко предложил 10 тысяч долларов, музыкант Тарас Тополя, военнослужащий Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский и чиновник Сергей Гайдай предложили добавить по 10 тысяч, собрав, таким образом, 50 тысяч долларов.После этого в дело вмешалось ГУР (главное управление разведки Украины) и официально объявило награду 100 тысяч долларов.*Запрещенная в РФ организация

https://ukraina.ru/20210607/1031576661.html

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новости, гиркин, налоги, декларация, декларация о доходах