Награду за "живого Гиркина" придется задекларировать – власти Украины - 17.10.2022 Украина.ру
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Награду за "живого Гиркина" придется задекларировать – власти Украины
Награду за "живого Гиркина" придется задекларировать – власти Украины - 17.10.2022 Украина.ру
Награду за "живого Гиркина" придется задекларировать – власти Украины
Вознаграждение за "взятие в плен" живого бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) нужно будет внести в декларацию о доходах, сообщила на своей странице в Facebook* пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины 17 октября
2022-10-17T11:12
2022-10-17T11:12
новости
гиркин
налоги
декларация
декларация о доходах
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Информация о том, что Стрелков отправился добровольцем в зону СВО появилась в сети на днях. Украинские шоумены и чиновники сразу начали предлагать награды за "взятие его в плен".Экс-лидер одесского "Правого сектора"*, судимый за убийство Сергей Стерненко предложил 10 тысяч долларов, музыкант Тарас Тополя, военнослужащий Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский и чиновник Сергей Гайдай предложили добавить по 10 тысяч, собрав, таким образом, 50 тысяч долларов.После этого в дело вмешалось ГУР (главное управление разведки Украины) и официально объявило награду 100 тысяч долларов.*Запрещенная в РФ организация
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новости, гиркин, налоги, декларация, декларация о доходах
Новости, Гиркин, налоги, декларация, декларация о доходах

Награду за "живого Гиркина" придется задекларировать – власти Украины

11:12 17.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПресс-конференция И.Стрелкова и А.Бородая в Донецке
Пресс-конференция И.Стрелкова и А.Бородая в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Вознаграждение за "взятие в плен" живого бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) нужно будет внести в декларацию о доходах, сообщила на своей странице в Facebook* пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины 17 октября
Итак, можно ли будет декларанту получить вознаграждение за передачу террориста Гиркина в ГУР? Да, законом не запрещается получение такого вознаграждения субъектами декларирования. В то же время, в декларации за 2022 год обязательно следует отметить эти средства как доход.
Информация о том, что Стрелков отправился добровольцем в зону СВО появилась в сети на днях. Украинские шоумены и чиновники сразу начали предлагать награды за "взятие его в плен".
Экс-лидер одесского "Правого сектора"*, судимый за убийство Сергей Стерненко предложил 10 тысяч долларов, музыкант Тарас Тополя, военнослужащий Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский и чиновник Сергей Гайдай предложили добавить по 10 тысяч, собрав, таким образом, 50 тысяч долларов.
После этого в дело вмешалось ГУР (главное управление разведки Украины) и официально объявило награду 100 тысяч долларов.
*Запрещенная в РФ организация
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