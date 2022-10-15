https://ukraina.ru/20221015/1039767972.html
Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье
Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье - 15.10.2022 Украина.ру
Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье
Утром подконтрольный киевскому режиму город Запорожье подвергся ударам 10 ракет. Об этом заявил в своём Telegram-канале 15 октября секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
2022-10-15T10:54
2022-10-15T10:54
2022-10-15T10:54
новости запорожья
новости
спецоперация
ракетный удар
инфраструктура
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Ранее ночью Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры в городе.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
https://ukraina.ru/20221011/1039624739.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости запорожья, новости, спецоперация, ракетный удар, инфраструктура
Новости Запорожья, Новости, Спецоперация, ракетный удар, инфраструктура
Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье
Утром подконтрольный киевскому режиму город Запорожье подвергся ударам 10 ракет. Об этом заявил в своём Telegram-канале 15 октября секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев
"Разрушениям подверглись объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. От взрывной волны пострадали 21 многоэтажка, 15 частных домов, учебное заведение и автостоянка. Обошлось без пострадавших", - написал он.
Ранее ночью Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры в городе.
Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.
Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.