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Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье

Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье - 15.10.2022 Украина.ру

Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье

Утром подконтрольный киевскому режиму город Запорожье подвергся ударам 10 ракет. Об этом заявил в своём Telegram-канале 15 октября секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

2022-10-15T10:54

2022-10-15T10:54

2022-10-15T10:54

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Ранее ночью Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры в городе.Российские вооруженные силы с начала недели наносят удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные атаки с применением высокоточного оружия большой дальности произошли 10 и 11 октября.Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.

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новости запорожья, новости, спецоперация, ракетный удар, инфраструктура