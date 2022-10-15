Пленный сержант "Азова"* рассказал о поплатившемся за жадность мародёре-пограничнике

"Рассказали мне одну историю, что был один пограничник, который очень жёстко мародерил и даже умудрился вместо бронепластины в свой бронежилет положить мешок, два или три килограмма золота. И когда снайпер попал в этот мешок, его убил", - сказал собеседник агентства.