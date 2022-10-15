Пленный сержант "Азова"* рассказал о поплатившемся за жадность мародёре-пограничнике
Пограничники киевского режима в Мариуполе занимались мародерством, присваивая деньги, золото и драгоценности. Об этом РИА Новости рассказал находящийся в заключении сержант полка "Азов"* Михаил Швец.
По его словам, в магазинах боевики "Азова"* забирали продовольствие, а пограничники похищали деньги, телефоны, золото, драгоценности.
"Рассказали мне одну историю, что был один пограничник, который очень жёстко мародерил и даже умудрился вместо бронепластины в свой бронежилет положить мешок, два или три килограмма золота. И когда снайпер попал в этот мешок, его убил", - сказал собеседник агентства.
По словам пленного, пограничники объясняли свои действия желанием разбогатеть по окончании военных действий.
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* Экстремистская организация, запрещена в России