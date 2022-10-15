Пленный сержант "Азова"* рассказал о поплатившемся за жадность мародёре-пограничнике - 15.10.2022 Украина.ру
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Пленный сержант "Азова"* рассказал о поплатившемся за жадность мародёре-пограничнике
Пленный сержант "Азова"* рассказал о поплатившемся за жадность мародёре-пограничнике - 15.10.2022 Украина.ру
Пленный сержант "Азова"* рассказал о поплатившемся за жадность мародёре-пограничнике
Пограничники киевского режима в Мариуполе занимались мародерством, присваивая деньги, золото и драгоценности. Об этом РИА Новости рассказал находящийся в заключении сержант полка "Азов"* Михаил Швец.
2022-10-15T09:36
2022-10-15T09:36
новости
спецоперация
"азов"
военнопленный
мародерство
пограничная служба украины
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По его словам, в магазинах боевики "Азова"* забирали продовольствие, а пограничники похищали деньги, телефоны, золото, драгоценности.По словам пленного, пограничники объясняли свои действия желанием разбогатеть по окончании военных действий.* Экстремистская организация, запрещена в России
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новости, спецоперация, "азов", военнопленный, мародерство, пограничная служба украины
Новости, Спецоперация, "Азов", военнопленный, мародерство, Пограничная служба Украины

Пленный сержант "Азова"* рассказал о поплатившемся за жадность мародёре-пограничнике

09:36 15.10.2022
 
© president.gov.uaПогранслужба Украины пограничники
Погранслужба Украины пограничники
© president.gov.ua
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Пограничники киевского режима в Мариуполе занимались мародерством, присваивая деньги, золото и драгоценности. Об этом РИА Новости рассказал находящийся в заключении сержант полка "Азов"* Михаил Швец.
По его словам, в магазинах боевики "Азова"* забирали продовольствие, а пограничники похищали деньги, телефоны, золото, драгоценности.

"Рассказали мне одну историю, что был один пограничник, который очень жёстко мародерил и даже умудрился вместо бронепластины в свой бронежилет положить мешок, два или три килограмма золота. И когда снайпер попал в этот мешок, его убил", - сказал собеседник агентства.

По словам пленного, пограничники объясняли свои действия желанием разбогатеть по окончании военных действий.
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