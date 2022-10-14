Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео - 14.10.2022 Украина.ру
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Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео
Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео - 14.10.2022 Украина.ру
Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, что будет, если Украина продолжит террористические атаки на крупные инфраструктурные... Украина.ру, 14.10.2022
2022-10-14T15:50
2022-10-14T15:50
алексей анпилогов
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, что будет, если Украина продолжит террористические атаки на крупные инфраструктурные объекты и гражданское население России, в чем сложность уничтожения мостов через Днепр, а также о том, почему до сих пор не подавлена ПВО на Украине:00:35 – Может ли мы устроить тотальный блэкаут Украине и что для этого нужно?07:00 – По каким важным объектам не бьют ВС РФ на Украине?08:34 – Как наши удары по критической инфраструктуре сказываются на обороне ВСУ в Донбассе и на их наступлении на юге и на севере?10:59 - Нужно ли и можно ли уничтожать мосты через Днепр?15:40 – Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО?17:47 – Павлоградский железнодорожный узел: как не попасть по химическому заводу по производству взрывчатых веществ?
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Алексей Анпилогов, СВО, Видео

Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео

15:50 14.10.2022
 
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, что будет, если Украина продолжит террористические атаки на крупные инфраструктурные объекты и гражданское население России, в чем сложность уничтожения мостов через Днепр, а также о том, почему до сих пор не подавлена ПВО на Украине:
00:35 – Может ли мы устроить тотальный блэкаут Украине и что для этого нужно?
07:00 – По каким важным объектам не бьют ВС РФ на Украине?
08:34 – Как наши удары по критической инфраструктуре сказываются на обороне ВСУ в Донбассе и на их наступлении на юге и на севере?
10:59 - Нужно ли и можно ли уничтожать мосты через Днепр?
15:40 – Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО?
17:47 – Павлоградский железнодорожный узел: как не попасть по химическому заводу по производству взрывчатых веществ?
 
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