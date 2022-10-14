https://ukraina.ru/20221014/1039752113.html
Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео
Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео - 14.10.2022 Украина.ру
Крылатая ответка: Украина останется без отопления? Анпилогов об уязвимых местах. Видео
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, что будет, если Украина продолжит террористические атаки на крупные инфраструктурные... Украина.ру, 14.10.2022
2022-10-14T15:50
2022-10-14T15:50
2022-10-14T15:50
алексей анпилогов
сво
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039750998_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13ff0001e98daf8af162ccd3b084943b.jpg
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, что будет, если Украина продолжит террористические атаки на крупные инфраструктурные объекты и гражданское население России, в чем сложность уничтожения мостов через Днепр, а также о том, почему до сих пор не подавлена ПВО на Украине:00:35 – Может ли мы устроить тотальный блэкаут Украине и что для этого нужно?07:00 – По каким важным объектам не бьют ВС РФ на Украине?08:34 – Как наши удары по критической инфраструктуре сказываются на обороне ВСУ в Донбассе и на их наступлении на юге и на севере?10:59 - Нужно ли и можно ли уничтожать мосты через Днепр?15:40 – Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО?17:47 – Павлоградский железнодорожный узел: как не попасть по химическому заводу по производству взрывчатых веществ?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039750998_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7afccfdbdc558309d1197cef10398541.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей анпилогов, сво, видео, видео
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов рассказал, что будет, если Украина продолжит террористические атаки на крупные инфраструктурные объекты и гражданское население России, в чем сложность уничтожения мостов через Днепр, а также о том, почему до сих пор не подавлена ПВО на Украине:
00:35 – Может ли мы устроить тотальный блэкаут Украине и что для этого нужно?
07:00 – По каким важным объектам не бьют ВС РФ на Украине?
08:34 – Как наши удары по критической инфраструктуре сказываются на обороне ВСУ в Донбассе и на их наступлении на юге и на севере?
10:59 - Нужно ли и можно ли уничтожать мосты через Днепр?
15:40 – Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО?
17:47 – Павлоградский железнодорожный узел: как не попасть по химическому заводу по производству взрывчатых веществ?