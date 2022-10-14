Шевченко, Хмельницкий и... Зеленский: топ-100 "героев всех времен" Украины по данным социологии - 14.10.2022 Украина.ру
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Шевченко, Хмельницкий и... Зеленский: топ-100 "героев всех времен" Украины по данным социологии
Шевченко, Хмельницкий и... Зеленский: топ-100 "героев всех времен" Украины по данным социологии - 14.10.2022 Украина.ру
Шевченко, Хмельницкий и... Зеленский: топ-100 "героев всех времен" Украины по данным социологии
Дата публикации «народного» рейтинга «выдающихся украинцев всех времён» явно была подогнана Социологической группой «Рейтинг» под день защитников и защитниц... Украина.ру, 14.10.2022
2022-10-14T16:03
2022-10-14T16:41
украина
социология
рейтинг
эксклюзив
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Дата публикации «народного» рейтинга «выдающихся украинцев всех времён» явно была подогнана Социологической группой «Рейтинг» под день защитников и защитниц Украины — 14 октября. Вероятно, из соображений поддержания соответствующего морального духа в ходе празднования.Само же исследование было проведено ещё 8−9 октября. Всего опросили тысячу человек во всех областях, кроме Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Исследование проводилось с помощью открытого вопроса — респонденты, не получая списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга. Сотрудники группы «Рейтинг» отобрали первую сотню в соответствии с числом полученных ответов.Первая десятка выглядит следующем образом.На первом месте традиционно находится Тарас Шевченко, которого отметили 64% опрошенных. Тут, в общем, ничего нового и интересного нет — Шевченко, раскрученный в качестве «идеального украинца» (спасибо, кстати, Советской власти — миф Шевченко был подхвачен, сохранён и развит именно ею), занимает первые места практически в любых рейтингах, где он в принципе уместен. Например, в аналогичном исследовании группы «Рейтинг», проведённом в 2015 году, он тоже занимал первое место с результатом 63%.А вот на втором месте внезапно оказался Владимир Зеленский — 30%. В 2015 году в первую десятку не попал вообще никто из современников (кроме покойного Вячеслава Черновола), актуальные политики пошли уже во второй десятке (Виталий Кличко на 12-м месте), а действовавший тогда президент Пётр Порошенко аж на 30-м месте. Конечно, сейчас вспышка патриотизма и доверия к организатору отпора «российской агрессии», но и «феномен Зеленского» продолжает быть актуальным – даже и без фактора СВО Зеленский исключительно долго сохранял высокий рейтинг.На третьем месте — Леся Украинка с 20% (в 2015 году — третье же место и 19%). Её наличие в списке тоже выглядит естественным — в силу аполитичности и творческого псевдонима.Четвёртое место — Богдан Хмельницкий, которого указали 17%. В 2015 году он был на втором месте с 23,5%. Несмотря на то, что Хмельницкий в сформированной антиукраинской пропагандой компании смотрится довольно дико, он всё же держит позиции, несмотря на имидж «воссоединителя». Специфика опроса не позволяет с уверенностью сказать, упало ли доверие к этому персонажу или люди просто переключились на другие темы.На пятом месте обосновался Степан Бандера — 13%. Семь лет назад он был на седьмом месте с 8%. На фоне борьбы против России он востребован, а о том, что Бандера в основном воевал против Польши, сейчас предпочитают не упоминать (равно как и о полонофобских стихах Шевченко).Шестое место — «первый президент Украины» (который никогда не был президентом Украины) Михаил Грушевский, 12%. Его положение почти не поменялось — в 2015 году его тоже отметили 13%, просто место тогда было четвёртое.Седьмое место — Иван Франко, 10% (в 2015 — пятое, 9%).Восьмое место — Иван Мазепа, 9% (шестое, 9%).Девятое место — Вячеслав Черновол, 9% (восьмое, 8%).Десятое место — главком ВСУ Валерий Залужный, 8%. Понятно, что место в таком списке автоматически в виде электорального рейтинга не реализуется, но о возможности политической карьеры главкома говорят уже давно…Два современных деятеля выдавили из первой десятки Григория Сковороду и Ярослава Мудрого. Удивительным образом с 54 на 12-е место взлетел поэт Василий Стус (правда, абсолютное число отметивших его в любом случае невелико).Несмотря на резкий «взлёт» Зеленского и Залужного, ничего необычного в первой десятке не произошло — большая часть списка сформирована предыдущей пропагандой.Что касается остального списка, там есть несколько моментов, которые не могут не удивить.В список попали все президенты независимой Украины: Леонид Кравчук (15 место), Леонид Кучма (22), Пётр Порошенко (26), Виктор Ющенко (32) и Виктор Янукович (66). Заметные изменения коснулись двух последних – Ющенко сильно поднялся (он был на 73 месте), а второй – несколько опустился (был на 41 месте). Возможно, последнее изменение связано с их отношением к России – в принципе же оба почти никакого участия в актуальной жизни страны не принимают.Удивительно, но в списке по-прежнему пребывают советские руководители – Владимир Щербицкий (47 место в 2022 и 40-е – в 2015) и Леонид Брежнев (51 и 25).Любопытно, что рейтинг вошли Михаил Подоляк (44 место, никаких следов не только Ермака, но и, казалось бы, более скандального Арестовича мы не нашли), Елена Зеленская (64 место, других жён президентов в списке нет) и, внезапно, Ринат Ахметов, который в прошлый список вообще не попал, так же, как и другие олигархи.В целом же ситуация достаточно интересная: пропаганде удалось сформировать первую десятку списка из исторических деятелей – политиков и поэтов, – националистической ориентации. Ядро это достаточно устойчивое. Нам трудно представить себе первую десятку, сформированную из исторических деятелей Украины пророссийской ориентации (грубо говоря – малороссов). Получится список людей, которые с Украиной тесно связаны, но относятся к другой культуре – вроде Сергея Королёва (он в списке под №36), Николая Гоголя (37) или Олега Антонова (53). То есть это будет уже не "пророссийская", а русская Украина, где вместо Мазепы и Петлюры будут Пётр I и Фрунзе.
https://ukraina.ru/20221005/1039397448.html
https://ukraina.ru/20181120/1021812687.html
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Василий Стоякин
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украина, социология, рейтинг, эксклюзив
Украина, социология, рейтинг, Эксклюзив

Шевченко, Хмельницкий и... Зеленский: топ-100 "героев всех времен" Украины по данным социологии

16:03 14.10.2022 (обновлено: 16:41 14.10.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ
© president.gov.ua
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Дата публикации «народного» рейтинга «выдающихся украинцев всех времён» явно была подогнана Социологической группой «Рейтинг» под день защитников и защитниц Украины — 14 октября. Вероятно, из соображений поддержания соответствующего морального духа в ходе празднования.
Само же исследование было проведено ещё 8−9 октября. Всего опросили тысячу человек во всех областях, кроме Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.
Исследование проводилось с помощью открытого вопроса — респонденты, не получая списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга. Сотрудники группы «Рейтинг» отобрали первую сотню в соответствии с числом полученных ответов.
Первая десятка выглядит следующем образом.
На первом месте традиционно находится Тарас Шевченко, которого отметили 64% опрошенных. Тут, в общем, ничего нового и интересного нет — Шевченко, раскрученный в качестве «идеального украинца» (спасибо, кстати, Советской власти — миф Шевченко был подхвачен, сохранён и развит именно ею), занимает первые места практически в любых рейтингах, где он в принципе уместен.
Например, в аналогичном исследовании группы «Рейтинг», проведённом в 2015 году, он тоже занимал первое место с результатом 63%.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 12:06
Актуальная социология: отопительный сезон, бомбоубежища, ЕС и НАТО
А вот на втором месте внезапно оказался Владимир Зеленский — 30%. В 2015 году в первую десятку не попал вообще никто из современников (кроме покойного Вячеслава Черновола), актуальные политики пошли уже во второй десятке (Виталий Кличко на 12-м месте), а действовавший тогда президент Пётр Порошенко аж на 30-м месте.
Конечно, сейчас вспышка патриотизма и доверия к организатору отпора «российской агрессии», но и «феномен Зеленского» продолжает быть актуальным – даже и без фактора СВО Зеленский исключительно долго сохранял высокий рейтинг.
На третьем месте — Леся Украинка с 20% (в 2015 году — третье же место и 19%). Её наличие в списке тоже выглядит естественным — в силу аполитичности и творческого псевдонима.
Четвёртое место — Богдан Хмельницкий, которого указали 17%. В 2015 году он был на втором месте с 23,5%. Несмотря на то, что Хмельницкий в сформированной антиукраинской пропагандой компании смотрится довольно дико, он всё же держит позиции, несмотря на имидж «воссоединителя».
Специфика опроса не позволяет с уверенностью сказать, упало ли доверие к этому персонажу или люди просто переключились на другие темы.
На пятом месте обосновался Степан Бандера — 13%. Семь лет назад он был на седьмом месте с 8%. На фоне борьбы против России он востребован, а о том, что Бандера в основном воевал против Польши, сейчас предпочитают не упоминать (равно как и о полонофобских стихах Шевченко).
Шестое место — «первый президент Украины» (который никогда не был президентом Украины) Михаил Грушевский, 12%. Его положение почти не поменялось — в 2015 году его тоже отметили 13%, просто место тогда было четвёртое.
Седьмое место — Иван Франко, 10% (в 2015 — пятое, 9%).
Восьмое место — Иван Мазепа, 9% (шестое, 9%).
Девятое место — Вячеслав Черновол, 9% (восьмое, 8%).
Десятое место — главком ВСУ Валерий Залужный, 8%. Понятно, что место в таком списке автоматически в виде электорального рейтинга не реализуется, но о возможности политической карьеры главкома говорят уже давно…
Два современных деятеля выдавили из первой десятки Григория Сковороду и Ярослава Мудрого. Удивительным образом с 54 на 12-е место взлетел поэт Василий Стус (правда, абсолютное число отметивших его в любом случае невелико).
Несмотря на резкий «взлёт» Зеленского и Залужного, ничего необычного в первой десятке не произошло — большая часть списка сформирована предыдущей пропагандой.
Что касается остального списка, там есть несколько моментов, которые не могут не удивить.
В список попали все президенты независимой Украины: Леонид Кравчук (15 место), Леонид Кучма (22), Пётр Порошенко (26), Виктор Ющенко (32) и Виктор Янукович (66). Заметные изменения коснулись двух последних – Ющенко сильно поднялся (он был на 73 месте), а второй – несколько опустился (был на 41 месте).
Возможно, последнее изменение связано с их отношением к России – в принципе же оба почти никакого участия в актуальной жизни страны не принимают.
Удивительно, но в списке по-прежнему пребывают советские руководители – Владимир Щербицкий (47 место в 2022 и 40-е – в 2015) и Леонид Брежнев (51 и 25).
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2018
20 ноября 2018, 16:35
Украинцы назвали самых выдающихся исторических деятелейНаивысшей оценки удостоен гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий, присоединивший Украину к России после Переяславской Рады в 1654 году
Любопытно, что рейтинг вошли Михаил Подоляк (44 место, никаких следов не только Ермака, но и, казалось бы, более скандального Арестовича мы не нашли), Елена Зеленская (64 место, других жён президентов в списке нет) и, внезапно, Ринат Ахметов, который в прошлый список вообще не попал, так же, как и другие олигархи.
В целом же ситуация достаточно интересная: пропаганде удалось сформировать первую десятку списка из исторических деятелей – политиков и поэтов, – националистической ориентации. Ядро это достаточно устойчивое.
Нам трудно представить себе первую десятку, сформированную из исторических деятелей Украины пророссийской ориентации (грубо говоря – малороссов). Получится список людей, которые с Украиной тесно связаны, но относятся к другой культуре – вроде Сергея Королёва (он в списке под №36), Николая Гоголя (37) или Олега Антонова (53).
То есть это будет уже не "пророссийская", а русская Украина, где вместо Мазепы и Петлюры будут Пётр I и Фрунзе.
 
УкраинасоциологиярейтингЭксклюзив
 
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