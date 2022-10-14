https://ukraina.ru/20221014/1039747796.html

Шевченко, Хмельницкий и... Зеленский: топ-100 "героев всех времен" Украины по данным социологии

Шевченко, Хмельницкий и... Зеленский: топ-100 "героев всех времен" Украины по данным социологии - 14.10.2022 Украина.ру

Шевченко, Хмельницкий и... Зеленский: топ-100 "героев всех времен" Украины по данным социологии

Дата публикации «народного» рейтинга «выдающихся украинцев всех времён» явно была подогнана Социологической группой «Рейтинг» под день защитников и защитниц... Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-14T16:03

2022-10-14T16:03

2022-10-14T16:41

украина

социология

рейтинг

эксклюзив

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Дата публикации «народного» рейтинга «выдающихся украинцев всех времён» явно была подогнана Социологической группой «Рейтинг» под день защитников и защитниц Украины — 14 октября. Вероятно, из соображений поддержания соответствующего морального духа в ходе празднования.Само же исследование было проведено ещё 8−9 октября. Всего опросили тысячу человек во всех областях, кроме Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Исследование проводилось с помощью открытого вопроса — респонденты, не получая списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга. Сотрудники группы «Рейтинг» отобрали первую сотню в соответствии с числом полученных ответов.Первая десятка выглядит следующем образом.На первом месте традиционно находится Тарас Шевченко, которого отметили 64% опрошенных. Тут, в общем, ничего нового и интересного нет — Шевченко, раскрученный в качестве «идеального украинца» (спасибо, кстати, Советской власти — миф Шевченко был подхвачен, сохранён и развит именно ею), занимает первые места практически в любых рейтингах, где он в принципе уместен. Например, в аналогичном исследовании группы «Рейтинг», проведённом в 2015 году, он тоже занимал первое место с результатом 63%.А вот на втором месте внезапно оказался Владимир Зеленский — 30%. В 2015 году в первую десятку не попал вообще никто из современников (кроме покойного Вячеслава Черновола), актуальные политики пошли уже во второй десятке (Виталий Кличко на 12-м месте), а действовавший тогда президент Пётр Порошенко аж на 30-м месте. Конечно, сейчас вспышка патриотизма и доверия к организатору отпора «российской агрессии», но и «феномен Зеленского» продолжает быть актуальным – даже и без фактора СВО Зеленский исключительно долго сохранял высокий рейтинг.На третьем месте — Леся Украинка с 20% (в 2015 году — третье же место и 19%). Её наличие в списке тоже выглядит естественным — в силу аполитичности и творческого псевдонима.Четвёртое место — Богдан Хмельницкий, которого указали 17%. В 2015 году он был на втором месте с 23,5%. Несмотря на то, что Хмельницкий в сформированной антиукраинской пропагандой компании смотрится довольно дико, он всё же держит позиции, несмотря на имидж «воссоединителя». Специфика опроса не позволяет с уверенностью сказать, упало ли доверие к этому персонажу или люди просто переключились на другие темы.На пятом месте обосновался Степан Бандера — 13%. Семь лет назад он был на седьмом месте с 8%. На фоне борьбы против России он востребован, а о том, что Бандера в основном воевал против Польши, сейчас предпочитают не упоминать (равно как и о полонофобских стихах Шевченко).Шестое место — «первый президент Украины» (который никогда не был президентом Украины) Михаил Грушевский, 12%. Его положение почти не поменялось — в 2015 году его тоже отметили 13%, просто место тогда было четвёртое.Седьмое место — Иван Франко, 10% (в 2015 — пятое, 9%).Восьмое место — Иван Мазепа, 9% (шестое, 9%).Девятое место — Вячеслав Черновол, 9% (восьмое, 8%).Десятое место — главком ВСУ Валерий Залужный, 8%. Понятно, что место в таком списке автоматически в виде электорального рейтинга не реализуется, но о возможности политической карьеры главкома говорят уже давно…Два современных деятеля выдавили из первой десятки Григория Сковороду и Ярослава Мудрого. Удивительным образом с 54 на 12-е место взлетел поэт Василий Стус (правда, абсолютное число отметивших его в любом случае невелико).Несмотря на резкий «взлёт» Зеленского и Залужного, ничего необычного в первой десятке не произошло — большая часть списка сформирована предыдущей пропагандой.Что касается остального списка, там есть несколько моментов, которые не могут не удивить.В список попали все президенты независимой Украины: Леонид Кравчук (15 место), Леонид Кучма (22), Пётр Порошенко (26), Виктор Ющенко (32) и Виктор Янукович (66). Заметные изменения коснулись двух последних – Ющенко сильно поднялся (он был на 73 месте), а второй – несколько опустился (был на 41 месте). Возможно, последнее изменение связано с их отношением к России – в принципе же оба почти никакого участия в актуальной жизни страны не принимают.Удивительно, но в списке по-прежнему пребывают советские руководители – Владимир Щербицкий (47 место в 2022 и 40-е – в 2015) и Леонид Брежнев (51 и 25).Любопытно, что рейтинг вошли Михаил Подоляк (44 место, никаких следов не только Ермака, но и, казалось бы, более скандального Арестовича мы не нашли), Елена Зеленская (64 место, других жён президентов в списке нет) и, внезапно, Ринат Ахметов, который в прошлый список вообще не попал, так же, как и другие олигархи.В целом же ситуация достаточно интересная: пропаганде удалось сформировать первую десятку списка из исторических деятелей – политиков и поэтов, – националистической ориентации. Ядро это достаточно устойчивое. Нам трудно представить себе первую десятку, сформированную из исторических деятелей Украины пророссийской ориентации (грубо говоря – малороссов). Получится список людей, которые с Украиной тесно связаны, но относятся к другой культуре – вроде Сергея Королёва (он в списке под №36), Николая Гоголя (37) или Олега Антонова (53). То есть это будет уже не "пророссийская", а русская Украина, где вместо Мазепы и Петлюры будут Пётр I и Фрунзе.

https://ukraina.ru/20221005/1039397448.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_62a280e99628d9a36dfccf315fef2b8a.jpg

украина, социология, рейтинг, эксклюзив