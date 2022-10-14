Сергей Храпач: кто он - 14.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html
Сергей Храпач: кто он
Сергей Храпач: кто он - 14.10.2022 Украина.ру
Сергей Храпач: кто он
Руководитель Ассоциации "Объединение региональных автотранспортных предприятий и перевозчиков "Межрегионавтотранс"
2022-10-14T12:01
2022-10-14T12:01
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039707097_24:0:870:476_1920x0_80_0_0_5b5607b227d0081dc0673c8cb801a593.jpg
Родился в 1974 году в Подольске Московской области.С отличием окончил Московский государственный открытый университет, Академию ФСБ России. Эксперт в области национального и международного транспортного законодательства, организации пассажирского и грузового автомобильного транспорта, занимается вопросами разработки и анализа проектов нормативных правовых актов в области автомобильного транспорта, подготовкой аналитических обзоров по проблемам функционирования транспортного комплекса России, защитой интересов автоперевозчиков, осуществляет общественный контроль за исполнением законов в сфере транспорта. Является членом: Координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта при Министерстве транспорта РФ; Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области; Рабочей группы Общероссийского Народного Фронта "Защита прав автомобилистов". В качестве эксперта в области автомобильного транспорта сотрудничает с Аналитическим центром при правительстве РФ, уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Министерством юстиции РФ, принимал участие в подготовке аналитических материалов по проблемам автомобильного транспорта президенту РФ, Председателю правительства РФ, уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей, министру транспорта РФ, генеральному прокурору РФ. Telegram-канал https://t.me/amrtrans
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039707097_130:0:765:476_1920x0_80_0_0_c4ee71ad77471eeb4a59def5d80de766.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксперт
эксперт

Сергей Храпач: кто он

12:01 14.10.2022
 
© из личного архиваСергей Храпач интервью
Сергей Храпач интервью
© из личного архива
Читать в
Руководитель Ассоциации "Объединение региональных автотранспортных предприятий и перевозчиков "Межрегионавтотранс"
Родился в 1974 году в Подольске Московской области.
С отличием окончил Московский государственный открытый университет, Академию ФСБ России.
Эксперт в области национального и международного транспортного законодательства, организации пассажирского и грузового автомобильного транспорта, занимается вопросами разработки и анализа проектов нормативных правовых актов в области автомобильного транспорта, подготовкой аналитических обзоров по проблемам функционирования транспортного комплекса России, защитой интересов автоперевозчиков, осуществляет общественный контроль за исполнением законов в сфере транспорта.
Является членом: Координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта при Министерстве транспорта РФ; Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области; Рабочей группы Общероссийского Народного Фронта "Защита прав автомобилистов".
В качестве эксперта в области автомобильного транспорта сотрудничает с Аналитическим центром при правительстве РФ, уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Министерством юстиции РФ, принимал участие в подготовке аналитических материалов по проблемам автомобильного транспорта президенту РФ, Председателю правительства РФ, уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей, министру транспорта РФ, генеральному прокурору РФ.
Telegram-канал https://t.me/amrtrans
 
эксперт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54Ветеран "Альфы" Гончаров предложил пересмотреть военную концепцию в отношении Украины
13:49СМИ: в Польше отмечен рекорд по заболеваемости ВИЧ, одна из причин - беженцы с Украины
13:40Дворцовый переворот по-советски. Почему Хрущев спокойно принял свою отставку?
13:37Дмитрий Солонников: кто он
13:32Главные "Калибры" и "Искандеры" России. Чем и как российская армия уничтожает инфраструктуру Украины
13:23Глава МИД Белоруссии обвинил журналистов в конспирологии
13:18Основатель Modern Talking Дитер Болен выступил против антироссийских санкций и рассердил Кличко
13:17Лукашенко опроверг введение режима КТО в Белоруссии
13:03Геннадий Алехин: ВСУ и польские наемники будут атаковать Белгород, если Россия не лишит их света и мостов
12:55Не договорились. Почему между союзниками по НАТО нет согласия о "ядерной войне"
12:16В Германии обучат до 5 тысяч украинских солдат
12:13Министр иностранных дел Белоруссии пообещал жёсткий ответ на ядерное оружие в Польше
12:08Обстрелы, отправка мобилизованных, Херсон и эвакуация, Маск. Главное на Украине на 12:00 14 октября
12:02Александр Михайлов: кто он
12:01Сергей Храпач: кто он
11:47Украинские власти заявили о повреждении инфраструктурных объектов в Запорожье
11:3150 тысяч солдат или война до Балтийского моря: о чём в Кремле могут попросить Минск - Ищенко. Видео
11:28Казаки-разбойники или пушечное мясо. Чем занимается украинская территориальная оборона
11:19По вине США: В МИД РФ сравнили нынешнее международное положение с Карибским кризисом
11:17ВСУ подорвали склад боеприпасов в Белгородской области, есть погибшие – Следственный комитет РФ
Лента новостейМолния