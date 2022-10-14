https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html

Сергей Храпач: кто он

Сергей Храпач: кто он - 14.10.2022 Украина.ру

Сергей Храпач: кто он

Руководитель Ассоциации "Объединение региональных автотранспортных предприятий и перевозчиков "Межрегионавтотранс"

2022-10-14T12:01

2022-10-14T12:01

2022-10-14T12:01

эксперт

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Родился в 1974 году в Подольске Московской области.С отличием окончил Московский государственный открытый университет, Академию ФСБ России. Эксперт в области национального и международного транспортного законодательства, организации пассажирского и грузового автомобильного транспорта, занимается вопросами разработки и анализа проектов нормативных правовых актов в области автомобильного транспорта, подготовкой аналитических обзоров по проблемам функционирования транспортного комплекса России, защитой интересов автоперевозчиков, осуществляет общественный контроль за исполнением законов в сфере транспорта. Является членом: Координационного совета представителей автомобильного и городского пассажирского транспорта при Министерстве транспорта РФ; Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области; Рабочей группы Общероссийского Народного Фронта "Защита прав автомобилистов". В качестве эксперта в области автомобильного транспорта сотрудничает с Аналитическим центром при правительстве РФ, уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей, Министерством юстиции РФ, принимал участие в подготовке аналитических материалов по проблемам автомобильного транспорта президенту РФ, Председателю правительства РФ, уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей, министру транспорта РФ, генеральному прокурору РФ. Telegram-канал https://t.me/amrtrans

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт