https://ukraina.ru/20221014/1039718511.html

Евсеев оценил ущерб энергетической инфраструктуре Украины

Евсеев оценил ущерб энергетической инфраструктуре Украины - 14.10.2022 Украина.ру

Евсеев оценил ущерб энергетической инфраструктуре Украины

Удары российской армии вывели из строя 20-25 процентов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2022-10-14T07:45

2022-10-14T07:45

2022-10-14T07:45

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спецоперация

евсеев

удары

электростанции

электроэнергетика

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Кроме того, ранее от энергетической системы страны были отключены Каховская ГЭС и крупнейшая АЭС - Запорожская, указал он.В случае повторения терактов на территории РФ удары по энергетической инфраструктуре Украины будут продолжены, указал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, евсеев, удары, электростанции, электроэнергетика