Евсеев оценил ущерб энергетической инфраструктуре Украины - 14.10.2022 Украина.ру
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Евсеев оценил ущерб энергетической инфраструктуре Украины
Евсеев оценил ущерб энергетической инфраструктуре Украины - 14.10.2022 Украина.ру
Евсеев оценил ущерб энергетической инфраструктуре Украины
Удары российской армии вывели из строя 20-25 процентов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2022-10-14T07:45
2022-10-14T07:45
новости
спецоперация
евсеев
удары
электростанции
электроэнергетика
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Кроме того, ранее от энергетической системы страны были отключены Каховская ГЭС и крупнейшая АЭС - Запорожская, указал он.В случае повторения терактов на территории РФ удары по энергетической инфраструктуре Украины будут продолжены, указал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, евсеев, удары, электростанции, электроэнергетика
Новости, Спецоперация, Евсеев, удары, электростанции, электроэнергетика

Евсеев оценил ущерб энергетической инфраструктуре Украины

07:45 14.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДСНС України
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДСНС України
Читать в
Удары российской армии вывели из строя 20-25 процентов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Кроме того, ранее от энергетической системы страны были отключены Каховская ГЭС и крупнейшая АЭС - Запорожская, указал он.

Когда у них выбито 20−25% объектов энергетики, это не могло не сказаться на энергетическом балансе страны. Они прекратили экспорт электроэнергии, и они были вынуждены приступить к веерным отключениям электричества. Останавливаются заводы по выработке стали

Владимир Евсеев
Владимир Евсеев
Военный эксперт
В случае повторения терактов на территории РФ удары по энергетической инфраструктуре Украины будут продолжены, указал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЕвсеевударыэлектростанцииэлектроэнергетика
 
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