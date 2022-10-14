https://ukraina.ru/20221014/1039718511.html
Евсеев оценил ущерб энергетической инфраструктуре Украины
Евсеев оценил ущерб энергетической инфраструктуре Украины - 14.10.2022 Украина.ру
Евсеев оценил ущерб энергетической инфраструктуре Украины
Удары российской армии вывели из строя 20-25 процентов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2022-10-14T07:45
2022-10-14T07:45
2022-10-14T07:45
новости
спецоперация
евсеев
удары
электростанции
электроэнергетика
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Кроме того, ранее от энергетической системы страны были отключены Каховская ГЭС и крупнейшая АЭС - Запорожская, указал он.В случае повторения терактов на территории РФ удары по энергетической инфраструктуре Украины будут продолжены, указал он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, евсеев, удары, электростанции, электроэнергетика
Новости, Спецоперация, Евсеев, удары, электростанции, электроэнергетика
Евсеев оценил ущерб энергетической инфраструктуре Украины
Удары российской армии вывели из строя 20-25 процентов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Кроме того, ранее от энергетической системы страны были отключены Каховская ГЭС и крупнейшая АЭС - Запорожская, указал он.
Когда у них выбито 20−25% объектов энергетики, это не могло не сказаться на энергетическом балансе страны. Они прекратили экспорт электроэнергии, и они были вынуждены приступить к веерным отключениям электричества. Останавливаются заводы по выработке стали
Владимир Евсеев
Военный эксперт
В случае повторения терактов на территории РФ удары по энергетической инфраструктуре Украины будут продолжены, указал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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