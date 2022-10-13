https://ukraina.ru/20221013/1039698728.html

Рогов рассказал о взрывах в Запорожье

Рогов рассказал о взрывах в Запорожье - 13.10.2022 Украина.ру

Рогов рассказал о взрывах в Запорожье

На окраинах Запорожья слышны взрывы. Об этом 13 октября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале

2022-10-13T13:51

2022-10-13T13:51

2022-10-13T13:51

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"На окраинах Запорожья, временно находящегося под контролем режима [Владимира] Зеленского, слышны взрывы", - написал он.Ранее в ряде областей Украины, в том числе в Полтавской и Харьковской, была объявлена воздушная тревога.Ранее РФ нанесла удары по объектам инфраструктуры Украины. Это стало ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту. Ответить за теракт на Крымском мосту было важно, потому что очень многие на Западе и на Украине решили, что Россия уже сдалась, сказал ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью Украина.ру. Надо быть готовым к тому, что "эту войну придется выигрывать на поле боя", полагает он.

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2022

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новости запорожья, взрывы, запорожье, рогов