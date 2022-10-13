https://ukraina.ru/20221013/1039695718.html

Global Times: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственной войны

Global Times: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственной войны - 13.10.2022 Украина.ру

Global Times: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственной войны

Недавние заявления генерального секретаря блока НАТО Йенса Столтенберга, касающиеся вооружённого конфликта на Украине, служат хорошей иллюстрацией негативной роли, которую североатлантический блок играет в этом конфликте. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 12 октября в китайской газете Global Times

2022-10-13T13:45

2022-10-13T13:45

2022-10-13T13:45

новости

global times

нато

спецоперация

киевский режим

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039278361_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_3ff08cc7825753027b70a9495fd95472.png

Ранее Солтенберг заявил, что победа России в этом конфликте будет поражением НАТО. Данное обещание выглядит так, как будто НАТО рассматривает своё непосредственное участие в конфликте, отмечает газета.Однако ранее НАТО даже на рассматривало просьбу Украины о своём вступлении в военный блок.В статье говорится, что заявление Столтенберга на самом деле было адресовано украинцам, чтобы мотивировать их на более активные боевые действия обещаниями поддержки НАТО. Таким образом, западный военный блок не помогает Украине, а ведёт её к самоуничтожению. Благодаря Столтенбергу и ему подобным, в НАТО не остаётся места для относительно рациональных и умеренных голосов, когда речь идёт о России, считает газета.Военные действия на Украине будут продолжаться и расширяться в обозримом будущем, поскольку из-за жёсткой позиции НАТО становится всё труднее достичь его дипломатического решения, указывается в статье.

https://ukraina.ru/20220515/1033963412.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, global times, нато, спецоперация, киевский режим, йенс столтенберг