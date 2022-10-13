Global Times: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственной войны - 13.10.2022 Украина.ру
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Global Times: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственной войны
Global Times: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственной войны - 13.10.2022 Украина.ру
Global Times: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственной войны
Недавние заявления генерального секретаря блока НАТО Йенса Столтенберга, касающиеся вооружённого конфликта на Украине, служат хорошей иллюстрацией негативной роли, которую североатлантический блок играет в этом конфликте. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 12 октября в китайской газете Global Times
2022-10-13T13:45
2022-10-13T13:45
новости
global times
нато
спецоперация
киевский режим
йенс столтенберг
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Ранее Солтенберг заявил, что победа России в этом конфликте будет поражением НАТО. Данное обещание выглядит так, как будто НАТО рассматривает своё непосредственное участие в конфликте, отмечает газета.Однако ранее НАТО даже на рассматривало просьбу Украины о своём вступлении в военный блок.В статье говорится, что заявление Столтенберга на самом деле было адресовано украинцам, чтобы мотивировать их на более активные боевые действия обещаниями поддержки НАТО. Таким образом, западный военный блок не помогает Украине, а ведёт её к самоуничтожению. Благодаря Столтенбергу и ему подобным, в НАТО не остаётся места для относительно рациональных и умеренных голосов, когда речь идёт о России, считает газета.Военные действия на Украине будут продолжаться и расширяться в обозримом будущем, поскольку из-за жёсткой позиции НАТО становится всё труднее достичь его дипломатического решения, указывается в статье.
https://ukraina.ru/20220515/1033963412.html
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новости, global times, нато, спецоперация, киевский режим, йенс столтенберг
Новости, Global Times, НАТО, Спецоперация, киевский режим, Йенс Столтенберг

Global Times: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственной войны

13:45 13.10.2022
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Недавние заявления генерального секретаря блока НАТО Йенса Столтенберга, касающиеся вооружённого конфликта на Украине, служат хорошей иллюстрацией негативной роли, которую североатлантический блок играет в этом конфликте. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 12 октября в китайской газете Global Times
Ранее Солтенберг заявил, что победа России в этом конфликте будет поражением НАТО. Данное обещание выглядит так, как будто НАТО рассматривает своё непосредственное участие в конфликте, отмечает газета.
Однако ранее НАТО даже на рассматривало просьбу Украины о своём вступлении в военный блок.

Ясно, что НАТО не готово к прямому столкновению с Россией. Как же тогда выиграть? Разумеется, эксплуатируя Украину

Global Times
Китайская газета
В статье говорится, что заявление Столтенберга на самом деле было адресовано украинцам, чтобы мотивировать их на более активные боевые действия обещаниями поддержки НАТО. Таким образом, западный военный блок не помогает Украине, а ведёт её к самоуничтожению.
Благодаря Столтенбергу и ему подобным, в НАТО не остаётся места для относительно рациональных и умеренных голосов, когда речь идёт о России, считает газета.
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 17:16
«Поджигатель войны» призвал НАТО наращивать военную помощь УкраинеВоенная помощь киевскому режиму со стороны стран НАТО должна наращиваться. Об этом заявил генеральный секретарь западного военного блока Йенс Столтенберг 15 мая по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине
Военные действия на Украине будут продолжаться и расширяться в обозримом будущем, поскольку из-за жёсткой позиции НАТО становится всё труднее достичь его дипломатического решения, указывается в статье.
 
НовостиGlobal TimesНАТОСпецоперациякиевский режимЙенс Столтенберг
 
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