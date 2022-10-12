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В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта

В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта - 12.10.2022 Украина.ру

В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта

В Хмельницком аварийное отключение электроэнергии для большинства потребителей, ограничена подача воды. Об этом 12 октября в своем Telegram-канале сообщает мэр города Александр Симчишин

2022-10-12T10:48

2022-10-12T10:48

2022-10-12T10:48

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При этом глава областной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале утверждает, что на линии электроснабжения произошла авария, городские службы работают над ее устранением.По его словам, ракетных ударов по области и городу 12 октября не было, а в результате атаки дрона накануне не было ни разрушений, ни раненых, ни погибших.Обломки беспилотника упали в Шепетовском районе Хмельницкой области, утверждает Гамалий.

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новости, хмельницкий (город), хмельницкая область, электричество, вода, украина