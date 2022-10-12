https://ukraina.ru/20221012/1039638851.html
В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта
В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта - 12.10.2022 Украина.ру
В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта
В Хмельницком аварийное отключение электроэнергии для большинства потребителей, ограничена подача воды. Об этом 12 октября в своем Telegram-канале сообщает мэр города Александр Симчишин
2022-10-12T10:48
2022-10-12T10:48
2022-10-12T10:48
новости
хмельницкий (город)
хмельницкая область
электричество
вода
украина
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При этом глава областной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале утверждает, что на линии электроснабжения произошла авария, городские службы работают над ее устранением.По его словам, ракетных ударов по области и городу 12 октября не было, а в результате атаки дрона накануне не было ни разрушений, ни раненых, ни погибших.Обломки беспилотника упали в Шепетовском районе Хмельницкой области, утверждает Гамалий.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, хмельницкий (город), хмельницкая область, электричество, вода, украина
Новости, Хмельницкий (город), Хмельницкая область, электричество, вода, Украина
В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта
В Хмельницком аварийное отключение электроэнергии для большинства потребителей, ограничена подача воды. Об этом 12 октября в своем Telegram-канале сообщает мэр города Александр Симчишин
Электротранспорт также не работает. Работают ремонтные бригады.
При этом глава областной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале утверждает, что на линии электроснабжения произошла авария, городские службы работают над ее устранением.
По его словам, ракетных ударов по области и городу 12 октября не было, а в результате атаки дрона накануне не было ни разрушений, ни раненых, ни погибших.
Обломки беспилотника упали в Шепетовском районе Хмельницкой области, утверждает Гамалий.