В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта - 12.10.2022 Украина.ру
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В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта
В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта - 12.10.2022 Украина.ру
В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта
В Хмельницком аварийное отключение электроэнергии для большинства потребителей, ограничена подача воды. Об этом 12 октября в своем Telegram-канале сообщает мэр города Александр Симчишин
2022-10-12T10:48
2022-10-12T10:48
новости
хмельницкий (город)
хмельницкая область
электричество
вода
украина
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При этом глава областной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале утверждает, что на линии электроснабжения произошла авария, городские службы работают над ее устранением.По его словам, ракетных ударов по области и городу 12 октября не было, а в результате атаки дрона накануне не было ни разрушений, ни раненых, ни погибших.Обломки беспилотника упали в Шепетовском районе Хмельницкой области, утверждает Гамалий.
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новости, хмельницкий (город), хмельницкая область, электричество, вода, украина
Новости, Хмельницкий (город), Хмельницкая область, электричество, вода, Украина

В Хмельницком отключают свет и воду, перебои в работе транспорта

10:48 12.10.2022
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Артем Креминский
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В Хмельницком аварийное отключение электроэнергии для большинства потребителей, ограничена подача воды. Об этом 12 октября в своем Telegram-канале сообщает мэр города Александр Симчишин
Электротранспорт также не работает. Работают ремонтные бригады.
При этом глава областной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале утверждает, что на линии электроснабжения произошла авария, городские службы работают над ее устранением.
По его словам, ракетных ударов по области и городу 12 октября не было, а в результате атаки дрона накануне не было ни разрушений, ни раненых, ни погибших.
Обломки беспилотника упали в Шепетовском районе Хмельницкой области, утверждает Гамалий.
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