Слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях, Ровно и Кривом Роге – власти - 11.10.2022 Украина.ру
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Слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях, Ровно и Кривом Роге – власти
Слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях, Ровно и Кривом Роге – власти - 11.10.2022 Украина.ру
Слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях, Ровно и Кривом Роге – власти
В Киевской области, а также Хмельницкой, Ровенской и Днепропетровской слышны взрывы, сообщают местные власти 11 октября
2022-10-11T10:28
2022-10-11T10:28
новости
взрывы
киевская область
хмельницкая область
днепропетровская область
ровенская область
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Так, взрывы в Хмельницкой области губернатор региона Сергей Гамалий прокомментировал тем, что была атака дронов.Власти Днепропетровской области сообщают о работе ПВО в Криворожском районе, также о работе ПВО сообщает администрация Ровенской области.Губернатор Киевской области Алексей Кулеба сообщает о ракетной атаке.
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новости, взрывы, киевская область, хмельницкая область, днепропетровская область, ровенская область
Новости, взрывы, Киевская область, Хмельницкая область, Днепропетровская область, Ровенская область

Слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях, Ровно и Кривом Роге – власти

10:28 11.10.2022
 
© соцсетиВзрывы в Киеве 10 октября 2022 года
Взрывы в Киеве 10 октября 2022 года
© соцсети
Читать в
В Киевской области, а также Хмельницкой, Ровенской и Днепропетровской слышны взрывы, сообщают местные власти 11 октября
Так, взрывы в Хмельницкой области губернатор региона Сергей Гамалий прокомментировал тем, что была атака дронов.
Власти Днепропетровской области сообщают о работе ПВО в Криворожском районе, также о работе ПВО сообщает администрация Ровенской области.
Губернатор Киевской области Алексей Кулеба сообщает о ракетной атаке.
Запорожье - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
08:45
В подконтрольном Киеву Запорожье взрывы - РоговВ подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны минимум 16 взрывов. Об этом 11 октября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
 
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