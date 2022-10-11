https://ukraina.ru/20221011/1039594886.html
Слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях, Ровно и Кривом Роге – власти
Слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях, Ровно и Кривом Роге – власти - 11.10.2022 Украина.ру
Слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях, Ровно и Кривом Роге – власти
В Киевской области, а также Хмельницкой, Ровенской и Днепропетровской слышны взрывы, сообщают местные власти 11 октября
2022-10-11T10:28
2022-10-11T10:28
2022-10-11T10:28
новости
взрывы
киевская область
хмельницкая область
днепропетровская область
ровенская область
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Так, взрывы в Хмельницкой области губернатор региона Сергей Гамалий прокомментировал тем, что была атака дронов.Власти Днепропетровской области сообщают о работе ПВО в Криворожском районе, также о работе ПВО сообщает администрация Ровенской области.Губернатор Киевской области Алексей Кулеба сообщает о ракетной атаке.
https://ukraina.ru/20221011/1039585700.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, взрывы, киевская область, хмельницкая область, днепропетровская область, ровенская область
Новости, взрывы, Киевская область, Хмельницкая область, Днепропетровская область, Ровенская область
Слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях, Ровно и Кривом Роге – власти
В Киевской области, а также Хмельницкой, Ровенской и Днепропетровской слышны взрывы, сообщают местные власти 11 октября