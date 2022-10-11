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Слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях, Ровно и Кривом Роге – власти

Слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях, Ровно и Кривом Роге – власти - 11.10.2022 Украина.ру

Слышны взрывы в Киевской и Хмельницкой областях, Ровно и Кривом Роге – власти

В Киевской области, а также Хмельницкой, Ровенской и Днепропетровской слышны взрывы, сообщают местные власти 11 октября

2022-10-11T10:28

2022-10-11T10:28

2022-10-11T10:28

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Так, взрывы в Хмельницкой области губернатор региона Сергей Гамалий прокомментировал тем, что была атака дронов.Власти Днепропетровской области сообщают о работе ПВО в Криворожском районе, также о работе ПВО сообщает администрация Ровенской области.Губернатор Киевской области Алексей Кулеба сообщает о ракетной атаке.

https://ukraina.ru/20221011/1039585700.html

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новости, взрывы, киевская область, хмельницкая область, днепропетровская область, ровенская область