https://ukraina.ru/20221011/1039589060.html

Где скрывается Зеленский? Тайный бункер в горах Украины

Где скрывается Зеленский? Тайный бункер в горах Украины - 11.10.2022 Украина.ру

Где скрывается Зеленский? Тайный бункер в горах Украины

Украина.ру, 11.10.2022

2022-10-11T09:28

2022-10-11T09:28

2022-10-11T11:06

спецоперация

владимир зеленский

эксклюзив

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Где сейчас находится президент Украины и его офис? И где вообще все заметные личности, лидеры партий и мнений. Как они провели это военное лето?В основном, судя по всему, они провели его очень хорошо. Большинству удалось неплохо отдохнуть, повеселиться, загореть.Но сначала о президенте и его бункере.Львов, Киев, Закарпатье?Высказывается предположение о «бункере в историческом центре Львова». Но всё-таки более вероятно другое.Кто и как мог бы вырыть бункер во Львове? Зная Украину, об этом бы знали уже все сваты, кумовья, друзья кумовьёв и друзья друзей кумовьёв. То есть вся Украина.Кроме того, это была бы стройка, на которой начали бы воровать, — тоже сразу все.Нет, бункер может быть только советским либо он построен где-то ещё руками иностранцев.Одно из «советских» мест широко известно.Бункер на «Арсенальной»Да, у президента Украины есть так называемый секретный бункер, который сделан давным-давно, в советские времена. Ещё в 1960 году, при строительстве метро.Он находится в центре Киева на станции метро «Арсенальная», которая является до сих пор самой глубокой станцией метро в мире (105,5 метра).Станция «Арсенальная» расположена недалеко от Офиса президента и от Верховной Рады.Как говорят знающие люди, в бункер ведут туннели прямо из административных зданий. Там легко могут укрыться и президент и все его приближенные.Раньше в этот бункер даже организовывались экскурсии.В этом самом бункере позировал уже весной 2022 сам Зеленский корреспондентам западных СМИ.В бункере на «Арсенальной», действительно, можно спокойно пережить любой катаклизм. В советское время строили на совесть. Но что потом? Как добираться до своих офшоров и недвижимости в Лондоне?Поэтому для президента созданы специальные бункеры либо на Западной Украине и в Закарпатье, либо рядом с этими местностями.Бункер в горахКонечно, Зеленский в Киеве бывает изредка.Например, чтобы принять высокопоставленных особ из Евросоюза или Британии.Тогда президент Зе появляется на улице, позирует в здании на Банковой.Героические видео на Крещатике снимаются в определенные дни.Всё остальное время Зеленский либо в специальном бункере, либо вообще на территории других стран. Он даже, кажется, выглядит немного загоревшим. Интересно, как это получилось?Как сообщают различные источники, Зеленского возят по стране специальные поезда и специальные автомобили.Охрану обеспечивает ЧВК «Академи».Спецсвязь — израильская. Видимо, сами «западники» не очень доверяют «Старлинку» Илона Маска. И, как показали последние события, правильно делают.Подготовлены и эксплуатируются студии, которые в точности повторяют кабинет Зеленского в Офисе президента.Оборудование и техническое обеспечение студий — работа фирм Константина Меладзе.Возможно, эти бункеры технически находятся уже на территории Польши или Румынии. Чтобы нанести удар по ним было сложнее.Но и самое главное: зачем наносить этот удар? Во-первых, офис президента Украины (или его имитация) — это никак не центр принятия решений.Во-вторых, моментально появится новая «говорящая голова». Отрастёт, как у дракона. Вон Арестович уже изъявлял желание «баллотироваться».Вилла в ИзраилеПрезидент может не беспокоиться и о членах семьи.Родители Зеленского находятся в Израиле, в доме площадью почти 1000 квадратных метров. Эту недвижимость они приобрели в мае этого года.Рядом дома родственников Коломойского и Боголюбова. Для перемещения родителей президента куплен пуленепробиваемый «Майбах» стоимостью 750 тысяч долларов. Охрана — британская.Жена и дети Зеленского, скорее всего, в Лондоне. Ещё расследование «Пандора» подтверждало — там у семьи президента имеется роскошная недвижимость.Миллиардеры у властиЗеленский, по сведениям западных СМИ, сегодня обладает капиталом в три миллиарда долларов.Но сумма неточная, ведь она всё время увеличивается!Война приносит президенту и всем его приближённым невероятную прибыль.Президент Зе не мог и мечтать о таких деньгах, пока скромно грабил Украину, воруя деньги из бюджета. Западная помощь поступала со скрипом. Да ещё и проверяющие приезжали (надо было делиться, не забывать о старших товарищах).И вот попёрло. Идут невероятные миллиарды помощи от западных спонсоров. Миллиардером, как сообщают достоверные источники, стал уже не только президент Зе, но и глава его офиса Андрей Ермак.Отдыхай!А где все остальные члены, как говорят на Украине, «провластной тусовки»? Как они провели это лето?Первым делом они хорошо отдохнули. Это один из основных маркеров принадлежности к «элите». И военные действия «где-то на востоке» совершенно не мешали им продолжать привычный образ жизни.В СМИ появлялись все лето скандальные публикации об отдыхе и «народных избранников» и простых, скромных чиновников Украины. В Ницце, в Риме, в Париже. На островах.И это касается не только самых богатых и знаменитых, но и простых приближённых к властной кормушке.Например, харьковская чиновница Анна Рябоконова отправилась праздновать свой день рождения в Ниццу и Монако, вызвав скандал в соцсетях своими фото.Она далеко не одинока. Подобные скандалы были и с другими чиновниками Харькова, не говоря о других городах Украины.Вы всё ещё стоите в очередях за гуманитаркой? Анна развеселит вас. Фото с шампанским на пляже в Ницце должно согреть сердце любого харьковчанина.Так было всегда. Разница в жизни «победителей Майдана» и простых людей была и есть огромная. Просто во время военных действий это становится резко очевидно.Это уже не разница уровня жизни, а возможность выжить для одних и возможность по-прежнему прожигать жизнь и веселиться у других. Пока «биомасса» (так называл народ отец президента Зеленского) выживает, «элита» не спеша расслабляется возле бассейнов.В сети полно фотографий и видео того, как «патриотично» проводили лето киевляне в элитных летних бассейнах, ночных клубах.Западная Украина — то же самое. Вы удивитесь, но и в Харькове работают ночные клубы. Там отдыхают «солдаты удачи» разных стран и местные чиновники, бизнесмены.Да и беженцы бывают разных сортов.Жители стран Европы были в шоке, когда увидели стаи дорогих автомобилей и их циничных и напыщенных хозяев. «Беженцы» из Украины скупали все подряд в люксовых магазинах и селились на дорогих виллах.Беженцы тоже есть разных категорий. Как написала одна живущая давно в Германии харьковчанка на форуме, когда ее спросили о помощи украинцам в Берлине:— Чем я могу им помочь? Просекко в бассейн подать? Или «Порше» помыть?Бенефициары МайданаНо где же наши «гетьманы»? Где женщина с косой? Где «сывочолый»?Где «человек с вилами» Ляшко, и где гроза президента — бесстрашный Гео Лерос?Конечно, они все там, где их капиталы и их недвижимость, — на Западе.Иногда они появляются в Раде. Но в основном бесконечно находятся «в командировке».Депутатов Рады специально официально уведомили, что те из них, кто находится за рубежом с 24 февраля, будут отключены от довольствия. Сколько таких, не уточняется.«На колчаковских фронтах»Бывшие президент и прокурор, Пётр Порошенко и Юрий Луценко, записали видеоролики, где позируют на фоне взрывов, огня, стрельбы. Их лица перепачканы сажей, взрывы происходят чуть ли не рядом с бесстрашными Юрой и Петром.Создатели роликов перестарались, и всё это выглядит как пародия. Не позорились бы уже, заказали бы у Константина Меладзе, что ли. Как президент делает.Порошенко и Луценко хотели выглядеть как бесстрашные воины. А выглядят как тыловые крысы, которые решили снять псевдофронтовое видео.А ведь их не назовешь совсем уж цивильными. Оба служили в Советской армии и раньше неизменно выставляли свои фото в советской военной форме на 23 февраля в соцсетях.Женщина с косой, на каблуках и в бронежилетеЮлия Тимошенко опять заплела косу.На вопрос польского журналиста: «Зачем?», ответила так:«Распущенные волосы мешают в бою».Однако что-то давно она не появляется с боевыми видео. Последний раз её видели в Харькове ещё в марте. Походила по северной окраине города — в бронежилете, конечно, надетом на неожиданно располневшую фигуру.В отличие от обычных харьковчан, которые живут без всяких бронежилетов и часто без всякой помощи властей, в тех местах, где Юлия Владимировна прогулялась пять минут, указала на дыру в асфальте с требованием быстрее заделать (без нее этого ж никто не понимает!).В «Инстаграме»* Юлии Тимошенко есть фото из разных городов Украины и мира. Изредка Юлия Владимировна находится в Киеве. Как пишет она сама, «разоблачает махинации "Нафтогаза"». Эх, Юлия Владимировна, газовая принцесса прошлых лет. Вам и не снились те деньги, что сейчас проходят мимо «Батькивщины». Мимо, мимо... прямо в бункер президента.Порошенко и Марина в камуфляжеПетр Порошенко сообщил, что его супруга Марина попросилась в тероборону и требовала дать ей камуфляж и оружие.Вскоре после этого заявления Порошенко с открытой бутылкой шампанского в руке был сфотографирован в аэропорту Варшавы. Он шёл, кажется, не совсем трезвой походкой, его сопровождали Марина Порошенко и охрана.Видимо, выехали камуфляж подбирать. Дети их, как известно, давно в Лондоне. Все капиталы переписаны на старшего сына.Ляшко и ЛеросОлег Ляшко вроде бы вступил в армию. Есть видео, где он принимает присягу. Ну, теперь точно конец... всей украинской армии.Бесстрашный Гео Лерос больше не записывает видео «президент — мой враг». Но вот недавно «куснул» Министерство обороны Украины, которое закупило в Румынии снаряды на 1000 долларов дороже. 20 тысяч штук по 1000 долларов — навара 20 миллионов долларов?Можно представить снисходительный взгляд президента: «Гео, ты считаешь, что это деньги?».Эти «мелочи» не идут ни в какое сравнение с заработками «верхушки».Аэродром УжгородаЛучшая точка для побега из Украины на Запад — аэродром Ужгорода. Как только самолёт взлетает, он уже через пару минут оказывается за пределами Украины.Абсолютно у всех членов «властной тусовки» есть зарубежные паспорта, и чаще всего — не одного государства.Обычные жители Украины могут быть уверены — их «лидерам» удастся быстро и легко сбежать из страны. Тем, кто ещё не успел этого сделать.«Пролетая над бункером президента», так сказать.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

спецоперация, владимир зеленский, эксклюзив