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Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином
Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином - 10.10.2022 Украина.ру
Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином
Бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) рассказал об операциях, которые он разрабатывает и о своих контактах с США. Отрывок разговора опубликован в Rutube-канале пранкеров 10 октября
2022-10-10T15:58
2022-10-10T15:58
2022-10-10T15:59
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Пранкеры вели разговор от имени экс-посла Соединенных Штатов в РФ Майклом Макфолом. В беседе Пашинский назвал себя главой Ассоциации оборонных предприятий. По его словам, входящие в эту организацию заводы разрабатывают комплектующие для украинский РСЗО, противотанковых комплексов и крылатых ракет. В конце июня Минобороны РФ сообщило о выводе гарнизона с острова Змеиный в акватории Черного моря вблизи Одессы. Это было сделано в качестве жеста доброй воли для разблокировки вывоза зерна с Украины. Украинская сторона утверждает, что это было сделано из-за ударов и активных действий ВСУ.Пашинский заявил Вовану и Лексусу, что он якобы лично планировал и осуществлял "операцию" на Змеином.Он заявил, что готовит "еще несколько операций". По его мнению, украинские власти обязаны докладывать Соединенным Штатам о своих действиях, так как Вашингтон "тоже несет ответственность и имеет право вето" на операции Украины. Пашинский заявил, что докладывает о своих "операциях" ЦРУ.В прошлом Пашинский занимал ряд постов, в том числе советника Юлии Тимошенко и исполняющего обязанности главы Администрации президента. Депутат Верховной Рады в 2006-2019 гг. Пашинский активно участвовал в госперевороте 2014 года, его называют одним из организаторов расстрелов на Майдане.
https://ukraina.ru/20220522/1033992264.html
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новости, пашинский, цру, сша, змеиный, украина, пранкеры
Новости, Пашинский, ЦРУ, США, Змеиный, Украина, пранкеры
Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином
15:58 10.10.2022 (обновлено: 15:59 10.10.2022)
Бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) рассказал об операциях, которые он разрабатывает и о своих контактах с США. Отрывок разговора опубликован в Rutube-канале пранкеров 10 октября
Пранкеры вели разговор от имени экс-посла Соединенных Штатов в РФ Майклом Макфолом.
В беседе Пашинский назвал себя главой Ассоциации оборонных предприятий. По его словам, входящие в эту организацию заводы разрабатывают комплектующие для украинский РСЗО, противотанковых комплексов и крылатых ракет.
В конце июня Минобороны РФ сообщило о выводе гарнизона с острова Змеиный в акватории Черного моря вблизи Одессы. Это было сделано в качестве жеста доброй воли для разблокировки вывоза зерна с Украины. Украинская сторона утверждает, что это было сделано из-за ударов и активных действий ВСУ.
Пашинский заявил Вовану и Лексусу, что он якобы лично планировал и осуществлял "операцию" на Змеином.
"Я планировал операцию по Змеиному, я ее проводил лично, украинская [самоходная гаубица] "Богдана" и французская [самоходная артиллерийская установка] "Цезарь". Да, это моя операция полностью", - сказал украинский политик.
Он заявил, что готовит "еще несколько операций". По его мнению, украинские власти обязаны докладывать Соединенным Штатам о своих действиях, так как Вашингтон "тоже несет ответственность и имеет право вето" на операции Украины.
Пашинский заявил, что докладывает о своих "операциях" ЦРУ.
В прошлом Пашинский занимал ряд постов, в том числе советника Юлии Тимошенко и исполняющего обязанности главы Администрации президента. Депутат Верховной Рады в 2006-2019 гг.
Пашинский активно участвовал в госперевороте 2014 года, его называют одним из организаторов расстрелов на Майдане.