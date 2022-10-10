Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином - 10.10.2022 Украина.ру
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Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином
Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином - 10.10.2022 Украина.ру
Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином
Бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) рассказал об операциях, которые он разрабатывает и о своих контактах с США. Отрывок разговора опубликован в Rutube-канале пранкеров 10 октября
2022-10-10T15:58
2022-10-10T15:59
новости
пашинский
цру
сша
змеиный
украина
пранкеры
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Пранкеры вели разговор от имени экс-посла Соединенных Штатов в РФ Майклом Макфолом. В беседе Пашинский назвал себя главой Ассоциации оборонных предприятий. По его словам, входящие в эту организацию заводы разрабатывают комплектующие для украинский РСЗО, противотанковых комплексов и крылатых ракет. В конце июня Минобороны РФ сообщило о выводе гарнизона с острова Змеиный в акватории Черного моря вблизи Одессы. Это было сделано в качестве жеста доброй воли для разблокировки вывоза зерна с Украины. Украинская сторона утверждает, что это было сделано из-за ударов и активных действий ВСУ.Пашинский заявил Вовану и Лексусу, что он якобы лично планировал и осуществлял "операцию" на Змеином.Он заявил, что готовит "еще несколько операций". По его мнению, украинские власти обязаны докладывать Соединенным Штатам о своих действиях, так как Вашингтон "тоже несет ответственность и имеет право вето" на операции Украины. Пашинский заявил, что докладывает о своих "операциях" ЦРУ.В прошлом Пашинский занимал ряд постов, в том числе советника Юлии Тимошенко и исполняющего обязанности главы Администрации президента. Депутат Верховной Рады в 2006-2019 гг. Пашинский активно участвовал в госперевороте 2014 года, его называют одним из организаторов расстрелов на Майдане.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, пашинский, цру, сша, змеиный, украина, пранкеры
Новости, Пашинский, ЦРУ, США, Змеиный, Украина, пранкеры

Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином

15:58 10.10.2022 (обновлено: 15:59 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкБрифинг и.о. главы администрации президента Украины С.Пашинского
Брифинг и.о. главы администрации президента Украины С.Пашинского - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) рассказал об операциях, которые он разрабатывает и о своих контактах с США. Отрывок разговора опубликован в Rutube-канале пранкеров 10 октября
Пранкеры вели разговор от имени экс-посла Соединенных Штатов в РФ Майклом Макфолом.
В беседе Пашинский назвал себя главой Ассоциации оборонных предприятий. По его словам, входящие в эту организацию заводы разрабатывают комплектующие для украинский РСЗО, противотанковых комплексов и крылатых ракет.
В конце июня Минобороны РФ сообщило о выводе гарнизона с острова Змеиный в акватории Черного моря вблизи Одессы. Это было сделано в качестве жеста доброй воли для разблокировки вывоза зерна с Украины. Украинская сторона утверждает, что это было сделано из-за ударов и активных действий ВСУ.
Пашинский заявил Вовану и Лексусу, что он якобы лично планировал и осуществлял "операцию" на Змеином.

"Я планировал операцию по Змеиному, я ее проводил лично, украинская [самоходная гаубица] "Богдана" и французская [самоходная артиллерийская установка] "Цезарь". Да, это моя операция полностью", - сказал украинский политик.

Он заявил, что готовит "еще несколько операций". По его мнению, украинские власти обязаны докладывать Соединенным Штатам о своих действиях, так как Вашингтон "тоже несет ответственность и имеет право вето" на операции Украины.
Пашинский заявил, что докладывает о своих "операциях" ЦРУ.
В прошлом Пашинский занимал ряд постов, в том числе советника Юлии Тимошенко и исполняющего обязанности главы Администрации президента. Депутат Верховной Рады в 2006-2019 гг.
Пашинский активно участвовал в госперевороте 2014 года, его называют одним из организаторов расстрелов на Майдане.
Сергей Пашинский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 14:31
Вознесенные Майданом. Сергей Пашинский. Казнокрад и лидер провластной ОПГМайдан вознёс на вершину власти в Киеве ряд персонажей с уголовным прошлым и отъявленных коррупционеров, которым терять было нечего. Они руководствовались принципом «Пан или пропал», не брезгуя никакими методами и средствами
 
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