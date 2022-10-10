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Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином

Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином - 10.10.2022 Украина.ру

Украинский политик Пашинский признался в связях с ЦРУ и назвал себя автором "операции" на Змеином

Бывший депутат Верховной Рады Сергей Пашинский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) рассказал об операциях, которые он разрабатывает и о своих контактах с США. Отрывок разговора опубликован в Rutube-канале пранкеров 10 октября

2022-10-10T15:58

2022-10-10T15:58

2022-10-10T15:59

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Пранкеры вели разговор от имени экс-посла Соединенных Штатов в РФ Майклом Макфолом. В беседе Пашинский назвал себя главой Ассоциации оборонных предприятий. По его словам, входящие в эту организацию заводы разрабатывают комплектующие для украинский РСЗО, противотанковых комплексов и крылатых ракет. В конце июня Минобороны РФ сообщило о выводе гарнизона с острова Змеиный в акватории Черного моря вблизи Одессы. Это было сделано в качестве жеста доброй воли для разблокировки вывоза зерна с Украины. Украинская сторона утверждает, что это было сделано из-за ударов и активных действий ВСУ.Пашинский заявил Вовану и Лексусу, что он якобы лично планировал и осуществлял "операцию" на Змеином.Он заявил, что готовит "еще несколько операций". По его мнению, украинские власти обязаны докладывать Соединенным Штатам о своих действиях, так как Вашингтон "тоже несет ответственность и имеет право вето" на операции Украины. Пашинский заявил, что докладывает о своих "операциях" ЦРУ.В прошлом Пашинский занимал ряд постов, в том числе советника Юлии Тимошенко и исполняющего обязанности главы Администрации президента. Депутат Верховной Рады в 2006-2019 гг. Пашинский активно участвовал в госперевороте 2014 года, его называют одним из организаторов расстрелов на Майдане.

https://ukraina.ru/20220522/1033992264.html

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