Украинский шоумен вместе с неонацистом-убийцей собирают деньги на месть за российские удары - 10.10.2022 Украина.ру
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Украинский шоумен вместе с неонацистом-убийцей собирают деньги на месть за российские удары
Украинский шоумен вместе с неонацистом-убийцей собирают деньги на месть за российские удары - 10.10.2022 Украина.ру
Украинский шоумен вместе с неонацистом-убийцей собирают деньги на месть за российские удары
Актер и телеведущий Сергей Притула совместно с украинским националистом, экс-главой одесской ячейки "Правого сектора"* Сергеем Стерненко открыли сбор денег на дроны-камикадзе RAM II UAV. Об этом Притула сообщил на своей странице в соцсетях
2022-10-10T14:04
2022-10-10T14:04
новости
притула
мошенники
стерненко
украина
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Ранее Притула объявлял масштабный сбор средств на подписку на снимки с американских спутников, которые США поставляют Киеву бесплатно, а на днях объявил сбор денег на "учебник по истории для Илона Маска", после того как американский предприниматель сделал несколько публикаций, на которые отрицательно отреагировали на Украине."Не останавливайтесь. Еще несколько миллионов – и будет страшная месть россиянам. Типа фото спутника за 600 миллионов, которых так никто и не видел", - иронично прокомментировал новости украинский блогер Анатолий Шарий.Сергей Стерненко - украинский активист, националист. Проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве. *Деятельность организации запрещена на территории РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, притула, мошенники, стерненко, украина
Новости, Притула, мошенники, Стерненко, Украина

Украинский шоумен вместе с неонацистом-убийцей собирают деньги на месть за российские удары

14:04 10.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Эдуард МихайловПритула баннер
Притула баннер - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Эдуард Михайлов
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Актер и телеведущий Сергей Притула совместно с украинским националистом, экс-главой одесской ячейки "Правого сектора"* Сергеем Стерненко открыли сбор денег на дроны-камикадзе RAM II UAV. Об этом Притула сообщил на своей странице в соцсетях
Друзья, собираем на месть!!! Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября.
Ранее Притула объявлял масштабный сбор средств на подписку на снимки с американских спутников, которые США поставляют Киеву бесплатно, а на днях объявил сбор денег на "учебник по истории для Илона Маска", после того как американский предприниматель сделал несколько публикаций, на которые отрицательно отреагировали на Украине.
"Не останавливайтесь. Еще несколько миллионов – и будет страшная месть россиянам. Типа фото спутника за 600 миллионов, которых так никто и не видел", - иронично прокомментировал новости украинский блогер Анатолий Шарий.
Сергей Стерненко - украинский активист, националист. Проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ
Сергей Стерненко - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа 2021, 09:42
Стерненко как икона. Всеобщее одичание и истребление добротыПод влиянием диких форм украинского национализма и незаметно для самого себя украинское общество теряет признаки цивилизованного сообщества людей. Можно говорить о влиянии пропаганды, страхе, заблуждениях, но нельзя снимать вину с каждого равнодушного
 
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