https://ukraina.ru/20221010/1039568290.html

Украинский шоумен вместе с неонацистом-убийцей собирают деньги на месть за российские удары

Украинский шоумен вместе с неонацистом-убийцей собирают деньги на месть за российские удары - 10.10.2022 Украина.ру

Украинский шоумен вместе с неонацистом-убийцей собирают деньги на месть за российские удары

Актер и телеведущий Сергей Притула совместно с украинским националистом, экс-главой одесской ячейки "Правого сектора"* Сергеем Стерненко открыли сбор денег на дроны-камикадзе RAM II UAV. Об этом Притула сообщил на своей странице в соцсетях

2022-10-10T14:04

2022-10-10T14:04

2022-10-10T14:04

новости

притула

мошенники

стерненко

украина

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Ранее Притула объявлял масштабный сбор средств на подписку на снимки с американских спутников, которые США поставляют Киеву бесплатно, а на днях объявил сбор денег на "учебник по истории для Илона Маска", после того как американский предприниматель сделал несколько публикаций, на которые отрицательно отреагировали на Украине."Не останавливайтесь. Еще несколько миллионов – и будет страшная месть россиянам. Типа фото спутника за 600 миллионов, которых так никто и не видел", - иронично прокомментировал новости украинский блогер Анатолий Шарий.Сергей Стерненко - украинский активист, националист. Проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве. *Деятельность организации запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210806/1032007739.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, притула, мошенники, стерненко, украина