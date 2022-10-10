Украинский шоумен вместе с неонацистом-убийцей собирают деньги на месть за российские удары
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Эдуард МихайловПритула баннер
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Эдуард Михайлов
Актер и телеведущий Сергей Притула совместно с украинским националистом, экс-главой одесской ячейки "Правого сектора"* Сергеем Стерненко открыли сбор денег на дроны-камикадзе RAM II UAV. Об этом Притула сообщил на своей странице в соцсетях
Друзья, собираем на месть!!! Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября.
Ранее Притула объявлял масштабный сбор средств на подписку на снимки с американских спутников, которые США поставляют Киеву бесплатно, а на днях объявил сбор денег на "учебник по истории для Илона Маска", после того как американский предприниматель сделал несколько публикаций, на которые отрицательно отреагировали на Украине.
"Не останавливайтесь. Еще несколько миллионов – и будет страшная месть россиянам. Типа фото спутника за 600 миллионов, которых так никто и не видел", - иронично прокомментировал новости украинский блогер Анатолий Шарий.
Сергей Стерненко - украинский активист, националист. Проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ
6 августа 2021, 09:42Стерненко как икона. Всеобщее одичание и истребление добротыПод влиянием диких форм украинского национализма и незаметно для самого себя украинское общество теряет признаки цивилизованного сообщества людей. Можно говорить о влиянии пропаганды, страхе, заблуждениях, но нельзя снимать вину с каждого равнодушного