https://ukraina.ru/20221010/1039559026.html

Тяжёлое утро, мошенники на ударах, решение Белоруссии. Главное на Украине на 12:00 10 октября

Тяжёлое утро, мошенники на ударах, решение Белоруссии. Главное на Украине на 12:00 10 октября - 10.10.2022 Украина.ру

Тяжёлое утро, мошенники на ударах, решение Белоруссии. Главное на Украине на 12:00 10 октября

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с экстренным заявлением к гражданам страны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание с военными. Позже он сообщил, что его страна и Белоруссия договорились о развёртывании региональной группировки войск. Украинские националисты воспользовались ударами ракетами для обогащения

2022-10-10T12:25

2022-10-10T12:25

2022-10-10T12:55

эксклюзив

хроники

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Своё обращение Зеленский записал на улице перед Офисом президента Украины.«Утро тяжёлое... Десятки ракет, иранские "шахиды". У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране. Киевщина и Хмельницкая (область), Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоград, юг. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему», — заявил Зеленский.Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, находясь в бункере, записал своё обращение к украинцам.«Мы не знаем с вами реакции Запада, но она последует. Что это будет: расширение номенклатуры поставок вооружений, усиление санкций — наверняка это будет и то и другое. Если он по нам лупит с неба, то мы ответим ему и на земле, и с неба, и по воде. Для нас с вами ничего не меняется <…> Помните, ни один налёт не длится вечно <…> Крылатых ракет у них не так много. Эта акция — акция на краю неприкосновенного запаса. В конце концов, у них на 80 ракет теперь меньше», — заявил Арестович.По его словам, так страшно, как украинцам было 24 февраля, уже не будет.«Нам будет везти в этой войне», — подчеркнул Арестович, назвав удар по украинской инфраструктуре «мелкими пакостями».Кроме того, он заявил, что на днях случится «крупный ответ [Украины] за мелкую пакость».Заявление Арестовича разозлило некоторых украинцев. Когда он записывал своё видео из бункера, продолжали наноситься ракетные удары по инфраструктуре страны.Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак начал угрожать россиянам.«Ну что ж, ад им покажется раем», — завил он.Заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было не таким оптимистичным.«По состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионов и городе Киеве. Сейчас часть областей обесточены. Нужно быть готовыми ко временным перебоям со светом, водоснабжением, связью», — заявил Шмыгаль.Прокомментировал удары по Киеву и глава Чечни Рамзан Кадыров.«Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя? Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться, как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада. Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — заявил он.Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отметила, что означает сегодняшнее утро.«Семь раз отмерь — один отрежь, поспешишь — людей насмешишь, русский медленно запрягает да быстро едет — и другие русские пословицы, объясняющие сегодняшнее утро», — указала она.Телеграм-канал Daily War Z опубликовал в 11:51 данные о количестве ударов.«Количество прилётов за утро (по данным украинской стороны): 60 — Киев; 20 — Харьков; 47 — Николаевская область; 15 — Львовская область; 27 — Винницкая область; 15 — Одесская область. А как же "у них практически не осталось калибров", "рашка исчерпала запас ракет"? (список далеко не полный, удары продолжаются). На фото — ТЭЦ Львова», — указывалось в публикации канала.Некоторые украинцы начали задумываться о том, что то же, что сегодня переживают жители Киева, годами переживали и переживают сейчас жители Донецка.«Пишут украинцы: "Смотрю на Киев и думаю: а ведь в Донецке такое каждый день"», — указывалось в сообщении одного из телеграм-каналов.Но пока украинцы в убежищах пережидают удары, некоторые умудряются зарабатывать на произошедшем.Мошенничество на доверииУкраинский националист, бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» (запрещённая в РФ организация. — Ред.) Сергей Стерненко воспользовался ситуацией для сбора денег.«На месть. На днях расскажу, на что именно. Пока не имею права. Но будет хорошая месть русским», — написал он.Похожий счёт — «на месть» — в «Монобанке» открыл и работающий на Офис президента Украины политтехнолог Владимир Петров.При этом тому же Стерненко за несколько минут удалось собрать 5 млн грн. (около 8,4 млн руб. — Ред.).«"На месть". Пока не имею права говорить. Секрет. Не останавливайтесь. Еще несколько миллионов — и будет страшная месть россиянам. Типа фото спутника за 600 миллионов, которых никто так и не видел. Тримайтеся! Треба ще 10 мільонів! Лох не мамонт. Ракеты летят. Миллионы идут», — прокомментировал это медиаэксперт Анатолий Шарий.К тому времени Стерненко удалось собрать уже 8,7 млн грн. (около 14,56 млн руб. — Ред.). Позже стало известно, что сумма сбора перевалила за 10 млн грн. (около 16,7 млн руб. — Ред.)Решение БелоруссииУтром стало известно о совещании президента Белоруссии Александра Лукашенко с белорусскими военными.«Президент сегодня проводит совещание с военными и силовиками», — сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал «Пул Первого».В сообщении указывалось, что начало совещания было запланировано на 11:00.В 11:57 появилось сообщение о создании совместной группировки войск Белоруссии и России.«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — заявил Лукашенко.Он отметил, что в основе этой группировки будут ВС Белоруссии.«Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идёт уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — отметил Лукашенко.Украина пока это решение Лукашенко никак не прокомментировала.

https://ukraina.ru/20221010/1039549924.html

https://ukraina.ru/20221009/1039540394.html

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https://ukraina.ru/20221009/1039534829.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники