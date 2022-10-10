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Украина разрушает ОДКБ. США отрывают от России Центральную Азию

Украина разрушает ОДКБ. США отрывают от России Центральную Азию - 10.10.2022 Украина.ру

Украина разрушает ОДКБ. США отрывают от России Центральную Азию

Украина.ру, 10.10.2022

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В силе России засомневались те, кто еще совсем недавно верно заглядывал ей в глаза. И начали осторожничать с ее инициативами.Например, сегодня, 10 октября 2022 года, в Кыргызстане в учебном центре "Эдельвейс" в городе Балыкчи на Иссык-Куле должны были начаться командно-штабные учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2022". До пятницы планировали отрабатывать маневры с миротворческими силами ОДКБ, как это и было последние десять лет, с 2012 года. Но ничего не началось. И не начнётся, потому что Бишкек отменил их.И его в этом деле дружно поддержали Армения и Казахстан. Упоминание об этих учениях потихоньку, без объяснения причин, исчезло с сайта ОДКБ. А Ереван вообще начал намекать, что Армения может покинуть ОДКБ. Совсем.И знаете, почему? По той же причине, что и не состоялись учения ОДКБ "Нерушимое братство-2022" -- на участников надавил Вашингтон, посулили им какие-то коврижки, напугали санкциями, поманили новыми перспективами, и процесс, что называется, пошел. В пику, разумеется, Москве.Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире радиостанции "Говорит Москва" прямо сказал, что "Киргизия, как и некоторые другие страны, улавливает сигналы", идущие от Запада, с которым она не хочет ссориться, и непосредственно связанные с ходом спецвоенной операции (СВО) в Украине.По словам Затулина Киргизия, "как и все другие страны, но особенно страны СНГ", анализирует, насколько сильной себя проявляет Россия в ходе СВО. И рефлексирует соответственно. "Поскольку с этим в последнее время не заладилось, целый ряд событий произошел: в августе, сентябре и сейчас в октябре. Мне кажется, что в Киргизии сочли, что можно слегка дистанцироваться от России в этой ситуации. Это, конечно, не какой-то решающий шаг к какому-то разрыву, но это такая игра, которая идет во всем мире, чтобы не попасть под раздачу каких-либо западных санкций", -- сказал он.С другой стороны, как только Россия дала слабину, активизировались США. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев в газете "Взгляд" поведал: "Решение минобороны Киргизии об отмене учений ОДКБ – это показатель эффективности той активности, которую Соединенные Штаты проявляют в отношении всех стран Центральной Азии. Запад активизировал усилия после начала российской военной операции на Украине. В частности, готовятся новые соглашения с Киргизией по военному сотрудничеству с США. Аналогичные процессы происходят в Туркмении, в Узбекистане. В Таджикистане в августе прошли совместные с американцами учения".И происходит это демонстративно и нарочито тогда, когда Россия наоборот показывает, как хочет улучшать отношения со странами Центральной Азии. Президент России Владимир Путин в своей день рождения, 7 октября, на неформальном саммите Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге предложил обсудить подготовку к первому заседанию глав государств в формате "Россия -- Центральная Азия". Он так и сказал: "Тема для обсуждения - это подготовка к предстоящему на следующей неделе в Астане первому в истории саммиту в формате "Россия - Центральная Азия". Этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью центральноазиатскими государствами. У нас, действительно, много вопросов, мы пока собирались, уже начали обсуждать некоторые из них, они все представляют для нас существенный интерес и в сфере экономики, и в социальной области, в международно-правовом аспекте".Кроме этого нового саммита, как известно, в Астане, столице Казахстана, который в 2022 году председательствует в Содружестве, 12-14 октября 2022 года пройдут саммиты СНГ а также Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.Это мощный бросок России в Центральную Азию, куда накануне точно так же ломанулись американские эмиссары и эмиссарши, которые решили ударить по больному – по квази-военному блоку ОДКБ. Он в начале этого года спас Казахстан от госпереворота, силами своих десантников разогнав толпы молодчиков и боевиков, но параллельно имеет немало внутренних противоречий, на которых и захотели поиграть, посыпав соль на раны, американцы.Известно, что Кыргызстан отменил упомянутые выше учения после того, как в Бишкеке побывала 7 октября сего года и.о. помощника госсекретаря США Элизабет Трюдо, которая до этого посетила Узбекистан. И в столице Кыргызстана она встретилась не только с киргизскими властями, но и с руководителями неправительственных организаций, прессы, с популярными блогерами и со студентами. То есть с потенциальным "горючим материалом" очередной "цветной революции" в Киргизии, которая и так держит пальму первенства по числу этих политических "развлечений".Формальной причиной отмены учений стало нежелание Кыргызстана участвовать в одних учениях с Таджикистаном, с которым у него случился очередной вооруженный конфликт, в котором погибли 63 киргиза и 41 таджик. Известно, что годом ранее Бишкек как раз требовал вмешательства ОДКБ для разрешения конфликта, и она была готова помочь. Но поскольку Таджикистан – тоже член ОДКБ, то не сложилось и стороны отринули Организацию. И это ослабило потенции ОДКБ. "Локальный конфликт с Таджикистаном переносится на площадку ОДКБ, и, на самом деле, таким образом дискредитирует эту организацию. Притом, что киргизская сторона, так же как и таджикская, неоднократно отказывалась от российских предложений об участии в урегулировании киргизско-таджикского конфликта, и от предложений со стороны ОДКБ в том числе".Плюс, конечно же, свою негативную роль сыграло и то, что Путин к 70-летию президента Таджикистана Эмомали Рахмона вручил тому орден "За заслуги перед Отечеством" III степени с формулировкой "за мир". Директор информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ имени Ломоносова Дарья Чижова по этому поводу сказала РИА "Новости", что это "вызвало шквал реакции внутри Киргизии, здесь уже это наложилось на внутриполитический процесс, поскольку ситуация в республике с учетом изменения геополитической реальности и влияния геополитики на экономику становится все более и более сложной".Не стоит забывать и то, что не так давно, в августе, Центральное командование США совместно с минобороны Таджикистана организовало и провело командно-штабные учения "Regional Cooperation-2022", куда пригласило всех членов ОДКБ. И Кыргызстан поучаствовал, а сейчас, похоже, хочет каких-то приоритетных "коржиков" и, к тому же, опасается санкций за слишком уж тесные связи с Россией.Характерно и то, что дестабилизационные усилия США выходят за рамки Центральной Азии и ОДКБ. И свое влияние на поведение центральноазиатских республик оказывает ситуация в Украине. Три страны, входящие в ОДКБ, выступили против участия своих граждан в военном конфликте на Украине. Кроме того, власти Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана напомнили своим гражданам, что в случае участия в боевых действиях на территории иностранных государств, в том числе на Украине, им грозит уголовное наказание на родине.А после визита в Армению спикера Платы представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и в Ереване заговорили о выходе из ОДКБ, обвинив ее в нежелании оказывать помощь в борьбе с Азербайджаном. Представитель правящей партии Армении "Гражданский договор" ("ГД") Гагик Мелконян сообщил о том, что внутри фракции ее партии начато обсуждение вопроса выхода Армении из ОДКБ или же о приостановке на неназванный период членства там. Потому что свою помощь и оружие Армении пообещали США. "Соединенные Штаты продадут нам оружие, если мы выйдем из ОДКБ. Это их предусловие, да, они хотят, чтобы мы вышли из ОДКБ. Во фракции "ГД" начались обсуждения по поводу выхода или приостановления членства Армении в ОДКБ", — честно заявил этот Гагик.И за Армению-таки взялись серьезно, о чем и говорит приглашение ее премьер-министра Никола Пашиняна на неформальный саммит Евросоюза в Праге и первый саммит Европейского политсообщества (ЕПС) 6-8 октября сего года, где он встречался с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Азербайджана Ильхамом Алиевым. А "крышевать" это дело и обещать Пашиняну всяческую помощь старались и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, и президент Франции Эмманюэль Макрон.После атаки на ОДКБ США, ясное дело, будут требовать ухода центральноазиатские стран и из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Из-за того, что Россия попала под масштабные санкции стран Запада, и это-де затормозит развитие и всех, кто с нею осмеливается работать. И не зря эмиссары США ошиваются в Центральной Азии и подкармливают грантоедов – результат есть. В этом году именно Кыргызстан председательствует в органах ЕАЭС, но с весны текущего года в некоторых республиканских СМИ и соцсетях начал подниматься вопрос о том, что Бишкеку надо выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). И Астане, и Еревану.Вот в такой обстановке и на таком фоне послезавтра в Центральную Азию поедет Путин. Он, говорят, умеет общаться с тиграми. И с амурскими, и с центральноазиатскими…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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