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Глава МИД Венгрии осадил недовольных его разговором с Лавровым

Глава МИД Венгрии осадил недовольных его разговором с Лавровым - 10.10.2022 Украина.ру

Глава МИД Венгрии осадил недовольных его разговором с Лавровым

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 9 октября в эфире венгерского HírTV напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло

2022-10-10T08:58

2022-10-10T08:58

2022-10-10T08:58

петер сийярто

новости

газ

тепло

сергей лавров

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"Я могу сказать только, что пока "Газпром" поставлял нам все, что обещал. Может, другим нет, но о других я думать не должен. Они (Россия) поставляли такое количество, о котором я с ними договаривался в вопросах энергии", - заверил Сийярто.Он отметил, что подвергся критике в либеральных СМИ за встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН.По словам Сийярто, он считает встречи в дипломатических кругах "средством, чтобы сделать лучше для страны"."На мой взгляд, для чего же нужна внешняя политика, если не для этого?" - добавил он.Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, по его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.Сийярто в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.

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петер сийярто, новости, газ, тепло, сергей лавров