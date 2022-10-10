Глава МИД Венгрии осадил недовольных его разговором с Лавровым - 10.10.2022 Украина.ру
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Глава МИД Венгрии осадил недовольных его разговором с Лавровым
Глава МИД Венгрии осадил недовольных его разговором с Лавровым - 10.10.2022 Украина.ру
Глава МИД Венгрии осадил недовольных его разговором с Лавровым
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 9 октября в эфире венгерского HírTV напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло
2022-10-10T08:58
2022-10-10T08:58
петер сийярто
новости
газ
тепло
сергей лавров
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"Я могу сказать только, что пока "Газпром" поставлял нам все, что обещал. Может, другим нет, но о других я думать не должен. Они (Россия) поставляли такое количество, о котором я с ними договаривался в вопросах энергии", - заверил Сийярто.Он отметил, что подвергся критике в либеральных СМИ за встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН.По словам Сийярто, он считает встречи в дипломатических кругах "средством, чтобы сделать лучше для страны"."На мой взгляд, для чего же нужна внешняя политика, если не для этого?" - добавил он.Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, по его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.Сийярто в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
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петер сийярто, новости, газ, тепло, сергей лавров
Петер Сийярто, Новости, газ, тепло, Сергей Лавров

Глава МИД Венгрии осадил недовольных его разговором с Лавровым

08:58 10.10.2022
 
© Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
© Валерий Мельников
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 9 октября в эфире венгерского HírTV напомнил оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло
"Я могу сказать только, что пока "Газпром" поставлял нам все, что обещал. Может, другим нет, но о других я думать не должен. Они (Россия) поставляли такое количество, о котором я с ними договаривался в вопросах энергии", - заверил Сийярто.
Он отметил, что подвергся критике в либеральных СМИ за встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

"У меня вопрос, а если я с ним там не встречусь, кто сможет гарантировать, что мы сможем договориться с "Газпромом" об отсроченном платеже? Или кто гарантирует, что "Газпром"... ежедневно будет поставлять 5,8 миллиона кубометров газа? Поэтому когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет. Потому что кому-то об этом надо было договариваться", - подчеркнул он.

По словам Сийярто, он считает встречи в дипломатических кругах "средством, чтобы сделать лучше для страны".
"На мой взгляд, для чего же нужна внешняя политика, если не для этого?" - добавил он.
Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, по его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.
Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.
Сийярто в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов.
Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
 
Петер СийяртоНовостигазтеплоСергей Лавров
 
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