Вопрос жизни и смерти? Какие сигналы подают Украине США и какова цена поддержки Киева - Носович
Политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о сигналах, которые США подают Украине, а также о требованиях Польши и прошедших в Латвии парламентских выборах.
00:55 - Какие сигналы Украине подают США?
04:35 - Можно ли считать, что Владимир Зеленский действует экспромтом, а не по указке Запада?
06:31 - Страны ОПЕК+ одобрили максимальное сокращение добычи нефти: является ли это моментом сдерживания США?
08:37 - Власти Польши выдвигают требования к Москве и Берлину выплатить репарации за потери во Второй мировой войне: Польша таким способом пытается решить собственные внутриполитические проблемы?
11:53 – Восьмой пакет санкций: как антироссийские меры затрагивают страны, зависимые от российского экспорта?
13:48 - Прошедшие в Латвии парламентские выборы: изменится ли что-то в латвийской политике?
15:27 - Какова судьба партии "Согласие" после выборов?
17:54 - Какие настроения в странах Балтии после закрытия границ для россиян? Ожидать ли новых антироссийских идей?
04:35 - Можно ли считать, что Владимир Зеленский действует экспромтом, а не по указке Запада?
06:31 - Страны ОПЕК+ одобрили максимальное сокращение добычи нефти: является ли это моментом сдерживания США?
08:37 - Власти Польши выдвигают требования к Москве и Берлину выплатить репарации за потери во Второй мировой войне: Польша таким способом пытается решить собственные внутриполитические проблемы?
11:53 – Восьмой пакет санкций: как антироссийские меры затрагивают страны, зависимые от российского экспорта?
13:48 - Прошедшие в Латвии парламентские выборы: изменится ли что-то в латвийской политике?
15:27 - Какова судьба партии "Согласие" после выборов?
17:54 - Какие настроения в странах Балтии после закрытия границ для россиян? Ожидать ли новых антироссийских идей?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.
В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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