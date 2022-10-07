https://ukraina.ru/20221007/1039479029.html

"Крик о помощи": экс-разведчик США прокомментировал слова Зеленского о "превентивном ударе по РФ"

"Крик о помощи": экс-разведчик США прокомментировал слова Зеленского о "превентивном ударе по РФ" - 07.10.2022 Украина.ру

"Крик о помощи": экс-разведчик США прокомментировал слова Зеленского о "превентивном ударе по РФ"

Слова Владимира Зеленского о "превентивном ударе по России" являются криком о помощи. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер, передает 7 октября издание "Известия"

2022-10-07T11:42

2022-10-07T11:42

2022-10-07T11:42

нато

ядерное

новости запорожья

сша

владимир зеленский

разведчик

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Риттер подчеркнул, что каких-либо признаков того, что Россия собирается нанести ядерный удар, нет.Экс-разведчик указал, что Зеленский — авантюрист, который использует все возможности, чтобы испортить представления о российских вооруженных силах и о россиянах. По его словам, украинский лидер уже потратил все свои военные ресурсы для защиты, и в скором времени он это поймет.Ранее президент Украины призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России, чтобы якобы не допустить применения ядерного оружия Москвой.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, ядерное, новости запорожья, сша, владимир зеленский, разведчик