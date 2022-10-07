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"Крик о помощи": экс-разведчик США прокомментировал слова Зеленского о "превентивном ударе по РФ"
"Крик о помощи": экс-разведчик США прокомментировал слова Зеленского о "превентивном ударе по РФ" - 07.10.2022 Украина.ру
"Крик о помощи": экс-разведчик США прокомментировал слова Зеленского о "превентивном ударе по РФ"
Слова Владимира Зеленского о "превентивном ударе по России" являются криком о помощи. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер, передает 7 октября издание "Известия"
2022-10-07T11:42
2022-10-07T11:42
2022-10-07T11:42
нато
ядерное
новости запорожья
сша
владимир зеленский
разведчик
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Риттер подчеркнул, что каких-либо признаков того, что Россия собирается нанести ядерный удар, нет.Экс-разведчик указал, что Зеленский — авантюрист, который использует все возможности, чтобы испортить представления о российских вооруженных силах и о россиянах. По его словам, украинский лидер уже потратил все свои военные ресурсы для защиты, и в скором времени он это поймет.Ранее президент Украины призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России, чтобы якобы не допустить применения ядерного оружия Москвой.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, ядерное, новости запорожья, сша, владимир зеленский, разведчик
НАТО, ядерное, Новости Запорожья, США, Владимир Зеленский, разведчик
"Крик о помощи": экс-разведчик США прокомментировал слова Зеленского о "превентивном ударе по РФ"
Слова Владимира Зеленского о "превентивном ударе по России" являются криком о помощи. Такое мнение выразил экс-разведчик США Скотт Риттер, передает 7 октября издание "Известия"
Риттер подчеркнул, что каких-либо признаков того, что Россия собирается нанести ядерный удар, нет.
Экс-разведчик указал, что Зеленский — авантюрист, который использует все возможности, чтобы испортить представления о российских вооруженных силах и о россиянах.
По его словам, украинский лидер уже потратил все свои военные ресурсы для защиты, и в скором времени он это поймет.
"Поэтому его слова — не настоящий призыв. Это крик о помощи Зеленского, которого никто не замечает и Запад на него не ответит. Зеленский не влияет на доктрину США о ядерном оружии, Зеленский не указывает США, как им обращаться с их ядерным оружием", — сказал Риттер.
Ранее президент Украины призвал НАТО нанести "превентивные" удары по России, чтобы якобы не допустить применения ядерного оружия Москвой.