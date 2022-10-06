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Харьков, Киев и Николаев пусты. Военный эксперт о том, сколько сил бросили ВСУ, чтобы взять Красный Лиман
Харьков, Киев и Николаев пусты. Военный эксперт о том, сколько сил бросили ВСУ, чтобы взять Красный Лиман - 06.10.2022 Украина.ру
Харьков, Киев и Николаев пусты. Военный эксперт о том, сколько сил бросили ВСУ, чтобы взять Красный Лиман
Если говорить только о военной составляющей потери русскими войсками Красного Лимана, то ситуация не столь критична. ВСУ на это наступление действительно бросили все, что у них есть. Он пошел на кардинальные меры. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-06T18:07
2022-10-06T18:07
2022-10-06T18:44
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Украина играет ва-банк. Они фактически вывели военные гарнизоны из Харькова, Киева и Николаева, а также задействовали значительную часть войск, которые находились на ротации, а на ротации у них находятся от 100 до 150 тысяч. Притом что на линии фронта и так наблюдалось 50-тысячное превосходство Украины, указал специалист.В этой ситуации трудно рассчитывать на то, что после того, как мы отмобилизуемся и введем войска, противник сможет нас остановить. Более того, противник не будет иметь достаточно резервов, если мы станем наносить мощные удары и перейдем к окружению и выдавливанию украинских войск, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, красный лиман, харьков, николаев, киев
Новости, ВСУ, Россия, Красный Лиман, Харьков, Николаев, Киев
Харьков, Киев и Николаев пусты. Военный эксперт о том, сколько сил бросили ВСУ, чтобы взять Красный Лиман
18:07 06.10.2022 (обновлено: 18:44 06.10.2022)
Если говорить только о военной составляющей потери русскими войсками Красного Лимана, то ситуация не столь критична. ВСУ на это наступление действительно бросили все, что у них есть. Он пошел на кардинальные меры. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Украина играет ва-банк. Они фактически вывели военные гарнизоны из Харькова, Киева и Николаева, а также задействовали значительную часть войск, которые находились на ротации, а на ротации у них находятся от 100 до 150 тысяч. Притом что на линии фронта и так наблюдалось 50-тысячное превосходство Украины, указал специалист.
«Противник, по сути, поменял кадровую армию на мобилизованных и слабо подготовленных людей, бросив их на смерть. По некоторым данным, Украина теряла в месяц по 20 тысяч человек. Но противник смог организовать силу, с которой мы столкнулись. У него тоже не все так хорошо, как кажется. В сентябре потери противника убитыми и ранеными на всех фронтах составили около 50 тысяч военнослужащих. Для украинской армии это очень много. Они не смогут в обозримой перспективе такое количество подготовить», — указал Евсеев.
В этой ситуации трудно рассчитывать на то, что после того, как мы отмобилизуемся и введем войска, противник сможет нас остановить. Более того, противник не будет иметь достаточно резервов, если мы станем наносить мощные удары и перейдем к окружению и выдавливанию украинских войск, заключил собеседник издания.