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Харьков, Киев и Николаев пусты. Военный эксперт о том, сколько сил бросили ВСУ, чтобы взять Красный Лиман

Харьков, Киев и Николаев пусты. Военный эксперт о том, сколько сил бросили ВСУ, чтобы взять Красный Лиман - 06.10.2022 Украина.ру

Харьков, Киев и Николаев пусты. Военный эксперт о том, сколько сил бросили ВСУ, чтобы взять Красный Лиман

Если говорить только о военной составляющей потери русскими войсками Красного Лимана, то ситуация не столь критична. ВСУ на это наступление действительно бросили все, что у них есть. Он пошел на кардинальные меры. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-06T18:07

2022-10-06T18:07

2022-10-06T18:44

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Украина играет ва-банк. Они фактически вывели военные гарнизоны из Харькова, Киева и Николаева, а также задействовали значительную часть войск, которые находились на ротации, а на ротации у них находятся от 100 до 150 тысяч. Притом что на линии фронта и так наблюдалось 50-тысячное превосходство Украины, указал специалист.В этой ситуации трудно рассчитывать на то, что после того, как мы отмобилизуемся и введем войска, противник сможет нас остановить. Более того, противник не будет иметь достаточно резервов, если мы станем наносить мощные удары и перейдем к окружению и выдавливанию украинских войск, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, россия, красный лиман, харьков, николаев, киев