https://ukraina.ru/20221006/1039388901.html
Эксперт рассказал о новой тактике ВСУ, принёсшей им последние успехи
Эксперт рассказал о новой тактике ВСУ, принёсшей им последние успехи - 06.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о новой тактике ВСУ, принёсшей им последние успехи
Используя получаемую от НАТО колёсную технику повышенной проходимости и разведданные о расположении российских войск, ВСУ успешно освоили новую тактику под Харьковом и Красным Лиманом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2022-10-06T07:00
2022-10-06T07:00
2022-10-06T07:00
новости
спецоперация
алексей леонков
всу
тактики
разведка
нато
спутники
харьковская область
красный лиман
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При этом используется тот факт, что линия боевого соприкосновения в районе конфликта не сплошная, указал он.ВСУ формируют разведывательные группы в составе трёх боевых машин, одна из которых оборудована системами связи в режиме реального времени. Они выдвигаются к району, где, по данным системы космической разведки НАТО, союзных войск нет, и пытаются проникнуть на определенную глубину. Если они не встречают сопротивления, то сразу же передают координаты для ротной или батальонной группы, состоящей из большего количества техники, которая осуществляет прорыв.За счёт нескольких таких небольших прорывов начинается "продавливание" обороны союзных сил. В первый раз ВСУ опробовали эту тактику под Харьковом, второй раз — под Красным Лиманом, а сейчас они пробуют её на Херсонском направлении, указал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221004/1039310618.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, алексей леонков, всу, тактики, разведка, нато, спутники, харьковская область, красный лиман, херсонская область
Новости, Спецоперация, Алексей Леонков, ВСУ, тактики, разведка, НАТО, спутники, Харьковская область, Красный Лиман, Херсонская область
Эксперт рассказал о новой тактике ВСУ, принёсшей им последние успехи
Используя получаемую от НАТО колёсную технику повышенной проходимости и разведданные о расположении российских войск, ВСУ успешно освоили новую тактику под Харьковом и Красным Лиманом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
При этом используется тот факт, что линия боевого соприкосновения в районе конфликта не сплошная, указал он.
ВСУ формируют разведывательные группы в составе трёх боевых машин, одна из которых оборудована системами связи в режиме реального времени. Они выдвигаются к району, где, по данным системы космической разведки НАТО, союзных войск нет, и пытаются проникнуть на определенную глубину.
Если они не встречают сопротивления, то сразу же передают координаты для ротной или батальонной группы, состоящей из большего количества техники, которая осуществляет прорыв.
Понятно, что передвижение большого количества техники мы замечаем, начинаем стягиваем силы и вести огневое поражение. Но иногда момент бывает упущен, и противник успевает достичь определенного тактического успеха, прорываясь на 5−10 км за один раз
Алексей Леонков
Военный эксперт
За счёт нескольких таких небольших прорывов начинается "продавливание" обороны союзных сил. В первый раз ВСУ опробовали эту тактику под Харьковом, второй раз — под Красным Лиманом, а сейчас они пробуют её на Херсонском направлении, указал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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