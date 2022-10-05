https://ukraina.ru/20221005/1039395037.html
Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине
Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине - 05.10.2022 Украина.ру
Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание американского миллиардера Илона Маска свидетельствует о том, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем. Ее слова 5 октября процитировали РИА Новости
2022-10-05T09:40
2022-10-05T09:40
2022-10-05T09:40
захарова
мид рф
илон маск
украина
план
новости
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"Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом, и, наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?" – сказала она.В понедельник, 3 октября, Илон Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и предложил свой план урегулирования ситуации. Он включает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
https://ukraina.ru/20221004/1039361249.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
захарова, мид рф, илон маск, украина, план, новости
Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание американского миллиардера Илона Маска свидетельствует о том, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем. Ее слова 5 октября процитировали РИА Новости
"Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом, и, наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?" – сказала она.
В понедельник, 3 октября, Илон Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и предложил свой план урегулирования ситуации. Он включает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.