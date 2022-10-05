Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине - 05.10.2022 Украина.ру
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Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине
Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине - 05.10.2022 Украина.ру
Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание американского миллиардера Илона Маска свидетельствует о том, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем. Ее слова 5 октября процитировали РИА Новости
2022-10-05T09:40
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захарова
мид рф
илон маск
украина
план
новости
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"Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом, и, наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?" – сказала она.В понедельник, 3 октября, Илон Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и предложил свой план урегулирования ситуации. Он включает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
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захарова, мид рф, илон маск, украина, план, новости
Захарова, МИД РФ, Илон Маск, Украина, план, Новости

Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине

09:40 05.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание американского миллиардера Илона Маска свидетельствует о том, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем. Ее слова 5 октября процитировали РИА Новости
"Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом, и, наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?" – сказала она.
В понедельник, 3 октября, Илон Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и предложил свой план урегулирования ситуации. Он включает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Прощупал реакцию: соцсети о мирном плане для Украины от Илона Маска
 
ЗахароваМИД РФИлон МаскУкраинапланНовости
 
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