https://ukraina.ru/20221005/1039395037.html

Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине

Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине - 05.10.2022 Украина.ру

Захарова о плане Маска: на Западе стали задаваться вопросами о причинах событий на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывание американского миллиардера Илона Маска свидетельствует о том, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем. Ее слова 5 октября процитировали РИА Новости

2022-10-05T09:40

2022-10-05T09:40

2022-10-05T09:40

захарова

мид рф

илон маск

украина

план

новости

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"Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом, и, наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?" – сказала она.В понедельник, 3 октября, Илон Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией и предложил свой план урегулирования ситуации. Он включает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

https://ukraina.ru/20221004/1039361249.html

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захарова, мид рф, илон маск, украина, план, новости