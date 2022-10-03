В ЛНР рассказали, какая судьба постигла подразделения ВСУ, прорвавшиеся на территорию республики - 03.10.2022 Украина.ру
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В ЛНР рассказали, какая судьба постигла подразделения ВСУ, прорвавшиеся на территорию республики
В ЛНР рассказали, какая судьба постигла подразделения ВСУ, прорвавшиеся на территорию республики - 03.10.2022 Украина.ру
В ЛНР рассказали, какая судьба постигла подразделения ВСУ, прорвавшиеся на территорию республики
На территории ЛНР ВСУ попали в "огневой мешок", сообщает 3 октября РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции республики Андрея Марочко
2022-10-03T13:36
2022-10-03T13:36
новости
лнр
алексей марочко
всу
спецоперация
гибель
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Ранее он сообщил о том, что украинская армия пересекла административные границы Луганской Народной Республики.По словам Марочко, киевский режим планомерно отправляет своих солдат "на верную гибель" без всякой тактики и стратегии.
https://ukraina.ru/20221003/1039306731.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, лнр, алексей марочко, всу, спецоперация, гибель
Новости, ЛНР, Алексей Марочко, ВСУ, Спецоперация, гибель

В ЛНР рассказали, какая судьба постигла подразделения ВСУ, прорвавшиеся на территорию республики

13:36 03.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области
Представители миссии ОБСЕ на Украине посетили место взрыва машины ОБСЕ в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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На территории ЛНР ВСУ попали в "огневой мешок", сообщает 3 октября РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции республики Андрея Марочко
Ранее он сообщил о том, что украинская армия пересекла административные границы Луганской Народной Республики.
Украинские войска зашли в "огневой мешок" и активно уничтожаются нашими войсками. Им удалось продвинуться на небольшое расстояние - 1,5-2 километра. И это было сделано для того, чтобы Зеленский заявлял об очередных успехах. Но только он умалчивает то, что он отправил своих бойцов на верную смерть. Они находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трёх сторон наших сил и РФ - с севера, востока и юга, планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию ЛНР.
По словам Марочко, киевский режим планомерно отправляет своих солдат "на верную гибель" без всякой тактики и стратегии.
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
10:26
Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборонуВооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), но союзным силам удается сдержать их продвижение. Об этом 3 октября рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live"
 
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