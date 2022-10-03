В ЛНР рассказали, какая судьба постигла подразделения ВСУ, прорвавшиеся на территорию республики

Украинские войска зашли в "огневой мешок" и активно уничтожаются нашими войсками. Им удалось продвинуться на небольшое расстояние - 1,5-2 километра. И это было сделано для того, чтобы Зеленский заявлял об очередных успехах. Но только он умалчивает то, что он отправил своих бойцов на верную смерть. Они находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трёх сторон наших сил и РФ - с севера, востока и юга, планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию ЛНР.