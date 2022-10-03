https://ukraina.ru/20221003/1039306731.html

Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону

Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону - 03.10.2022 Украина.ру

Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), но союзным силам удается сдержать их продвижение. Об этом 3 октября рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live"

2022-10-03T10:26

2022-10-03T10:26

2022-10-03T10:26

красный лиман

новости

алексей марочко

спецоперация

всу

лнр

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"На некоторых направлениях мы ведем маневренную оборону - в районе населенного пункта Кременная. После того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, наши военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там довольно-таки горячо", - сказал он.Марочко добавил, что противник не оставляет попыток прорвать оборону."Но наши герои справляются с задачами на данный момент", - заверил он.

https://ukraina.ru/20221003/1039297020.html

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красный лиман, новости, алексей марочко, спецоперация, всу, лнр