Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону - 03.10.2022 Украина.ру
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Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону
Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону - 03.10.2022 Украина.ру
Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), но союзным силам удается сдержать их продвижение. Об этом 3 октября рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live"
2022-10-03T10:26
2022-10-03T10:26
красный лиман
новости
алексей марочко
спецоперация
всу
лнр
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"На некоторых направлениях мы ведем маневренную оборону - в районе населенного пункта Кременная. После того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, наши военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там довольно-таки горячо", - сказал он.Марочко добавил, что противник не оставляет попыток прорвать оборону."Но наши герои справляются с задачами на данный момент", - заверил он.
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красный лиман, новости, алексей марочко, спецоперация, всу, лнр
Красный Лиман, Новости, Алексей Марочко, Спецоперация, ВСУ, ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону

10:26 03.10.2022
 
© vk.com / Андрей МарочкоАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© vk.com / Андрей Марочко
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), но союзным силам удается сдержать их продвижение. Об этом 3 октября рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live"
"На некоторых направлениях мы ведем маневренную оборону - в районе населенного пункта Кременная. После того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, наши военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там довольно-таки горячо", - сказал он.
Марочко добавил, что противник не оставляет попыток прорвать оборону.
"Но наши герои справляются с задачами на данный момент", - заверил он.
Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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