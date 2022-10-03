https://ukraina.ru/20221003/1039306731.html
Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону
Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону - 03.10.2022 Украина.ру
Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), но союзным силам удается сдержать их продвижение. Об этом 3 октября рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live"
2022-10-03T10:26
2022-10-03T10:26
2022-10-03T10:26
красный лиман
новости
алексей марочко
спецоперация
всу
лнр
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"На некоторых направлениях мы ведем маневренную оборону - в районе населенного пункта Кременная. После того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, наши военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там довольно-таки горячо", - сказал он.Марочко добавил, что противник не оставляет попыток прорвать оборону."Но наши герои справляются с задачами на данный момент", - заверил он.
https://ukraina.ru/20221003/1039297020.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
красный лиман, новости, алексей марочко, спецоперация, всу, лнр
Красный Лиман, Новости, Алексей Марочко, Спецоперация, ВСУ, ЛНР
Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), но союзным силам удается сдержать их продвижение. Об этом 3 октября рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев Live"
"На некоторых направлениях мы ведем маневренную оборону - в районе населенного пункта Кременная. После того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, наши военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там довольно-таки горячо", - сказал он.
Марочко добавил, что противник не оставляет попыток прорвать оборону.
"Но наши герои справляются с задачами на данный момент", - заверил он.