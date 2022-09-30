https://ukraina.ru/20220930/1039273972.html
Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов
Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов - 30.09.2022 Украина.ру
Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов
Грядет серьезная битва за новый миропорядок, заявил сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
2022-09-30T17:49
2022-09-30T17:49
2022-09-30T17:49
новости
игорь морозов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039273735_0:36:1083:645_1920x0_80_0_0_1860680cfa7fe1a7b343a2701a197dc6.png.webp
Россия идет к новому миропорядку, который установится после тяжелейших испытаний большой гибридной войны, которую мир наблюдает на Украине. "Но мы видим: этот мир за нас", заявил сенатор. Сенатору, как руководителю общественной организации, связанной с экономическим сотрудничеством со странами Африки, поступают сотни обращений от жителей Африки. Россия, по словам Морозова, может изменить мир. На Россию всегда возлагалась такая историческая миссия. Запугивания о вступлении Украины в НАТО не должны ее останавливать, сказал Морозов. "За нами - весь свободный мир", заключил он.
https://ukraina.ru/20220930/1039273568.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039273735_87:0:994:680_1920x0_80_0_0_c8bb96700b8f2264141e1fe93f41498e.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь морозов, украина
Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов
Грядет серьезная битва за новый миропорядок, заявил сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
Россия идет к новому миропорядку, который установится после тяжелейших испытаний большой гибридной войны, которую мир наблюдает на Украине. "Но мы видим: этот мир за нас", заявил сенатор.
Сенатору, как руководителю общественной организации, связанной с экономическим сотрудничеством со странами Африки, поступают сотни обращений от жителей Африки.
"На нас смотрят все страны Африки. Они готовы сегодня и принимать участие в этой битве народов - за освобождение на украинской территории себя от экономического колониализма", - сказал Морозов.
Россия, по словам Морозова, может изменить мир. На Россию всегда возлагалась такая историческая миссия. Запугивания о вступлении Украины в НАТО не должны ее останавливать, сказал Морозов. "За нами - весь свободный мир", заключил он.