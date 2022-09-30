Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов - 30.09.2022 Украина.ру
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Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов
Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов - 30.09.2022 Украина.ру
Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов
Грядет серьезная битва за новый миропорядок, заявил сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
2022-09-30T17:49
2022-09-30T17:49
новости
игорь морозов
украина
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Россия идет к новому миропорядку, который установится после тяжелейших испытаний большой гибридной войны, которую мир наблюдает на Украине. "Но мы видим: этот мир за нас", заявил сенатор. Сенатору, как руководителю общественной организации, связанной с экономическим сотрудничеством со странами Африки, поступают сотни обращений от жителей Африки. Россия, по словам Морозова, может изменить мир. На Россию всегда возлагалась такая историческая миссия. Запугивания о вступлении Украины в НАТО не должны ее останавливать, сказал Морозов. "За нами - весь свободный мир", заключил он.
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новости, игорь морозов, украина
Новости, Игорь Морозов, Украина

Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов

17:49 30.09.2022
 
Сенатор Игорь Морозов
Сенатор Игорь Морозов
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Грядет серьезная битва за новый миропорядок, заявил сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
Россия идет к новому миропорядку, который установится после тяжелейших испытаний большой гибридной войны, которую мир наблюдает на Украине. "Но мы видим: этот мир за нас", заявил сенатор.
Сенатору, как руководителю общественной организации, связанной с экономическим сотрудничеством со странами Африки, поступают сотни обращений от жителей Африки.
"На нас смотрят все страны Африки. Они готовы сегодня и принимать участие в этой битве народов - за освобождение на украинской территории себя от экономического колониализма", - сказал Морозов.
Россия, по словам Морозова, может изменить мир. На Россию всегда возлагалась такая историческая миссия. Запугивания о вступлении Украины в НАТО не должны ее останавливать, сказал Морозов. "За нами - весь свободный мир", заключил он.
Сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции издания Украина.ру
17:35
"Серьезная битва". Сенатор Морозов о том, что будет дальшеРоссия идет к новому миропорядку, который пройдет самые тяжелые испытания гибридной войны, заявил сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру
 
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