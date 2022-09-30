https://ukraina.ru/20220930/1039273972.html

Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов

Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов - 30.09.2022 Украина.ру

Африканцы готовы принять участие в битве на Украине - сенатор Морозов

Грядет серьезная битва за новый миропорядок, заявил сенатор Игорь Морозов на пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру

2022-09-30T17:49

2022-09-30T17:49

2022-09-30T17:49

новости

игорь морозов

украина

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Россия идет к новому миропорядку, который установится после тяжелейших испытаний большой гибридной войны, которую мир наблюдает на Украине. "Но мы видим: этот мир за нас", заявил сенатор. Сенатору, как руководителю общественной организации, связанной с экономическим сотрудничеством со странами Африки, поступают сотни обращений от жителей Африки. Россия, по словам Морозова, может изменить мир. На Россию всегда возлагалась такая историческая миссия. Запугивания о вступлении Украины в НАТО не должны ее останавливать, сказал Морозов. "За нами - весь свободный мир", заключил он.

https://ukraina.ru/20220930/1039273568.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, игорь морозов, украина