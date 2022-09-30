https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html

Путин включил в состав России четыре бывших региона Украины

Путин включил в состав России четыре бывших региона Украины - 30.09.2022 Украина.ру

Путин включил в состав России четыре бывших региона Украины

Президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T16:04

2022-09-30T16:04

2022-09-30T16:16

новости

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Президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Документы подписали также и главы новых субъектов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область), Владимир Сальдо (Херсонская область).После церемонии подписания, которая состоялась в Георгиевском зале Кремля, прозвучал гимн России. Главы новых субъектов взяли за руку Владимира Путина. Зал начал скандировать: «Россия!».

https://ukraina.ru/20220930/1039262219.html

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новости