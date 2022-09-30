https://ukraina.ru/20220930/1039266501.html
Путин включил в состав России четыре бывших региона Украины
Путин включил в состав России четыре бывших региона Украины - 30.09.2022 Украина.ру
Путин включил в состав России четыре бывших региона Украины
Президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T16:04
2022-09-30T16:04
2022-09-30T16:16
новости
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Президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Документы подписали также и главы новых субъектов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область), Владимир Сальдо (Херсонская область).После церемонии подписания, которая состоялась в Георгиевском зале Кремля, прозвучал гимн России. Главы новых субъектов взяли за руку Владимира Путина. Зал начал скандировать: «Россия!».
https://ukraina.ru/20220930/1039262219.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав РФ четырех бывших регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Документы подписали также и главы новых субъектов: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область), Владимир Сальдо (Херсонская область).
После церемонии подписания, которая состоялась в Георгиевском зале Кремля, прозвучал гимн России. Главы новых субъектов взяли за руку Владимира Путина. Зал начал скандировать: «Россия!».