https://ukraina.ru/20220930/1039262219.html
Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов
Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов - 30.09.2022 Украина.ру
Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов
В Кремле началась церемония подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины. Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин
2022-09-30T15:23
2022-09-30T15:23
2022-09-30T15:23
новости
владимир путин
государственная дума рф
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039261249_0:0:1870:1053_1920x0_80_0_0_35741e70dd9d44e1b1d677564631b599.png
"Уверен, что Федеральное Собрание поддержит принятие в состав России четырёх регионов", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20220929/1039202780.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039261249_76:0:1673:1198_1920x0_80_0_0_e12aa12adc1851256fa80b9202077f72.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, государственная дума рф, референдум
Новости, Владимир Путин, Государственная дума РФ, референдум
Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов
В Кремле началась церемония подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины. Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин