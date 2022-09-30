Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов

Представителей бывших регионов Украины пригласили в Госдуму Представители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР приехали в Москву. В Государственной Думе выступят депутаты из этих регионов. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале