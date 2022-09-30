Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039262219.html
Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов
Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов - 30.09.2022 Украина.ру
Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов
В Кремле началась церемония подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины. Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин
2022-09-30T15:23
2022-09-30T15:23
новости
владимир путин
государственная дума рф
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039261249_0:0:1870:1053_1920x0_80_0_0_35741e70dd9d44e1b1d677564631b599.png
"Уверен, что Федеральное Собрание поддержит принятие в состав России четырёх регионов", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20220929/1039202780.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039261249_76:0:1673:1198_1920x0_80_0_0_e12aa12adc1851256fa80b9202077f72.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, государственная дума рф, референдум
Новости, Владимир Путин, Государственная дума РФ, референдум

Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов

15:23 30.09.2022
 
© скриншотВладимир Путин на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины 30 сентября 2022 года
Владимир Путин на церемонии подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины 30 сентября 2022 года
© скриншот
Читать в
В Кремле началась церемония подписания договоров о включении в состав России четырех бывших регионов Украины. Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин
"Уверен, что Федеральное Собрание поддержит принятие в состав России четырёх регионов", - сказал Путин.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в ГД РФ
Вчера, 12:01
Представителей бывших регионов Украины пригласили в ГосдумуПредставители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР приехали в Москву. В Государственной Думе выступят депутаты из этих регионов. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале
 
НовостиВладимир ПутинГосударственная дума РФреферендум
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:04Украина подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО
16:50Косачев назвал выступление Путина призывом ко всему миру
16:49Дмитрий Дробницкий: Россия продолжит принуждать мир к взаимовыгодному сотрудничеству
16:45Россия готова к переговорам - Путин
16:42Медведев: Россия возрождается
16:36Вхождение Донбасса и Северной Таврии в состав России. Главное на Украине на 16:00 30 сентября
16:04Путин включил в состав России четыре бывших региона Украины
15:59Жители освобожденных территорий — граждане России навсегда — Путин
15:56Путин рассказал о возрождении антиколониального движения в разных странах
15:49"Обернулось национальной катастрофой": Путин о развале СССР
15:48Кнутов ответил, представители какой профессии должны были подлежать мобилизации в первую очередь
15:44Путин рассказал, куда Штаты поставляют зерно с Украины
15:42Чем, как не расизмом, является русофобия? - Путин
15:34Мы всегда будем помнить героев Русской Весны - Путин
15:34Путин: Западу не нужна Россия, она нужна нам
15:29Путин: Нет ничего сильнее решимости людей, которые считают себя частью России
15:26Путин: Результаты референдума — воля миллионов людей
15:23Путин: Уверен Госдума поддержит принятие в состав России четырех регионов
15:23Марат Баширов о восстановлении "Северных потоков" и решении газовой проблемы Европы
15:15Репрессии в Харьковской области: задержан еще один лесничий
Лента новостейМолния