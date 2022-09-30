"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке - 30.09.2022 Украина.ру
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"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке
"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке - 30.09.2022 Украина.ру
"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке
Боец ММА, чемпион Европы и мира Владимир Минеев прибыл по повестке в военкомат и выразил готовность служить в армии, об этом 30 сентября передает РИА Новости
2022-09-30T12:48
2022-09-30T12:48
новости
мобилизация
повестка
призыв
спецоперация
боксер
олимпийский чемпион
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Он уточнил, что повестка пришла ему еще до объявления частичной мобилизации президентом РФ Владимиром Путиным.Теперь спортсмену предстоит довезти в военкомат некоторые документы, так как ранее он проходил службу по контракту.Ранее на портале "Объясняем.рф" появилась информация, что военнослужащие контракта не смогут уволиться до конца СВО.
https://ukraina.ru/20220930/1039243367.html
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новости, мобилизация, повестка, призыв, спецоперация, боксер, олимпийский чемпион
Новости, мобилизация, повестка, призыв, Спецоперация, боксер, олимпийский чемпион

"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке

12:48 30.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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Боец ММА, чемпион Европы и мира Владимир Минеев прибыл по повестке в военкомат и выразил готовность служить в армии, об этом 30 сентября передает РИА Новости
Он уточнил, что повестка пришла ему еще до объявления частичной мобилизации президентом РФ Владимиром Путиным.
Теперь спортсмену предстоит довезти в военкомат некоторые документы, так как ранее он проходил службу по контракту.
Смогу снова здесь быть в следующую среду. От повестки бегать не собирался – сам позвонил, сказал, что приду.
Ранее на портале "Объясняем.рф" появилась информация, что военнослужащие контракта не смогут уволиться до конца СВО.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
10:54
Михалков попросил отсрочку от мобилизации для некоторых специалистов в киноиндустрииРежиссер Никита Михалков обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой дать отсрочку о мобилизации специалистам киноиндустрии, задействованных в "общественно значимых" проектах. Об этом 30 сентября сообщает его прес-служба
 
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