https://ukraina.ru/20220930/1039249390.html
"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке
"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке - 30.09.2022 Украина.ру
"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке
Боец ММА, чемпион Европы и мира Владимир Минеев прибыл по повестке в военкомат и выразил готовность служить в армии, об этом 30 сентября передает РИА Новости
2022-09-30T12:48
2022-09-30T12:48
2022-09-30T12:48
новости
мобилизация
повестка
призыв
спецоперация
боксер
олимпийский чемпион
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Он уточнил, что повестка пришла ему еще до объявления частичной мобилизации президентом РФ Владимиром Путиным.Теперь спортсмену предстоит довезти в военкомат некоторые документы, так как ранее он проходил службу по контракту.Ранее на портале "Объясняем.рф" появилась информация, что военнослужащие контракта не смогут уволиться до конца СВО.
https://ukraina.ru/20220930/1039243367.html
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Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, повестка, призыв, спецоперация, боксер, олимпийский чемпион
Новости, мобилизация, повестка, призыв, Спецоперация, боксер, олимпийский чемпион
"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке
Боец ММА, чемпион Европы и мира Владимир Минеев прибыл по повестке в военкомат и выразил готовность служить в армии, об этом 30 сентября передает РИА Новости