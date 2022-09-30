https://ukraina.ru/20220930/1039249390.html

"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке

"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке - 30.09.2022 Украина.ру

"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке

Боец ММА, чемпион Европы и мира Владимир Минеев прибыл по повестке в военкомат и выразил готовность служить в армии, об этом 30 сентября передает РИА Новости

2022-09-30T12:48

2022-09-30T12:48

2022-09-30T12:48

новости

мобилизация

повестка

призыв

спецоперация

боксер

олимпийский чемпион

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Он уточнил, что повестка пришла ему еще до объявления частичной мобилизации президентом РФ Владимиром Путиным.Теперь спортсмену предстоит довезти в военкомат некоторые документы, так как ранее он проходил службу по контракту.Ранее на портале "Объясняем.рф" появилась информация, что военнослужащие контракта не смогут уволиться до конца СВО.

https://ukraina.ru/20220930/1039243367.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, повестка, призыв, спецоперация, боксер, олимпийский чемпион